La última acusadora de Platner afirma que el candidato demócrata al Senado la violó “absolutamente”

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Una mujer que hizo acusaciones explosivas contra el candidato demócrata al Senado de Maine, Graham Platner, afirmó el lunes que él la violó “absolutamente” en una entrevista con CNN.

Jake Tapper de CNN señaló que Jenny Racicot no había usado la palabra “violación” al contar su historia y le preguntó si creía que Platner la había violado, a lo que ella respondió: “¿Por definición? Sí, absolutamente”.

Las detalladas acusaciones de Racicot fueron reportadas por primera vez por Politico el lunes. Ella le dijo a ese medio en el transcurso de tres entrevistas que Platner la obligó a tener relaciones sexuales con él en contra de su voluntad en 2021. Platner ha negado con vehemencia las acusaciones. Racicot le dijo a Politico que Platner estaba “casi borracho” cuando ocurrió el incidente.

UNA ALEGACIÓN EXPLOSIVA DE AGRESIÓN SEXUAL OSCE LA CAMPAÑA DE PLATNER ANTES DE LA FECHA LÍMITE CLAVE EN LA CARRERA CRUCIAL POR EL SENADO

Racicot también le dijo a Tapper que decidió presentarse porque sentía que “hay muchos hombres en este mundo que dependen del silencio de las mujeres para estar donde están, y no quiero contribuir a eso”.

Cuando Tapper la presionó sobre el posible retroceso de los partidarios de Platner que afirman que ella estaba motivada por la política, Racicot dijo que “no podría estar más en desacuerdo” con ellos y que luchó con un “enorme conflicto moral” porque está de acuerdo políticamente con Platner.

“Estoy realmente de acuerdo con su política. Creo que necesitamos a alguien con esas posturas políticas y que esté dispuesto a hacer el trabajo”, dijo. “Veo sus videos políticos. También me entusiasman. Entiendo por qué la gente quiere a alguien como él en el cargo, y sentí que mi presentación esencialmente y potencialmente eliminaría eso”.

A pesar de sus acusaciones, Racicot dijo que no necesariamente le diría a la gente que no votara por Platner.

EL ALIADO SUPERIOR DE PLATNER SE VUELVE CONTRA ÉL DESPUÉS DE LA CAMPAÑA DE ROCAS DE ALEGACIÓN DE VIOLACIÓN BOMBSHELL: ‘LÍNEA ROJA’

Las detalladas acusaciones de Racicot fueron reportadas por primera vez por Politico el lunes. Ella le dijo a ese medio en el transcurso de tres entrevistas que Platner la obligó a tener relaciones sexuales con él en contra de su voluntad en 2021. Platner ha negado con vehemencia las acusaciones. Racicot le dijo a Politico que Platner estaba “casi borracho” cuando ocurrió el incidente.

“Recuerdo que me agarró la pelvis y fue muy contundente conmigo”, dijo Racicot a Politico. “Recuerdo el momento específico en el que pensé: ‘Esta ya no es mi elección'”.

Al describir la situación a Tapper, Racicot dijo que durante el incidente, Platner tuvo momentos en los que se disculpaba antes de volver a “hacer lo que estaba haciendo”.

LOS DEMÓCRATAS ROMPEN CON GRAHAM PLATNER PLAGADO POR EL ESCÁNDALO, ADVIERTEN DE ‘GUERRA CIVIL’ EN EL PARTIDO

La campaña de Platner publicó un vídeo tras la publicación de las acusaciones, que el candidato calificó de “preocupantes, graves y falsas”.

“Cualquier acusación de comportamiento no consensuado es categóricamente falsa”, dijo Platner en el vídeo. Continuó hablando sobre sus experiencias durante la campaña electoral antes de decir que, a la luz de la “inexactitud de los informes”, su equipo se estaba “tomando el tiempo para reflexionar sobre el mejor camino a seguir”.

Tras el informe de Politico, varios demócratas rescindieron su respaldo a Platner y algunos le pidieron que abandonara la carrera por el Senado. El Partido Demócrata de Maine emitió un comunicado instándolo a retirarse de la carrera.

La campaña de Platner ha enfrentado múltiples controversias, incluido el escrutinio por un tatuaje en su pecho que representa un símbolo nazi conocido como “Totenkopf”.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS COBERTURA DE MEDIOS Y CULTURA

En junio, el New York Times publicó un artículo con acusaciones contra Platner hechas por mujeres que salieron con él en el pasado, incluida Racicot. Si bien Racicot habló con el Times sobre su relación con Platner, no entró en detalles sobre el incidente de 2021.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

“Racicot también dijo que en 2021 llegó borracho a su casa, después de que ella le pidió que no viniera. Ella se negó a dar más detalles, pero dijo que cortó el contacto poco después de ese episodio y encontró su comportamiento ‘imprudente’ e ‘inquietante'”, informó el Times el mes pasado.

Fox News Digital contactó a la campaña de Platner para solicitar comentarios.

Lindsay Kornick de Fox News contribuyó a este informe.