Folarin Balogun sabía que habría controversia por la tarjeta roja. La estrella del USMNT no tiene la culpa.

SEATTLE – Aunque dijo que no estaba involucrado en la decisión, el jugador de la selección nacional masculina de fútbol de Estados Unidos, Folarin Balogun, no estaba sorprendido por la controversia en torno a su repentina disponibilidad para jugar en los octavos de final.

Balogun fue autorizado a jugar contra Bélgica después de que se levantara una suspensión de un partido que le impusieron como resultado de una tarjeta roja en los octavos de final contra Bosnia y Herzegovina, un sorprendente movimiento de la FIFA. Tras la eliminación del USMNT de la Copa del Mundo con una derrota por 4-1 ante Bélgica, Balogun habló sobre la situación por primera vez desde que se le permitió jugar.

“Cuando se revierte esa decisión, por supuesto que va a ser controvertida”, dijo a los periodistas. “Así que para mí, es algo que no me sorprendió demasiado. Pero como jugador, mi trabajo es simplemente salir y enfocarme en mi labor.”

Según las reglas de la FIFA, un jugador que recibe una tarjeta roja en la Copa del Mundo debe perderse el siguiente partido, independientemente de la ronda en la que se encuentre. Balogun dijo que aceptó la decisión y esperaba perderse los octavos de final, pero un día antes del partido, la FIFA anunció que la suspensión no estaría vigente contra Bélgica. A pesar de la controversia inicial, la decisión alcanzó otro nivel cuando el presidente Donald Trump reveló que presionó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para revertir la suspensión.

Con la influencia política que la decisión pudo haber tenido, Balogun dijo que todo lo que sabía era que no iba a jugar hasta que le dijeron que podía estar en acción, sin “mucho más que pueda decir al respecto.”

“Tuve que respetar este protocolo. No sabía mucho al respecto. Como dije, acepté la decisión cuando me mostraron la tarjeta roja y acepté la decisión cuando me dijeron que podía jugar. No tuve participación en el proceso y eso no tiene nada que ver conmigo personalmente”, agregó Balogun.

La federación de fútbol de Bélgica expresó decepción por la decisión y el entrenador Rudi Garcia, dijo a los periodistas pocas horas después de la decisión, que “pensó que la Copa del Mundo era en julio, no en abril.”

“Ahora es el Día de los Inocentes”, dijo. “No estamos defendiendo al equipo nacional o la federación. Estamos defendiendo el fútbol.”

Hubo preguntas sobre si habría animosidad entre algún miembro de Bélgica y Balogun, pero nada grave ocurrió en el campo. Después de la victoria de Bélgica, García y Balogun se reunieron y expresaron solo palabras de elogio. Balogun felicitó al entrenador ganador, mientras que García apreció el gesto y alentó al delantero estadounidense a estar orgulloso de su desempeño.

“Culparlo no es justo. No es él a quien culpar, y se lo dije”, dijo García.

Casi todos los jugadores de EE. UU. y el entrenador Mauricio Pochettino fueron consultados si la participación de Trump en la decisión tenía un peso sobre el equipo, ya que generó una tormenta mediática que desvió la atención de lo que estaba sucediendo en el campo. La idea de que influyó en la victoria dominante de Bélgica fue en su mayoría descartada, pero Pochettino dijo que estaba “frustrado y muy decepcionado” con la narrativa.

“De manera personal, me siento muy decepcionado con muchas personas porque mezclan cosas, porque pueden politizarlo”, dijo.

Nancy Armour contribuyó a este informe.