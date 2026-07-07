Bunnie Xo revela que ha sido aceptada en la universidad en medio del divorcio de Jelly Roll

Bunnie Xo vuelve a la escuela! Al menos, eso es lo que parece a partir de la reciente historia de Instagram del podcaster, que muestra su aceptación en una universidad estatal después de su separación de Jelly Roll.

Unas semanas después de que Bunnie y la estrella country se divorciaran públicamente, la presentadora de “Dumb Blonde” compartió una foto de su correo de aceptación de la Universidad Estatal de Arizona el viernes 3 de julio, según varios medios. “¿Dr. Xo, cargando?” supuestamente tituló la publicación, que fue capturada en capturas de pantalla.

No está claro qué podría querer estudiar Bunnie, pero es obvio que está entrando en una nueva era ahora que está soltera. Después de que en junio se revelara que Jelly había solicitado el fin de su matrimonio de casi 10 años en mayo, la influencer explicó en “Dumb Blonde” que aunque se sintió sorprendida por su decisión, ella y su ex siguen siendo amigos cercanos.

También dijo en el episodio que Jelly ha comenzado a salir con alguien, y en la última entrega de “Dumb Blonde” publicada el viernes, Bunnie insinuó que alguien nuevo podría haber llamado su atención también.

“Podría haber alguien que me parece lindo”, dijo mientras daba una actualización sobre los innumerables hombres que han intentado conquistarla en sus mensajes directos desde que se conoció su ruptura. “Uno nuevo. Es bonito de ver, así que no sé. Y es de la costa oeste. Me encanta, me encanta, me encanta un chico de la costa oeste. Quiere venir aquí y verme, pero no sé”.

Además, Bunnie compartió un video en Instagram donde rapea junto a Eminem en “Superman” – específicamente la línea, “Ya no hay anillo en este dedo ahora” – con el título, “Oh, ella está sonriendo de nuevo”.

Mientras tanto, Jelly ha estado de gira en apoyo a su álbum de 2024, “Beautifully Broken”, que alcanzó el número 1 en el Billboard 200. Durante una reciente parada en Saratoga Springs, Nueva York, abordó su separación de Bunnie en el escenario.

“Mi esposa y yo somos mejores amigos”, le dijo a su audiencia el 18 de junio. “Siempre seremos mejores amigos. Acabamos de hablar por teléfono hoy. Nadie engañó a nadie. Esa será mi mejor amiga por siempre…Bunnie, te amo, cariño. Gracias por esos 10 años.”