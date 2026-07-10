¿Alguien puede detener a Francia? Reordenación de las selecciones del Mundial a falta de siete partidos

Cuarenta y ocho equipos comenzaron estas finales de la Copa del Mundo hace un mes; ahora sólo quedan siete.

Entonces, ¿cómo se comparan los contendientes restantes? He aquí un vistazo a nuestras últimas clasificaciones.

Seis partidos, seis victorias, 16 goles marcados, sólo dos encajados… ¿quién puede impedir que los franceses ganen este Mundial?

Si Kylian Mbappé (ocho goles) no te consigue, entonces lo hará Ousmane Dembélé (cinco goles). Según trascendió, ambos se quedaron con Marruecos que, a pesar de ser la mejor nación africana del torneo, ofreció poca resistencia al equipo de Didier Deschamps.

Francia sigue siendo clara favorita para ganar esta Copa del Mundo, no sólo por su ataque ridículamente talentoso (Michael Olise encabeza la tabla de asistencias del torneo con cinco) sino también por su fuerte defensa. No ha encajado ningún gol en sus tres partidos de octavos de final y, sinceramente, tampoco ha concedido ninguna ocasión.

Merecidamente siguen estando en lo más alto de nuestra clasificación, y El AtléticoLa herramienta de proyección en vivo pronostica un 34 por ciento de posibilidades de que Francia levante el trofeo en la final del próximo domingo.

Otra portería a cero y otra victoria tras derrotar a Portugal gracias al tanto de Mikel Merino en el minuto 91.

Una vez más, limitaron su oposición a relativamente pocas oportunidades. Lo curioso de España en este torneo es que su jugador estrella, Lamine Yamal, no ha alcanzado las alturas que sabemos que puede alcanzar todavía (un gol, ninguna asistencia).

Pero Ferran Torres se combinó con su compañero suplente Merino para el gol de la victoria contra Portugal, mostrando la fuerza en profundidad de un equipo que se volvería aún más peligroso si Yamal da un paso más. Se enfrentarán a Bélgica en cuartos de final más tarde el viernes.

Después de una fase de grupos fluida, los partidos eliminatorios de Argentina han sido de ida y vuelta contra Cabo Verde y ahora Egipto.

El partido contra Cabo Verde demostró algo que ya habíamos visto en su carrera hacia el trofeo hace cuatro años, cuando podían ser susceptibles de perder ventaja, como lo hicieron contra Holanda y Francia.

Pero contra Egipto lograron una remontada tras remontar un 2-0 en contra, anotando tres goles en 13 minutos cuando parecía que estaban encaminados.

Es preocupante que Argentina haya trabajado tanto contra equipos a los que eran grandes favoritos a vencer, pero también es impresionante que hayan demostrado la fuerza de carácter y la voluntad de ganar para superar la línea.

La pregunta ahora es ¿cuánto les han quitado esos dos partidos? A continuación se enfrentará a Suiza, que ha demostrado que tampoco es fácil de derrotar. El hecho de que hayan evitado a uno de los equipos más populares en los cuartos de final los mantiene por encima de Inglaterra en esta clasificación.

4. Inglaterra

Clasificación FIFA: 4

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La noticia de que Jarell Quansah recibió una suspensión de dos juegos por su tarjeta roja en octavos de final contra México es un duro golpe, mientras que hay preocupaciones sobre lesiones en Marc Guehi, Declan Rice y Reece James de cara a los cuartos de final del sábado contra Noruega.

Esa victoria sobre México fue una declaración, derrotar a los coanfitriones en su propio terreno, en un estadio donde simplemente no pierden.

Jude Bellingham y Harry Kane continuaron con sus excelentes torneos, pero la exhibición defensiva fue particularmente notable, incluso por parte de Jordan Pickford y el suplente Dan Burn. Inglaterra mantuvo el liderato a pesar de la expulsión de Quansah antes de la hora.

Thomas Tuchel ahora puede esperar planificar cómo detener a Erling Haaland en una eliminatoria de cuartos de final que Inglaterra habría aceptado con gusto en esta etapa del comienzo del torneo.

