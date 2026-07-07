Jugador de Inglaterra sufre lesión de muñeca grave tras cantar Wonderwall en la Copa del Mundo

Inglaterra avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo anoche (5 de julio) con una dramática victoria de 3-2 sobre México en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Fue una victoria masiva ya que el equipo nacional masculino de México solo ha perdido dos de 89 partidos en el Azteca, y Inglaterra jugó la mayor parte del segundo tiempo con 10 hombres después de una tarjeta roja en el minuto 54.

Por lo tanto, las celebraciones al final del partido fueron inmensas. Como es tradición, los jugadores de Inglaterra corrieron hacia sus seguidores, donde todos entonaron “Wonderwall” de Oasis, que se ha convertido en una especie de himno no oficial. Pero después del canto, el veterano centrocampista Jordan Henderson se lastimó la muñeca y tuvo que ser sacado en camilla del campo. (Henderson no solo se lastimó, también recibió una tarjeta amarilla desde el banquillo, a pesar de no haber jugado ni un solo minuto durante el partido).

Un video del incidente muestra a Henderson intentando volver a subir por encima de las barreras publicitarias, tropezando y cayendo fuertemente sobre su muñeca. Algunos compañeros de equipo de Henderson confirmaron que se lastimó en entrevistas posteriores al partido, pero parecían sugerir que no fue tan grave.

Durante una conferencia de prensa posterior, sin embargo, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, describió la lesión como “mala” (a través de The Athletic). “Jordan simplemente se cayó e se lastimó la muñeca. Parece realmente mal”, dijo, agregando, “Estoy triste porque Jordan se lastimó la muñeca. Es bastante grave. Está en el hospital”.

La lesión de Henderson no fue la única consecuencia del canto de “Wonderwall”, tampoco. Después de cantar la canción, el capitán de Inglaterra, Harry Kane, apenas pudo completar una entrevista posterior al partido con su voz totalmente destrozada.

Esto provocó un tweet de nada menos que el devoto seguidor de Inglaterra, prolífico publicador y líder de Oasis, Liam Gallagher, quien bromeó: “Es duro cantar Harry Kane cmon ENGLAND cmon WONDERWALL”.