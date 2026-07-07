Conexiones: Edición deportiva de hoy: sugerencias y respuestas para el 7 de julio de 2026, rompecabezas n.° 652

¿Necesitas ayuda con el rompecabezas de Conexiones: Edición Deportiva de hoy? Has venido al lugar correcto.

Bienvenido a Connections: Sports Edition Coach, un lugar para reunir pistas y discutir (y compartir) puntuaciones.

Un breve anuncio de servicio público antes de continuar: al final de este artículo se incluyen las respuestas (y sugerencias) para las cuatro categorías. Así que si quieres resolver el tablero sin pistas, te recomendamos jugar antes de continuar.

Puedes acceder al partido de hoy aquí. Y cuando hayas terminado, prueba nuestra edición limitada Connections: Soccer Edition, especial para la Copa Mundial de este verano, para un desafío adicional.

La dificultad de hoy

Dificultad del juego nº 652: 2 de 5

Conexiones: sugerencias de la edición deportiva para el 7 de julio de 2026

Desplácese hacia abajo para obtener una respuesta en cada una de las cuatro categorías.

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Amarillo: MARIPOSA

Verde: FLOTADOR

Azul: picadura

Púrpura: ABEJA

Conexiones: respuestas de Sports Edition para el 7 de julio de 2026

Desplácese a continuación para ver las respuestas completas a cada una de las cuatro categorías.

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Amarillo

Cuatro estilos principales de natación: ESPALDA, BRIDA, MARIPOSA, ESTILO LIBRE

Verde

Lanzar un pase suave: FLOAT, LOB, LOFT, TOSS

Azul

Actuado en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl: KEYS, PRINCE, STING, WONDER

Púrpura

Apodos de la Premier League, menos la s: BEE, BLACK CAT, BLUE, GUNNER

¿Qué es Connections: Edición deportiva?

Conexiones: Sports Edition esEl AtléticoEl primer juego de la historia, un rompecabezas diario diseñado para que los jugadores encuentren conexiones entre 16 palabras en el tablero de juego.

El objetivo del juego es agrupar palabras u objetos en cuatro grupos de cuatro según los puntos en común dentro de cada grupo lo más rápido posible. Encuentra los grupos sin cometer cuatro errores. Cada rompecabezas tiene exactamente una solución, ¡así que ten cuidado con las palabras o elementos que parecen pertenecer a varias categorías!

Ejemplos de categorías:

Deportes ____ : Ventilador, Coche, Bar, Radio

Atletas olímpicos de verano de EE. UU.: Biles, Phelps, Ledecky, Lyles

A cada grupo de categorías se le asigna un color, que se revela a medida que resuelves, que va desde sencillo (amarillo) hasta medio (verde), desafiante (azul) y complicado (púrpura).

¿Quién crea los rompecabezas de Connections: Sports Edition?

¡Ese soy yo! Mi nombre es Mark Cooper, creo Connections: Sports Edition y trabajo como editor gerente para deportes universitarios aquí enEl Atlético. Yo estaba anteriormenteEl AtléticoEditor en jefe de noticias de última hora.

El próximo rompecabezas estará disponible a la medianoche en su zona horaria. ¡Gracias por jugar y comparte tus puntuaciones en los comentarios!