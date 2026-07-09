Comienza la construcción de la última torre de oficinas del World Trade Center, que albergará a American Express

Nueva York marca un hito significativo al convertirse la sede de American Express en el último edificio de oficinas comerciales en el complejo del World Trade Center. La construcción comienza el jueves por la mañana, casi 25 años después de que los ataques del 11 de septiembre destruyeran el sitio. El edificio 2 del World Trade Center se está construyendo justo al norte del edificio Oculus. Tendrá casi dos millones de pies cuadrados distribuidos en 55 pisos y se construirá en terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria bajo un arrendamiento a largo plazo.

Detalles del edificio y representaciones visuales El nuevo espacio podrá albergar hasta 10,000 trabajadores y estará completado para 2031. Se espera que el desarrollo genere más de 3,200 empleos durante el proyecto y contribuya con $5.9 mil millones a la economía de la ciudad y $6.3 mil millones al estado, según un comunicado de prensa. American Express no ha revelado el costo del nuevo edificio. El portavoz de la Autoridad Portuaria, Tom Topousis, dijo anteriormente que el rascacielos no está recibiendo financiamiento o incentivos estatales, de la ciudad o de la Autoridad Portuaria.

Obstáculos en la reurbanización El camino hacia la construcción no ha sido fácil. Los planes para el sitio una vez contemplaban una torre de hasta 80 pisos. Empresas como News Corp y 21st Century Fox se mencionaron como posibles inquilinos, pero nada se materializó. El proyecto se complicó aún más después de que la pandemia de COVID-19 vaciara las oficinas. Ahora, American Express se ha convertido en el único inquilino de la torre. El alcalde de Nueva York, Mamdani, la presidenta del Consejo de la Ciudad Julie Menin y el Contralor Mark Levine asistirán a la ceremonia de inauguración a las 9:30 am.