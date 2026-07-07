Los mejores partidos parlay entre Argentina y Egipto para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA del 7 de julio

¿Está buscando los mejores partidos combinados de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Argentina vs. Egipto para el 7 de julio? DraftKings Sportsbook ha presentado apuestas combinadas en el mismo juego, accesorios de jugadores de Lionel Messi, mercados de apuestas de Mohamed Salah, apuestas de goleador en cualquier momento y mercados especializados para el enfrentamiento eliminatorio de hoy. Explore los parlays destacados de hoy entre Argentina y Egipto a continuación.

Lionel Messi Jugador Atrezzo Parlay: Messi Magic

El Messi Magic Same-Game Parlay en DraftKings Sportsbook se basa en Lionel Messi para el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA de Argentina contra Egipto. Este parlay incluye que Messi registre al menos dos goles y asistencias combinados y al menos cuatro tiros a puerta.

Lionel Messi 2+ Goles + Asistencias

Lionel Messi 4+ tiros a puerta

PEC rápido Magia de Messi Messi está empatado en el primer lugar en la carrera por la Bota de Oro con 7 goles. ¡Apóyalo para mantenerse caliente! Impares: +550 Lionel Messi 2+ Goles + Asistencias

Lionel Messi marcará o asistirá (incluido el tiempo extra) Lionel Messi 4+ tiros a puerta

Disparos de Lionel Messi a portería (incluida la prórroga) Termina en: â€“:â€“ Conteo de apuestas: 204 + Añadir al boleto de apuesta

Argentina vs. Egypt Same-Game Parlay: La Albiceleste

El Parlay del Mismo Juego de La Albiceleste en DraftKings Sportsbook respalda a Argentina en su partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA contra Egipto. Este parlay incluye a Argentina para cubrir la diferencia de 1,5 goles, Lionel Messi para marcar un gol y registrar al menos tres tiros a puerta, Lautaro Martínez para registrar un gol o una asistencia, y Argentina para marcar tres o más goles.

Argentina -1,5 vs. Egipto

Lionel Messi goleador en cualquier momento

Lautaro Martínez marcará o asistirá

Lionel Messi 3+ tiros a puerta

Argentina 3+ goles del equipo

PEC rápido La Albiceleste Vuelve Argentina para continuar su camino mundialista con un lugar en semifinales Impares: +550 Argentina -1,5 (vs Egipto)

Difundir (Inicio) Lionel Messi marcará un gol

Goleador en cualquier momento (incluido tiempo extra) (Goleador en cualquier momento) Lautaro Martínez marcará o asistirá

Lautaro Martínez marcará o asistirá (incluida la prórroga) Lionel Messi 3+ tiros a puerta

Disparos de Lionel Messi a portería (incluida la prórroga) Argentina marcará más de 3 goles

Argentina: Total de goles del equipo (más) Termina en: â€“:â€“ Conteo de apuestas: 688 + Añadir al boleto de apuesta

Parlay de goleadores de la Copa Mundial en cualquier momento: reyes de la red

El parlay Kings of the Net en DraftKings Sportsbook presenta mercados de goleadores en cualquier momento para Argentina vs. Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Este parlay incluye a Lionel Messi y Mohamed Salah para marcar un gol cada uno.

Lionel Messi goleador en cualquier momento

Mohamed Salah goleador en cualquier momento

PEC rápido Reyes de la red ¡Ambas superestrellas anotaron en L1, llévalas a anotar nuevamente este martes! Impares: +900 Lionel Messi marcará un gol

Goleador en cualquier momento (incluido tiempo extra) (Goleador en cualquier momento) Mohamed Salah marcará un gol

Goleador en cualquier momento (incluido tiempo extra) (Goleador en cualquier momento) Termina en: â€“:â€“ Conteo de apuestas: 1587 + Añadir al boleto de apuesta

Argentina vs. Egipto Parlay en el mismo juego: Los Faraones

El Parlay en el mismo juego de Pharaohs en DraftKings Sportsbook respalda a Egipto en su partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA contra Argentina. Esta combinación incluye a Egipto para avanzar, Mohamed Salah para registrar un gol o una asistencia y al menos un tiro al arco, además de Oufa Shobeir para hacer cuatro o más paradas.

Egipto avanzará contra Argentina

Mohamed Salah marcará o asistirá

Mohamed Salah 1+ Disparo a portería

Oufa Shobeir 4+ guardados

PEC rápido los faraones ¡Apoye a Egipto para conmocionar al mundo y derrotar a Argentina! Impares: +2100 Egipto avanzará (vs Argentina)

Para calificar (visitante) Mohamed Salah marcará o asistirá

Mohamed Salah marcará o asistirá (incluida la prórroga) Mohamed Salah 1+ Disparo a portería

Disparos a portería de Mohamed Salah (incluida la prórroga) Oufa Shobeir 4+ guardados

Oufa Shobeir salva Termina en: â€“:â€“ Conteo de apuestas: 422 + Añadir al boleto de apuesta

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Preguntas frecuentes sobre los parlays de la Copa Mundial de la FIFA

¿Qué es un parlay de la Copa Mundial de la FIFA?

Un parlay de la Copa Mundial de la FIFA combina múltiples selecciones de apuestas en una sola apuesta. Cada selección debe ganar para que el parlay se convierta en efectivo, pero los parlays exitosos ofrecen pagos potenciales más altos que las apuestas individuales.

¿Puedo apostar apuestas combinadas en el mismo juego en DraftKings Sportsbook?

Sí. DraftKings Sportsbook ofrece apuestas combinadas prediseñadas para el mismo juego, accesorios para jugadores, totales de equipo y otros mercados de apuestas especializados para partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Los mercados disponibles pueden variar según el juego y la jurisdicción.

¿Qué tipos de parlays de la Copa del Mundo se presentan?

Los parlays destacados de la Copa Mundial pueden incluir parlays del mismo juego, accesorios de jugadores, apuestas de goleador en cualquier momento, goles totales del equipo, saques de esquina, margen de victoria y mercados de clasificación, dependiendo de los enfrentamientos del día.