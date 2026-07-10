TV esta noche: el regreso de la comedia familiar de Sally Phillips y Ben Miller

Austin 11:10 p.m., BBC One La comedia británico-australiana sobre un autor de libros para niños gruñón que conoce a un hombre neurodivergente que afirma ser su hijo perdido regresa para la segunda temporada. Julian (Ben Miller) recibe los resultados de la prueba de ADN y le dice a Austin (Michael Theo) que no es una coincidencia. Así que van en busca del padre real de Austin, pero es Sally Phillips quien interpreta a Ingrid, la esposa harta de Julian, quien realmente se roba el espectáculo. Hollie Richardson

Our Lives: Ashington AFC – Salvando Nuestro Club 7 p.m., BBC One Ashington en Northumberland es una ciudad con una notable herencia deportiva. Pero, como muestra este encantador y conmovedor documental, su equipo de fútbol está pasando por tiempos difíciles. Experimentamos su lucha para evitar el descenso de la Northern Premier League East Division y mantenerse a flote financieramente a través de los ojos de los voluntarios desinteresados cuyas vidas giran en torno al club. Phil Harrison

Our Farm Next Door: Amanda, Clive y los Niños 8 p.m., Canal 4 Prepárate para el aire fresco del otoño visitando a Amanda y Clive Owen en su granja de Yorkshire mientras se preparan para una nueva temporada y el 70º cumpleaños de Clive. Aparte de las celebraciones, hay un ternero prematuro que necesita atención, una oveja por comprar y, mientras el clima amenaza con volverse frío, la emocionante instalación de un sistema de calefacción por suelo radiante. Jack Seale

Mujeres de la Segunda Guerra Mundial: Más Historias No Contadas 8:15 p.m., PBS America Marijke Brown solo tenía tres semanas cuando fue una de los 600 niños judíos rescatados por un grupo de mujeres holandesas durante la Segunda Guerra Mundial. Ella cuenta su historia aquí, junto con otros relatos personales de las mujeres que “se destacaron”. HR

Mundo de Jardinería 9 p.m., BBC Two Monty Don y su equipo se trasladan al sur de Gloucestershire para la primera feria de flores RHS Badminton. El paisaje campestre local sirve de bonito telón de fondo mientras Adam Frost, Rachel De Thame, Ashley Edwards y el propio Don recorren la feria, mientras la carpa floral ofrece consejos para jardineros conscientes de las tendencias sobre qué flores son imprescindibles de cultivar este verano. JS

Gogglebox de Celebridades 9 p.m., Canal 4 ¿Qué han estado viendo esta semana Julian Clary y Nigel Havers, Rylan Clark y su madre Linda, además de los bailarines de Strictly Amy Dowden y Carlos Gu? Espera uno o dos partidos de fútbol, mientras los observadores famosos se ponen cómodos y comparten sus opiniones. HR

Selección de Películas Wicked: For Good (Jon M Chu, 2025), 7:25 a.m., 6 p.m., Sky Cinema Premiere ¿El rosa complementa al verde o choca? Esta parte final de la adaptación musical de Broadway inspirada en El Mago de Oz es un impresionante logro de mezcla tonal. En su corazón está el duro vínculo entre Glinda la Buena (Ariana Grande) y Elphaba alias la Malvada Bruja del Oeste (Cynthia Erivo), pero también se tejen otros hilos vibrantes, incluidas historias pasadas para personajes conocidos como el León Cobarde, el Hombre de Hojalata y Dorothy misma. Ellen E Jones

Déjala en el Cielo (John M Stahl, 1945), 11 a.m., Film4 La diabólica hija de papá Ellen (Gene Tierney) crea caos de todo tipo en este melodrama noir, citado por Martin Scorsese como uno de sus favoritos de todos los tiempos. Cornel Wilde es Richard, el novelista desprevenido que se enamora de una hermosa socialité de Boston en el tren a Jacinto, pero pronto lamenta su impulsividad. La suntuosa cinematografía a color de Technicolor de Leon Shamroy ganó el premio de la Academia de ese año, y el director John M Stahl se divierte haciendo alusiones a las grandes femme fatales de la mitología griega, incluyendo a Hipólita, Medea y las sirenas que atraen a los hombres a una tumba acuática. EEJ

El Guardaespaldas (Mick Jackson, 1992), 8 p.m., Sky Cinema Greats Originalmente destinada a ser un vehículo para Steve McQueen y Diana Ross, El Guardaespaldas tuvo un viaje de 20 años a la pantalla antes de materializarse finalmente como el debut actoral de Whitney Houston en cine. Ella interpreta a una famosa actriz y cantante que, a pesar de ser amenazada por un acosador, se resiste a las restricciones impuestas por su nuevo jefe de seguridad, Frank (Kevin Costner). Hasta que, por supuesto, los dos se vuelven íntimos. Aunque inicialmente fue desestimado como cursi por los críticos, El Guardaespaldas ahora se erige como un tributo perdurable al poder de las baladas conmovedoras y el romance interracial. EEJ

Deporte en Vivo Cricket de Prueba Femenino, Inglaterra vs. India, 10 a.m., Sky Sports Main Event Día uno desde Lord’s.