5. Noruega

Clasificación FIFA: 21

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Contra Brasil, Noruega demostró que tener seguramente el delantero más letal del mundo significa que tienen el potencial de amenazar a cualquier oponente. Fue su doblete el que llevó a Noruega a sus primeros cuartos de final de un Mundial.

Ayuda que el portero Orjan Nyland siga jugando fuera de su pellejo. En Martin Odegaard, tienen un jugador que marca el ritmo y son un equipo cómodo en la posesión y capaz de igualar físicamente a cualquier equipo.

Haaland del Manchester City y Odegaard del Arsenal se enfrentarán a caras conocidas en los cuartos de final, cuando jueguen contra Inglaterra.

Erling Haaland ha lucido elegante (Julian Finney – FIFA vía Getty Images)

6. Bélgica

Clasificación FIFA: 9

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Después de partidos mediocres contra Egipto e Irán, Bélgica finalmente cobró vida. Una victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda fue una forma contundente de terminar la fase de grupos, antes de una remontada improbable contra Senegal en dieciseisavos de final.

Mucha gente los descartó diciendo que habían superado su mejor momento, pero después de su victoria sobre Estados Unidos, avanzaron a los cuartos de final. Están en racha, pero ¿podrán dar la sorpresa y eliminar a España?

Sus perspectivas no se han visto favorecidas por la noticia de que el centrocampista del Aston Villa, Amadou Onana, ha sufrido una lesión del ligamento cruzado anterior.

7. Suiza

Clasificación FIFA: 15

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Suiza tiene internacionales experimentados y siempre parece llegar a la fase eliminatoria. En los últimos tres Mundiales, quedaron eliminados en octavos de final.

Pero contra Colombia ganaron su primera tanda de penaltis en un Mundial y alcanzaron sus primeros cuartos de final desde que organizaron el torneo en 1954.

Lo hicieron sin el lesionado Johan Manzambi, pieza clave para ellos este torneo con tres goles y dos asistencias. Su creatividad se vio afectada sin el jugador de 20 años, produciendo sólo dos tiros a portería en el partido, pero su solidez les ayudó a lograr la victoria. ¿Podrían hacer lo mismo contra Argentina a continuación? Les encantarán sus posibilidades.

Los equipos eliminados

8. Marruecos

Clasificación FIFA: 6

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Marruecos no pudo repetir su hazaña de llegar a semifinales, como lo hizo en 2022, pero aun así se convirtió en la primera nación africana en alcanzar cuartos de final consecutivos de una Copa del Mundo.

Después de superar un grupo relativamente simple, que incluyó empatar a Brasil en su primer partido, vencieron a Holanda en los penales y luego eliminaron clínicamente al coanfitrión Canadá del torneo con una victoria por 3-0, a pesar de tener solo cinco intentos de gol en el juego.

No lograron molestar a un equipo francés repleto de estrellas y, aunque su actuación en ese partido fue ligeramente decepcionante, echaron mucho de menos la presencia ofensiva del lesionado Ismael Saibari en la delantera.

En general, hay que decir que tuvieron un torneo decente, especialmente teniendo en cuenta el gran peso de las expectativas sobre sus hombros desde casa.

9.Paraguay

Clasificación FIFA: 34

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Vencer a Alemania en dieciseisavos de final fue uno de los mejores momentos de la historia del fútbol paraguayo, pero repetir esa hazaña contra Francia fue ir demasiado lejos.

Apenas le pusieron un guante al equipo de Didier Deschamps (al menos no en un sentido futbolístico), pero demostraron ser oponentes extremadamente tenaces, tal vez mostrando el camino para que Francia pueda ser derrotada por mejores equipos más adelante en la competencia.

Teniendo en cuenta que Estados Unidos los desmanteló 4-1 en su primer partido, Paraguay tuvo un torneo sorprendentemente bueno.

Paraguay se despide del Mundial en Filadelfia (Justin Setterfield/Getty Images)

10. México

Clasificación FIFA: 10

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Fue desgarrador en casa para México, perdiendo en el Azteca por primera vez en una Copa del Mundo, después de haber estado invicto en 10 partidos allí.

