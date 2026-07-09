Inundaciones por días de fuertes lluvias en el sur de China han causado la muerte de 39 personas

Las autoridades del sur de China dijeron el jueves que 39 personas murieron en inundaciones después de que una tormenta tropical arrojara fuertes lluvias, mientras la costa este del país y Taiwán se preparaban para un tifón que se espera toque tierra en los próximos días.

La mayoría de las muertes ocurrieron en Hengzhou, donde el colapso parcial de una presa de embalse envió torrentes de agua a la ciudad y cobró 26 vidas, dijo Ding Wei, vicealcalde de la ciudad de Nanning, que tiene jurisdicción sobre la zona. Nueve personas permanecen desaparecidas en la región más amplia de Guangxi.

La Tormenta Tropical Maysak trajo lluvias récord a Guangxi comenzando el sábado, rompiendo presas y dejando a personas atrapadas durante días en hogares y otros edificios. La cifra de muertos previamente anunciada el martes fue de seis personas.

Una segunda tormenta, el Tifón Bavi, estaba en el mar en un rumbo noroeste que lo llevaría sobre algunas islas japonesas remotas y luego justo al norte de Taiwán antes de tocar tierra en la provincia china de Fujian o Zhejiang el sábado. Barcos pesqueros podían verse apretujados en puertos en el norte de Taiwán el jueves en anticipación a fuertes lluvias que impactarían a la isla de 23 millones de habitantes.

Bavi, que trajo vientos violentos a Saipan y otros territorios de los EE. UU. a principios de semana, fue degradado el jueves de la categoría de súper tifón pero todavía mantenía vientos sostenidos máximos de 184 kilómetros (114 millas) por hora, según la Administración Central del Clima de Taiwán. Las clases fueron suspendidas en varias ciudades y pueblos en Filipinas y se prohibió a los barcos salir de los puertos del norte a medida que el tifón pasaba al este de la isla norteña de Luzón.

En el sur de China, equipos de rescate militares terminaron de sacar a más de 10,000 estudiantes y maestros atrapados de un grupo de escuelas en la ciudad de Guigang, a unos 60 kilómetros (40 millas) al noreste de Hengzhou. Video en el canal estatal CCTV mostraba a los estudiantes, con chalecos salvavidas de color naranja brillante, subiendo a los botes que los llevaban lejos de la escena surrealista de edificios escolares emergiendo de un lago de agua fangosa.

Los animales también quedaron atrapados o fueron arrastrados por las aguas de inundación.

Un zoológico en Guigang dijo que más de 100 animales estaban desaparecidos, incluyendo dos cebras, cuatro puercoespines y docenas de aves tropicales. En Hengzhou, los encuentros con serpientes que al parecer escaparon de una granja llevaron a las autoridades a abastecerse de antídotos y aconsejar a los residentes qué hacer si eran mordidos.

Un operador de un refugio de animales en el condado de Binyang, a unos 75 kilómetros (50 millas) al noroeste de Hengzhou, luchó en los últimos días por rescatar alrededor de 200 gatos y docenas de perros, llevando a los perros de dos en dos a través de aguas profundas. Los gatos treparon a las vigas a medida que subía el nivel del agua.

Se han utilizado drones y alrededor de 5,700 lanchas en una masiva operación de socorro y rescate para entregar agua potable y otros suministros y evacuar a residentes atrapados. Alrededor de 130,000 personas han sido evacuadas.

Ding dijo que las aguas de las inundaciones están retrocediendo pero se esperan más lluvias en algunas áreas en los próximos dos días. Se han desplegado equipos para limpiar lodo y escombros y desinfectar varias ciudades en Hengzhou.

La reparación de carreteras está en marcha y la electricidad ha sido restaurada en más de 60,000 hogares, dijo Ding en una conferencia de prensa.

La lluvia más fuerte de lo esperado azotó el sur de Guangxi durante días, con acumulaciones de lluvia de 10 a 40 centímetros (4 a 16 pulgadas) en algunas áreas y más de 90 centímetros (35 pulgadas) en las áreas más afectadas, según el centro meteorológico nacional.

El mal tiempo también afectó al centro de China esta semana, dejando 11 muertos y muchos desamparados en la provincia de Hubei después de tormentas eléctricas y tornados el lunes por la noche.

En otras partes de Asia, deslizamientos de tierra causados por lluvias monzónicas han matado al menos a 13 refugiados rohingya en campamentos en Bangladesh esta semana. Las autoridades estaban trasladando a los refugiados a áreas más seguras el jueves.

(contexto: El artículo informa sobre las inundaciones mortales en el sur de China y las amenazas de tifones en la región. Menciona también otros desastres naturales en Asia.) (Verificación de los hechos: La información proviene de los video productores y redactores de AP en Beijing, Taipei y Manila).