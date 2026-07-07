Kelly Slater regresa al escenario más grande del surf como comodín – Bellarine Times

El once veces campeón mundial Kelly Slater regresará al World Surf League Championship Tour como comodín en el Outerknown Tahiti Pro.

El gran surfista buscará un sexto título en Teahupo’o el próximo mes después de recuperarse de una cirugía de cadera.

Slater ha disfrutado de un éxito notable en Teahupo’o, logrando cinco victorias en siete finales y produciendo allí algunas de las actuaciones más memorables del deporte.

Entre ellos se encuentran dos totales perfectos de 20 puntos y una inolvidable semifinal de 2014 contra John John Florence en la que ambos surfistas anotaron 19,77.

Slater dijo que su convocatoria al evento Championship Tour marcaría otro capítulo significativo en su carrera como surfista.

“Estoy entusiasmado de participar como comodín en Teahupo’o este año”, dijo.

â€œTengo muchas ganas de asegurarme antes de que llegue agosto y espero que las condiciones sean excelentes en Tahití para brindarnos a todos un buen desafío.

“No hay presión para mí al entrar en este, pero tampoco he competido en mucho tiempo, así que será divertido ver cómo me meto en la mezcla con todos.

“Si puedo relajarme y concentrarme en lo que sé, debería pasar un buen rato”.

El Outerknown Tahiti Pro es la séptima parada del Tour del Campeonato Mundial de la Liga Mundial de Surf 2026.

La ventana del evento estará abierta entre el 8 y el 18 de agosto.

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