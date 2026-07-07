Trump se dirige a Turquía mientras la OTAN está bajo tensión por ataques rusos e impaciencia de EEUU.

Trump se dirige a Turquía mientras la OTAN está bajo tensión por...

El presidente Donald Trump se dirige a Turquía para una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya que la alianza está bajo presión debido a la continua agresión militar de Rusia en Ucrania y a la creciente insistencia de Estados Unidos en que los miembros de la OTAN aumenten rápidamente sus gastos en defensa.

Esas preocupaciones apremiantes se suman a las controversias persistentes en torno a la guerra de EE. UU. contra Irán y a sus intentos anteriores de tomar control de Groenlandia, un territorio del miembro de la OTAN, Dinamarca.

Trump es una figura central en todos estos asuntos.

“Me puedo imaginar tantos problemas donde esto podría salir mal”, Michael O’Hanlon de la Institución Brookings dijo a “The Exchange” de CNBC el lunes en una vista previa a la cumbre.

Un resultado positivo para la reunión incluiría que la OTAN avance en compartir su carga de gastos militares, y encontrar más formas de ejercer presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo O’Hanlon.

El progreso en el primer objetivo parece estar al alcance: el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, dijo en mayo que la tarea por delante es “convertir los compromisos aliados en resultados concretos” en la cumbre.

Pero la perspectiva de un colapso en las conversaciones es grande, ya que Trump ha expresado con frecuencia su descontento con la OTAN, incluida la negativa de sus miembros a seguir las llamadas de EE. UU. para ayudar a despejar el económicamente vital Estrecho de Ormuz durante su campaña contra Irán.

“No espero grandes cosas, pero incluso un progreso incremental y sin una explosión sería bienvenido”, dijo O’Hanlon.