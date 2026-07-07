Predicción: Argentina vs Egipto

Dos de los más grandes iconos del fútbol mundial moderno estarán en el centro de atención el martes por la noche cuando Argentina de Lionel Messi se enfrente a Egipto de Mohamed Salah en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta.

Los campeones defensores finalmente superaron a un obstinado equipo de Cabo Verde en la ronda anterior, mientras que los Faraones hicieron historia al eliminar a Australia en penales.

Argentina

Argentina se esperaba que derrotara fácilmente a Cabo Verde en la ronda de 32 del torneo, pero en cambio se vieron envueltos en uno de los partidos más dramáticos del torneo.

Tomando la delantera dos veces y siendo igualados otras dos veces, el equipo de Lionel Scaloni fue llevado hasta el tiempo extra antes de que un gol en propia puerta de Diony Borges asegurara finalmente la clasificación. Si bien la actuación dejó espacio para mejorar, también resaltó la resistencia que ha caracterizado el éxito de Argentina bajo su actual entrenador.

La victoria extendió la racha ganadora de La Albiceleste a ocho partidos en todas las competiciones y mantuvo su impresionante récord goleador, habiendo anotado al menos dos veces en cada una de esas victorias. Su éxito en situaciones de tiempo extra también es notable, con Argentina encontrando constantemente formas de navegar los momentos más difíciles del fútbol de eliminación directa.

Los campeones reinantes se encuentran ahora a dos victorias de otra aparición en las semifinales de la Copa del Mundo y estarán alentados por un sólido récord reciente en esta etapa, habiendo ganado siete de sus últimos nueve partidos de octavos de final en el torneo.

Noticias del Equipo

Existen algunas preocupaciones físicas luego del enfrentamiento físicamente exigente con Cabo Verde. Nahuel Molina, Enzo Fernandez y Facundo Medina no pudieron completar las sesiones de recuperación inmediatamente después del partido, aunque se cree que el problema de Medina no es más que calambres. Nicolás Tagliafico está disponible si se necesitan cambios en el lateral izquierdo.

Nico González es una duda más significativa debido a un problema en el tobillo, mientras que Messi sigue siendo el punto focal del ataque después de continuar su notable campaña en la Copa del Mundo. Su última aparición lo vio establecer otro récord, convirtiéndose en el primer jugador en marcar siete goles en dos Copas del Mundo diferentes, además de ampliar su cantidad de participaciones en goles en etapas de eliminación directa.

Egipto

Egipto ya ha producido una de las historias del torneo al llegar a las rondas de eliminación directa por mérito propio por primera vez en su historia. Si bien el país técnicamente apareció en un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo de 1934, esta generación ha logrado algo que sus predecesores no pudieron al avanzar a través de la fase de grupos.

Su enfrentamiento de octavos de final contra Australia puso a prueba tanto sus nervios como su determinación. Después de llegar a los penales, Egipto convirtió cada uno de los tiros desde el punto penal, con la audaz Panenka de Salah ayudando a asegurar una victoria histórica y desencadenando celebraciones emocionadas.

Los Faraones ahora enfrentan su desafío más difícil del torneo, y las preocupaciones defensivas siguen siendo un problema importante. Han recibido goles en cada uno de sus últimos seis partidos y se enfrentan a un lado de Argentina que ha sido consistentemente productivo frente al arco a lo largo de la competencia.

Desde el punto de vista histórico, Egipto solo se ha enfrentado a Argentina una vez antes, sufriendo una derrota por 2-0 en un amistoso en 2008. Sin embargo, las circunstancias son muy diferentes ahora, con Salah liderando a un equipo lleno de confianza después de romper barreras en la Copa del Mundo.

Factores Clave a Considerar

Argentina ha ganado ocho partidos consecutivos en todas las competencias.

Lionel Messi continúa dominando el torneo, contribuyendo en gran medida a los goles de Argentina.

Egipto ha recibido goles en seis partidos seguidos, destacando las vulnerabilidades defensivas.

Los Faraones enfrentan preocupaciones por lesiones en defensa antes de su mayor prueba del torneo.

Argentina necesitó tiempo extra contra Cabo Verde y todavía puede sentir los efectos físicos.

La creatividad y liderazgo de Salah le dan a Egipto una genuina oportunidad de desafiar a los campeones del mundo.

Conclusión

Egipto merece un enorme crédito por llegar a esta etapa y ya ha disfrutado de un torneo histórico. Salah sigue siendo capaz de producir momentos de brillantez, y los Faraones deberían crear problemas para una defensa argentina que fue probada mucho más de lo esperado en la ronda anterior.

Sin embargo, es difícil ignorar los problemas defensivos que Egipto ha arrastrado a lo largo de la competición, especialmente ante un equipo con la calidad y la experiencia de Argentina en el fútbol de eliminación directa. Con Messi continuando operando a un nivel excepcional y el equipo de Scaloni encontrando consistentemente formas de ganar, los campeones reinantes parecen estar bien posicionados para continuar con la defensa de su título.

Si bien Egipto puede complicar las cosas en ocasiones, se espera que Argentina tenga la calidad suficiente para asegurar un puesto en los cuartos de final.