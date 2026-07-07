Predicción Argentina vs Egipto, elección para el martes 7/7/26

En los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, básicamente todos los partidos llegaron hasta el último momento. Quizás en ninguna parte esto fue más evidente que en el cuadrante inferior derecho del cuadro, donde la victoria de Egipto sobre Australia en los penaltis posiblemente no fue el encuentro más intenso y dramático de la lista del viernes. Ese honor podría pertenecerle en cambio al thriller 3-2 de Argentina contra Cabo Verde.

Ahora, tanto la Albiceleste como los Faraones han tenido tres días libres para recuperarse de sus emocionantes tiempos extra, y se enfrentarán el martes a las 12 p.m. ET con un lugar en los cuartos de final en juego. El ganador se enfrentará a Colombia o Suiza, quienes se enfrentarán más tarde el martes.

Argentina es un favorito de -270 ganar en el tiempo reglamentario (-650 para avanzar a cuartos de final) en Apuestas deportivas DraftKingsy Egipto es +800 (+450 para avanzar). Hay +380 probabilidades de que el partido esté empatado después de 90 minutos.

A continuación, desglosaré este choque tan esperado y brindaré mi apuesta favorita.

Mejor apuesta entre Argentina y Egipto:

Argentina -1,5 (+110): Argentina saldrá motivada después de haber sido empujada al límite por Cabo Verde, y los Tiburones Azules son un mejor equipo que los Faraones. Egipto ha permitido muchas jugadas de alta calidad y la Albiceleste es demasiado clínica para no aprovecharlas. Mientras tanto, Argentina ha forzado muchos tiros difíciles y los faraones han desperdiciado sus oportunidades.

Predicción Argentina vs Egipto, elección

A pesar del susto de los Tiburones Azules, la Albiceleste luce como uno de los mejores equipos de la competición hasta el momento. Fueron uno de los tres equipos que sumaron los nueve puntos posibles en la fase de grupos, y no jugaron mal contra Cabo Verde, que nunca pareció particularmente propenso a ganar sin una tanda de penales a pesar de tener una actuación sin precedentes. Los campeones defensores ciertamente han tenido un momento más cómodo que Egipto, que cedió el empate tardío ante Bélgica en su primer partido, estuvo a punto de perder ante Irán al final después de que el gol del ganador del Equipo Melli fuera anulado por fuera de juego por un dedo del pie, y tuvo bastante suerte contra los Socceroos. Argentina no puede adelantarse mucho, pero si ambos equipos hacen un esfuerzo promedio, los sudamericanos deberían progresar fácilmente.

La Albiceleste tiene mucho más talento sobre el papel. Lionel Messi ha demostrado ser prácticamente inmune al envejecimiento, anotando en sus cuatro partidos hasta el momento para mantener su liderazgo en los libros de récords de todos los tiempos mientras pelea con Kylian Mbappé y Erling Haaland por la Bota de Oro de este torneo. Además, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso contribuyeron con sus propios goles para ayudar a Argentina a lograr el noveno puesto con más goles esperados por partido y el séptimo con mayor número de tiros a puerta. La Albiceleste ha sido clínica con sus pases, completándolos al tercer ritmo más alto en general, y ha logrado la mayor cantidad de pases por partido. Su ataque ni siquiera ha sido su lado más fuerte; sólo España ha permitido menos goles esperados por partido, y sólo La Roja y Colombia han permitido menos tiros a puerta. Argentina también ocupa el segundo lugar en tacleadas por partido a pesar de dominar la posesión, y entre los palos, Emiliano Martínez sigue siendo uno de los porteros más temidos del mundo a pesar de permitir dos goles contra los Blue Sharks. La Albiceleste ciertamente no es perfecta a la defensiva (no ha forzado muchas pérdidas de balón y ha ganado menos de la mitad de sus duelos aéreos), pero combinada con la singular brillantez de Messi, debería ser competitiva contra cualquier equipo.

Con todo, los Faraones son probablemente el peor equipo que queda en el torneo. Su ataque tiene algo de talento, ya que Mohamed Salah, que tuvo una de las mejores temporadas individuales en la historia de la Premier League en 2024-25 para ayudar al Liverpool a poner fin a la racha de títulos del Manchester City, ha contribuido con tres goles y Emam Ashour del Al Ahly ha sido una estrella revelación. Aun así, los 1,28 goles esperados por partido de Egipto y el porcentaje de tiros a puerta del 25,8% son los más bajos de cualquier equipo que permanezca en la competición, y sólo Estados Unidos ha completado pases a un ritmo inferior a su 85,4%. Defensivamente, los faraones han sido buenos pero no geniales; Han concedido 1,35 goles esperados por partido, la mayor cantidad de cualquier equipo restante, y han permitido a los oponentes intentar casi dos tercios de sus tiros dentro del área. Egipto ha sido bastante compacto, ocupando el octavo lugar en despejes por partido y aún sin permitir un gol en contraataque, pero ha sido extremadamente pobre en jugadas a balón parado. Los faraones tienen mucha química, ya que tres de sus cinco titulares defensivos juegan juntos para el Al Ahly, con sede en El Cairo (con diferencia, el equipo más condecorado de África), pero tuvieron mucha suerte de que Australia acertara sólo uno de sus 16 tiros a puerta.

Argentina parecía motivada después del susto ante los Tiburones Azules, y probablemente saldrá disparado el martes. Egipto, que ha estado al frente durante gran parte del torneo, podría no estar preparado para sentarse y defender. Los Faraones no se lo pondrán fácil, pero la Albiceleste finalmente encontró una manera de superar a la aún más disciplinada y compacta defensa de Cabo Verde, y por muy bueno que haya sido Mostafa Shobeir en este torneo, Vozinha de los Blue Sharks es probablemente una prueba más dura en general. Egipto ha acostumbrado a ceder jugadas a balón parado y Argentina ha sido demasiado clínica en esas situaciones. Tampoco es probable que los faraones aprovechen los problemas de la Albiceleste para ganar duelos aéreos, dado su bajo índice de victorias. Un objetivo de múltiples victorias para Argentina parece razonable.

Mejor apuesta: Argentina -1,5 (+110)

Cobertura adicional de la Copa del Mundo

Mira el Página de inicio de la Copa del Mundo ¡En DraftKings Network para obtener más contenido de la Copa Mundial!