No habían concedido goles en este torneo antes del rápido doblete de Jude Bellingham, pero tuvieron todas las posibilidades contra Inglaterra, que se quedó con 10 hombres antes de la hora.

Pero innumerables centros al área resultaron ineficaces y carecieron de la calidad ofensiva de su rival. Julián Quiñones será el jugador que recordamos de este equipo, luego de cuatro goles en cinco partidos.

11.Colombia

Clasificación FIFA: 11

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Colombia tuvo mejores oportunidades que Suiza de ganar su eliminatoria de octavos de final, pero fue derrotada agonizantemente en los penales.

Habrían estado desesperados por vengarse de Argentina en una posible eliminatoria de cuartos de final, después de haber perdido ante ellos en la final de la Copa América hace dos años. Pero al final no pudieron derrotar a la tenaz defensa suiza.

En la fase de grupos, Colombia mostró una gran calidad, superando a Portugal en un empate sin goles para encabezar el Grupo K, antes de vencer a Ghana en los dieciseisavos de final. Había esperanzas genuinas de que este equipo pudiera llegar mucho más lejos, pero no fue así.

12. Estados Unidos

Clasificación FIFA: 16

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Incluso con Folarin Balogun en el campo de manera polémica, Estados Unidos fue derrotado por Bélgica en octavos de final. Continúa una racha estéril contra equipos europeos mejor clasificados y demuestra que todavía tienen trabajo por hacer.

Después de toda la promesa de la fase de grupos y su victoria en octavos de final sobre Bosnia y Herzegovina, esta fue una forma decepcionante y desalentadora de salir del torneo local.

Puede que nunca sepamos hasta qué punto les afectó la saga Balogun, pero la actuación contra Bélgica no fue la que esperábamos de este equipo.

Los sueños de Estados Unidos se acaban en octavos de final Tom Bogert y Lia Griffin

13. Egipto

Clasificación FIFA: 24

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Considerado uno de los jugadores de menor rendimiento en la Copa del Mundo antes de este torneo, Egipto se despojó de esa etiqueta y salió airoso contra Argentina, vigente campeón de la Copa del Mundo, en los octavos de final. Fueron una amenaza constante en el contraataque y lideraron durante la mayor parte del juego antes de colapsar en las etapas finales.

Ya habían conseguido su primera victoria en un Mundial, contra Nueva Zelanda en el Grupo G, y siguieron con su primer triunfo en eliminatorias, venciendo a Australia en los penales en los dieciseisavos de final.

Después de ponerse 2-0 arriba, Egipto podría haber gestionado mejor el partido priorizando la solidez defensiva y agotando el tiempo. Fue una forma desgarradora de perder, pero eran un equipo impresionante que ya había hecho historia.

14. Canadá

Clasificación FIFA: 30

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Es difícil saber cómo juzgar la campaña de Canadá. Obtuvieron el primer punto para su país en la Copa del Mundo y avanzaron a la fase eliminatoria por primera vez. Marruecos los derrotó por 3-0 en octavos de final, pero sólo después de desperdiciar una serie de oportunidades en la primera mitad.

Sin embargo, considerando lo fácil que fue su grupo y el hecho de que sus únicas victorias fueron contra Qatar y Sudáfrica, ¿fue su racha realmente tan impresionante dados los años de inversión y entrenamiento necesarios para producir un equipo digno de una nación anfitriona?

Las victorias más importantes serían un legado que garantizaría que veamos regularmente a Canadá en las Copas Mundiales en el futuro.

15. Cabo Verde

Clasificación FIFA: 64

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Cabo Verde se apoderó de los corazones de millones de personas en todo el mundo este verano y, como era de esperar, abandonó la Copa del Mundo con estilo contra Argentina.

Su viaje fue mágico: primero empató 0-0 con España, campeona de Europa, antes de terminar improbablemente por encima de Uruguay para avanzar a los octavos de final como equipo segundo clasificado, empatando sus tres partidos. Pero guardarían su mejor y más enérgica actuación hasta los octavos de final, remontando dos veces contra Messi y los campeones del mundo.

