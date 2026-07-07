Disturbios en prisión de Sri Lanka matan a 26 personas y hieren a más de 100

Enfrentamientos en una cárcel de Sri Lanka han dejado 26 muertos, incluidos siete guardias, y más de 100 heridos en la peor revuelta en prisión en años, informaron las autoridades.

Las víctimas con cortes y heridas de bala fueron llevadas de urgencia al hospital Negombo, al norte de la capital Colombo, después de los enfrentamientos nocturnos entre presos de dos pandillas de drogas, dijo la policía el lunes.

La directora del hospital, Pushpa Gamlath, señaló que había 23 cuerpos en la instalación estatal, además de más de 100 presos heridos y guardias de la prisión de Negombo.

“Hay víctimas con heridas de bala, algunos con cortes y moretones graves”, dijo Gamlath a la Agence France-Presse por teléfono. “Trasladamos a 18 de los más gravemente heridos al hospital nacional de Colombo”.

El ministro de Justicia, Harshana Nanayakkara, luego dijo que tres personas más habían fallecido, elevando la cifra a 26. Expresó su “profunda conmoción y tristeza” y afirmó que las autoridades estaban trabajando para separar a las pandillas rivales en la prisión.

“Si eran reclusos o estaban asociados con el mundo criminal, no es relevante para nosotros en este momento”, dijo Nanayakkara a los reporteros.

“Han muerto seres humanos y hay un profundo shock al respecto. Esto es algo que nunca debería haber ocurrido”.

La lucha comenzó el domingo por la noche en la prisión, que alberga a varios miles de detenidos. A medida que se propagaban los informes de los enfrentamientos, las reclusas de una sección contigua subieron a un techo exigiendo su liberación. La policía informó que parte del techo se derrumbó, hiriendo a algunas mujeres.

El gobierno anunció que establecería un equipo de tres miembros, encabezado por un magistrado jubilado de la Corte Suprema, para investigar la revuelta.

El portavoz de la prisión, Chaminda Gajanayake, dijo que ningún preso extranjero resultó afectado por los disturbios, haciendo referencia posiblemente a una mujer británica de 22 años que ha estado detenida en Negombo desde su arresto en mayo del año pasado en el aeropuerto internacional con 46 kg de “kush”, una forma altamente potente de cannabis.

Grandes multitudes de familiares de presos se congregaron fuera de Negombo el lunes mientras la fuerza aérea desplegaba drones y un helicóptero para monitorear la zona. Los residentes locales dijeron haber escuchado disparos y se informó que los presos habían arrebatado varias armas a los guardias más temprano en el día.

Siete guardias murieron cuando intentaron detener los disturbios el lunes, dijo un oficial de policía a la AFP. “La situación se salió de control esta mañana”, dijo.

En diciembre de 2020, disturbios en otra prisión de Sri Lanka dejaron 11 presos muertos y 117 heridos durante la pandemia de Covid-19, lo que llevó al gobierno a liberar a cientos de prisioneros de cárceles abarrotadas.

Datos oficiales mostraron que las prisiones de Sri Lanka albergaban a 41,250 reclusos hasta el domingo, aproximadamente cuatro veces su capacidad.