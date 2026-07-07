Los asuntos de misiles de Oreshnik de Rusia son más importantes para la disuasión que para la destrucción

Los asuntos de misiles de Oreshnik de Rusia son más importantes para...

El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el 22 de noviembre de 2024 que Moscú llevará a cabo más pruebas del misil balístico hipersónico Oreshnik en “condiciones de combate”, un día después de disparar uno sobre Ucrania. POOL/AFP via Getty Images

A medida que los drones ucranianos han interrumpido la logística rusa y golpeado objetivos militares e industriales cientos de millas dentro de Rusia, el Kremlin ha puesto un mayor énfasis en el misil balístico de alcance intermedio Oreshnik.

El renovado énfasis llega en un momento en que la campaña de ataque a larga distancia de Ucrania eleva los costos militares y domésticos de la guerra para Moscú. Un análisis de julio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales concluyó que Rusia había perdido la iniciativa militar después de sufrir aproximadamente 1,4 millones de bajas en el campo de batalla, incluidos hasta 450.000 muertos. El grupo de inteligencia de código abierto Black Bird Group estimó que las fuerzas rusas terminaron junio con una pequeña pérdida territorial neta, su segundo mes neto negativo de 2026 a pesar de seguir con operaciones ofensivas.

La campaña también está interrumpiendo la vida diaria en Rusia. El medio de investigación Mediazona informó que algún tipo de racionamiento de combustible estaba en vigor en 56 regiones rusas a finales de junio. Kyle Glen, investigador en el Centro de Resiliencia Informativa, me dijo que las escaseces se han convertido en uno de los desafíos domésticos más serios de Rusia desde que comenzó la guerra. El aumento de los costos de transporte está encareciendo los alimentos y otros bienes, dijo, lo que dificulta al Kremlin tranquilizar a los rusos de que la guerra sigue bajo control.

¿Por qué seguir usando Oreshnik?

Rusia ha lanzado el Oreshnik al menos tres veces desde su introducción, incluido durante un importante ataque en mayo en la región de Kyiv. Aunque es capaz de llevar tanto cabezas nucleares como convencionales, aún no ha demostrado una eficacia comparable en ataques convencionales.

Si el Oreshnik ha brindado resultados militares limitados, ¿por qué sigue destacándolo el Kremlin?

La respuesta podría estar menos en lo que el misil puede destruir que en lo que puede influir. Entrevistas con analistas y evidencia técnica recién surgida sugieren que su papel principal es influir en la toma de decisiones en capitales occidentales mientras refuerza la imagen de fuerza del Kremlin en casa.

Un fotograma de un video muestra la instalación del sistema de misiles Oreshnik el 30 de diciembre de 2025 en Bielorrusia. Bielorrusia ha puesto en servicio un grupo militar equipado con el sistema de misiles móvil terrestre Oreshnik fabricado en Rusia, según información oficial. Anadolu via Getty Images

Una evaluación separada de la firma privada de inteligencia ucraniana Dallas Analytics llega a una conclusión similar desde una perspectiva técnica.

“La inteligencia occidental necesita desvincular la postura de superpotencia del Kremlin de la utilidad real en el campo de batalla”, me dijo un representante de la compañía.

En la evaluación de la compañía, el Oreshnik no es un “arma milagrosa” convencional, sino un sistema costoso con limitaciones de precisión significativas que es poco probable que altere las condiciones en el frente. En cambio, “el verdadero objetivo del Oreshnik es Occidente”, dijo el representante, argumentando que Moscú utiliza el arma para señalar escalada al tiempo que proyecta fuerza en casa.

Aunque el análisis técnico de la empresa no pudo ser verificado de forma independiente, sus conclusiones se alinean con las de otros analistas que consideran que el Oreshnik es principalmente una herramienta de señalización estratégica más que un arma decisiva en el campo de batalla.

Construido sobre fundamentos soviéticos

La ingeniería ayuda a explicar esa evaluación.

En una reunión el 4 de junio con editores de agencias de noticias internacionales, Putin dijo que un lanzamiento de Oreshnik tenía como objetivo recopilar datos de rendimiento para futuros despliegues en lugar de simplemente destruir un objetivo, informó RIA Novosti.

Documentos analizados por Dallas Analytics sugieren que el Oreshnik no es el diseño completamente nuevo que ha presentado Moscú. En cambio, sigue confiando en la arquitectura de orientación de la era soviética construida en torno al giroscopio GU-503, un diseño que data de la década de 1970. Debido a que el sistema de navegación se construyó en torno a ese componente, reemplazarlo requeriría una rediseño sustancial en lugar de una simple actualización.

Los controles de exportación sobre microelectrónica avanzada complican aún más la modernización, mientras que el equipo de prueba obsoleto dificulta la validación y mejora del sistema de guiado del misil, según el análisis de la empresa.

A velocidades hipersónicas, incluso pequeños errores de guiado se vuelven significativos. Los investigadores estiman que una desviación de tan solo 0,5 grados puede hacer que el misil falle en su objetivo previsto por decenas de kilómetros.

En conjunto, los hallazgos ayudan a explicar por qué el rendimiento convencional del Oreshnik a menudo ha quedado corto de su reputación al desafiar la presentación de Moscú del arma como un misil de próxima generación.

De todos modos, los investigadores advierten contra desecharlo. A pesar de sus limitaciones contra objetivos convencionales, el Oreshnik sigue siendo un misil balístico de alcance intermedio altamente viable y capaz de llevar cabezas nucleares que podría comprimir el tiempo de decisión de la OTAN a minutos. Esto lo convierte en un poderoso instrumento de coerción estratégica incluso cuando su impacto convencional es limitado.

A medida que Ucrania continúa elevando el costo de la guerra para Rusia, el Oreshnik puede resultar más valioso no por el daño que inflige, sino por la incertidumbre que crea en las capitales occidentales.