Sidny Lopes Cabral celebra el empate contra Argentina (Jussi Eskola/Soccrates/Getty Images)

pequeña voz, el Estrella revelación del Mundial, realizó ocho paradas, incluida una excelente parada para impedir a Messi en un mano a mano. Roberto ‘Pico’ Lopes volvió a brillar en el corazón de la defensa, pero la estrella del día fue el lateral Sidny Lopes Cabral, cuyo remate curvo desde un ángulo inverosímil seguramente será un candidato al gol del torneo.

16. Brasil

Clasificación FIFA: 5

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Brasil vuelve a casa decepcionado. La nación más exitosa de la Copa del Mundo, cinco veces campeona, llevará 28 años sin levantar el trofeo en la próxima edición, su sequía más larga.

Ni siquiera el ganador en serie Carlo Ancelotti pudo evitar una rara derrota en octavos de final. Se mostraron demasiado pasivos contra Noruega, un equipo al que no han vencido en cinco encuentros.

Neymar hizo una aparición tardía, pero será recordado por insultar al portero noruego durante su penal de consolación y por chocar con Odegaard antes de llorar cuando sonó el pitido final.

17.Portugal

Clasificación FIFA: 7

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Para todas las estrellas de su equipo, la única vez que Portugal pareció tener mayor calidad que sus oponentes fue en la victoria por 5-0 contra Uzbekistán, debutante en el torneo.

En octavos de final, el equipo de Roberto Martínez parecía atrapado en una pausa, sin ninguna intención real, y sólo se despertó después de que España anotara un gol en el tiempo de descuento.

Significa que hemos visto lo último de Ronaldo en el Mundial. Marcó en una sexta edición récord y anotó su primer gol en la eliminatoria (un penalti contra Croacia), pero no fue efectivo en juego abierto.

18. Países Bajos

Clasificación FIFA: 7

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La fase de grupos de Holanda infundió confianza al equipo, incluida una victoria por 5-1 sobre Suecia. Cody Gakpo, Brian Brobbey y Crysencio Summerville se combinaron bien en un ataque que parecía peligroso.

Pero después de encabezar su grupo, tuvieron la mala suerte de enfrentarse a otro equipo entre los 10 primeros del ranking en Marruecos. Ronald Koeman cambió la configuración para jugar con cinco defensores, y funcionó lo suficientemente bien como para que Marruecos necesitara un empate tardío. Pero, ¿podrían haberse apegado al mismo enfoque que les permitió triunfar en la fase de grupos?

Después de fallar tres de cinco penales, fueron derrotados en la tanda de penaltis. Habrá decepción al salir a estas alturas del torneo, lo que provocará la dimisión de Koeman.

19. Alemania

Clasificación FIFA: 12

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Las actuaciones de Alemania en la fase de grupos fueron muy prometedoras después de dos partidos, una goleada a Curazao y una victoria tardía sobre Costa de Marfil, pero hubo motivos de preocupación en su último partido del grupo contra Ecuador, en el que perdieron 2-1 a pesar de comenzar con algo cercano a su once más fuerte.

Es posible que se sientan perjudicados por la derrota ante Paraguay en los últimos 32, ya que el gol de Jonathan Tah en la prórroga fue anulado por un aparente bloqueo del portero, pero no debería haberse reducido a esto. Paraguay fue derrotado 4-1 por Estados Unidos al principio del torneo.

Esta es sólo la última de una serie de salidas anticipadas de Alemania. En sus dos torneos anteriores desde que ganaron la Copa del Mundo en 2014, no lograron superar la fase de grupos. Por lo general, son confiables al menos desde el punto de penalti, pero esta marcó su primera derrota en la tanda de penaltis en la historia de la Copa del Mundo. Desde entonces, Julian Nagelsmann dejó el cargo de entrenador en jefe.

20. Japón

Clasificación FIFA: 17

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Japón tenía un equipo simpático que impresionó en la fase de grupos, jugando un fútbol apasionante y sin egoísmo. Estaban tan bien valorados que muchos pensaron que causarían problemas a Brasil en los octavos de final, y así lo hicieron, tomando la delantera en el partido a través del mediocampista Kaishu Sano.

Brasil igualó su energía y tenía demasiado talento de ataque como para negarlo, ganando con un gol en el tiempo añadido. Lo que podría haber sido para Japón si no hubiera sufrido las lesiones antes y durante todo el torneo de Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo y Wataru Endo.

21.Senegal

Clasificación FIFA: 18

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Contra Bélgica, ganaban 2-0 en el minuto 86 y de algún modo acabaron perdiendo tras el penalti de Youri Tielemans en la prórroga.

Fue una forma desgarradora de salir del torneo, con algunos jugadores de Senegal conmovidos hasta las lágrimas, apenas meses después de que les quitaran el título de la AFCON.

A pesar del colapso, habían demostrado una gran calidad en el juego, con el espectacular gol de Ismaila Sarr que le golpeó el pecho y latigazo al fondo de la red. Fueron una prueba considerable para Bélgica y Francia, contra quienes hicieron una gran actuación en la primera parte de la fase de grupos.

Los jugadores de Senegal protestan por el penalti tardío de Bélgica (Alex Grimm/Getty Images)

22. Costa de Marfil

Clasificación FIFA: 31

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Costa de Marfil salió del Mundial tras perder solo partidos ante Alemania (fase de grupos) y Noruega (dieciseisavos de final). Vencieron a Ecuador y Curazao, demostrando que están entre los mejores del resto, pero aún les queda trabajo por hacer para alcanzar a los equipos contendientes.

Trajeron al equipo más joven al torneo, por lo que todavía tienen mucho potencial para salir de este grupo. Amad puede volver a casa sabiendo que tuvo un torneo impresionante, luego de su gol de la victoria contra Ecuador y su impresionante gol en solitario en el partido contra Noruega. Yan Diomande mostró destellos de su brillantez que podrían hacerle ganar mucho dinero este verano.

Pero ninguno de sus delanteros encontró la red. Este fue uno de los elementos de su caída, ya que dependían de Amad y Diomande para crear y anotar.

23. Croacia

Clasificación FIFA: 13

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Después de terminar como subcampeón de la Copa del Mundo en 2018 y quedar tercero en 2022, Croacia quedó eliminada en dieciseisavos de final tras una derrota tardía ante Portugal.

Terminaron segundos en el Grupo L detrás de Inglaterra, sufriendo una derrota por 4-2 ante el equipo de Tuchel en su primer partido, pero se recuperaron con victorias contra Panamá y Ghana.

Toda la atención se centra en Modric, ganador del Balón de Oro de 2018, de 40 años, ya que la leyenda croata podría haber jugado su último partido internacional. Será irreemplazable.

24. Suecia

Clasificación FIFA: 37

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Sólo a finales del año pasado Suecia terminó última en su grupo de clasificación para el Mundial, detrás de Kosovo, Eslovenia y Suiza, sin ganar un partido.

El cambio logrado desde el gobierno de Graham Potter (vencer a Ucrania y Polonia en los play-offs por un lugar en el torneo, una victoria por 5-1 sobre Túnez en su primer partido y un empate con Japón) es motivo de positivismo.

Con la calidad de jugadores que tiene, como Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Anthony Elanga, deberían ser más consistentes y competitivos. Pero perder ante Francia en octavos de final no es ninguna vergüenza.

25.Ecuador

Clasificación FIFA: 25

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La fortaleza de Ecuador fue su resiliencia defensiva, pero durante cuatro juegos lucharon por encontrar la red, anotando sólo dos veces, incluyendo no poder derribar a Curazao.

Ambos goles llegaron en la victoria por 2-1 sobre Alemania, el momento más destacado del torneo. Pero en los octavos de final no pudieron igualar la crueldad de México.

Enner Valencia, de 36 años, no tuvo mucho éxito en el torneo, y el resto de sus jugadores clave, Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapie, están todos a la defensiva. Hincapié fue expulsado en el tiempo añadido ante México por taparse la boca en un enfrentamiento.

26. Ghana

Clasificación FIFA: 65

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Ghana ingresó a la Copa del Mundo como el equipo número 73 del ranking mundial, el segundo más bajo en el torneo detrás de Curazao. En ese momento parecía una posición falsa y, en sus cuatro partidos, demostraron que son mucho mejores de lo que la FIFA les atribuía.

Una victoria sobre Panamá en su primer partido les dio la plataforma para la clasificación, que se confirmó después de un empate 0-0 contra Inglaterra, durante el cual tuvieron la extrema mala suerte de no recibir un penalti en el último momento.

Y si bien el talento de Colombia finalmente resultó demasiado para Ghana, que carecía de la chispa en ataque del lesionado Mohammed Kudus, esto se siente como una plataforma a partir de la cual el equipo de África Occidental puede construir después de actuaciones inconsistentes en los últimos años.

27.Austria

Clasificación FIFA: 22

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Después de llegar a la fase eliminatoria por los pelos en un dramático último partido de la fase de grupos contra Argelia, Austria fue derrotada por España en dieciseisavos de final.

El equipo de Ralf Rangnick tuvo peligro de gol, ya que marcó tres goles en dos ocasiones en la fase de grupos. Pero al enfrentarse a un rival superior (también se enfrentaron a Argentina), no pudieron sobresalir ni defensiva ni ofensivamente en su primer Mundial desde 1998.

28.Australia

Clasificación FIFA: 28

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La improbable victoria de Australia por 2-0 sobre Turquía fue una de las primeras sorpresas importantes del torneo, y desde entonces han demostrado ser un equipo enérgico que lucha más allá de la suma de sus partes.

Preparado para absorber la presión antes de lanzar rápidos contraataques, el equipo de Tony Popovic no pudo replicar la eficiencia en el último tercio que caracterizó su primera victoria en sus últimos partidos, aunque logró volver a igualarse con Egipto después de quedarse atrás.

Después de haber sido eliminada en los penaltis por Egipto después de llegar a la fase eliminatoria en torneos sucesivos, Australia puede mantener la cabeza en alto.

29. Argelia

Clasificación FIFA: 29

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Argelia decepcionó en su partido de dieciseisavos de final contra Suiza y no logró crear ocasiones claras.

En el lado positivo, Riyad Mahrez, de 35 años, anotó sus primeros goles en un Mundial en este torneo, y jugadores como el extremo del Feyenoord, Anis Hadj Moussa, de 24 años, están llegando para sucederlo.

Sin embargo, sus jugadores clave no están en su mejor momento y parecían estar detrás de otras naciones africanas como Senegal, Costa de Marfil y Marruecos en calidad.

30. República Democrática del Congo

Clasificación FIFA: 41

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Compitiendo en apenas su segunda Copa del Mundo, después de la primera como Zaire en 1974, la República Democrática del Congo avanzó a los octavos de final por primera vez como una de las nueve naciones africanas que llegaron a los octavos de final.

Un empate con Portugal y una victoria sobre Uzbekistán en el Grupo K aseguraron su lugar como mejor tercer clasificado.

Contra Inglaterra en los dieciseisavos de final, empezaron rápido y se pusieron por delante gracias a Brian Cipenga. El portero Lionel Mpasi parecía destinado a unirse a Vozinha y Eloy Room, pero finalmente fue superado. Incluso tras la derrota, la República Democrática del Congo dejó una impresión muy favorable en la fase final.

Brian Cipenga celebra el primer partido de la República Democrática del Congo contra Inglaterra (Michael Reaves/Getty Images)

31. Bosnia y Herzegovina

Clasificación FIFA: 61

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La victoria sobre Qatar y el empate con Canadá llevaron a Bosnia a su primer partido eliminatorio como nación independiente (antes formaban parte de Yugoslavia), lo que supuso un buen logro.

A pesar de perder ante Estados Unidos, siempre serán recordados por vencer a Italia en los play-offs de clasificación para la Copa Mundial de la UEFA.

32. Sudáfrica

Clasificación FIFA: 54

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Adiós entonces a Sudáfrica. Después de su derrota en el primer partido ante México, parecía que ni siquiera las almas más optimistas hubieran pensado que lograrían salir del grupo. Dado que esta fue la primera vez que se clasificaron para la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, probablemente considerarán esta Copa del Mundo como un éxito.

Pero con cualquier derrota en el tiempo añadido surge una sensación de lo que podría haber sido. Estuvieron muy cerca de llevar a los coanfitriones a la prórroga y potencialmente a los penaltis, donde cualquier cosa podría haber pasado. Hugo Broos se marcha como el hombre de mayor edad en entrenar a un equipo en un partido eliminatorio.

33. Irán

Clasificación FIFA: 21

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Irán tuvo que lamentar lo que pudo haber sido en su último partido contra Egipto, cuando un gol de la victoria en el tiempo añadido fue anulado por un fuera de juego marginal antes de golpear el travesaño incluso más tarde.

Una victoria habría garantizado su pase a los octavos de final, pero se vieron obligados a esperar resultados de otros lugares y esperar que sus tres puntos y su diferencia de goles cero fueran suficientes para clasificarse como uno de los ocho mejores terceros clasificados. Cuando Argelia anotó lo que parecía un gol de la victoria en el tiempo añadido en su último partido del grupo, Irán estaba pasando, pero el empate de Austria en los últimos momentos del partido efectivamente los eliminó.

A pesar de estar en conflicto militar con uno de los coanfitriones, Estados Unidos, en una serie de circunstancias sin precedentes y de tener que volar dentro y fuera de Estados Unidos apenas unas horas antes y después de sus partidos, una decisión que finalmente fue descartada, Irán tuvo un buen desempeño en este torneo. Ser eliminado sin perder un partido sin duda dolerá.

34. Nueva Zelanda

Clasificación FIFA: 86

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Recordaremos a Nueva Zelanda en esta Copa del Mundo por la estrella revelación Elijah Just, que marcó tres goles, y por esos toques de Chris Wood en el primer partido contra Irán.

Después de ese primer partido, se vieron abrumados por la calidad de Egipto y Bélgica, perdiendo ampliamente ante ambos.

Pero jugaron un papel en su primera Copa del Mundo desde 2010, incluida su propia sensación viral en Tim Payne. Su objetivo futuro seguirá siendo el mismo: llegar por primera vez a los octavos de final.

35. Turquía

Clasificación FIFA: 27

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Posiblemente el equipo más decepcionante en comparación con sus expectativas previas al torneo en la Copa del Mundo de este año. La mayoría habría predicho que Turquía progresaría por delante de Australia y Paraguay. En cambio, fueron eliminados con un juego de sobra.

Salvaron las apariencias en su último partido, marcaron sus primeros goles y lograron una victoria por 3-2 contra Estados Unidos, pero ya era demasiado tarde para importar.

36. Uruguay

Clasificación FIFA: 19

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Uruguay necesitaba un resultado en el último partido del grupo contra España después de quitarle sólo dos puntos a Arabia Saudita y Cabo Verde.

Realmente nunca parecieron ganar. Claramente tienen calidad, terminaron empatados a puntos con Brasil y Colombia en la clasificación, pero no lo demostraron en este Mundial.

Con un aullido del portero y una tarjeta roja, el equipo de Marcelo Bielsa implosionó al final de un torneo amargamente decepcionante.

37. Arabia Saudita

Clasificación FIFA: 58

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Una regresión con respecto a las apariciones en torneos de 2018 y 2022, cuando ganaron un partido de la fase de grupos. Sólo una vez alcanzó la fase eliminatoria, en 1994.

Pero Arabia Saudita fue difícil de vencer, obtuvo dos empates, y uno esperaría que se beneficiaran del desarrollo de su liga nacional en futuros torneos, incluido el que organizarán en 2034.

38. Corea del Sur

Clasificación FIFA: 32

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Después de un comienzo positivo, venciendo a la República Checa por 2-1, perdieron débilmente ante México y Sudáfrica sin anotar. Esto los colocó con tres puntos y menos un gol de diferencia, lo que no es suficiente para avanzar como uno de los mejores terceros clasificados y una regresión respecto del torneo de 2022, cuando avanzaron por delante de Uruguay y Ghana.

El capitán Son Heung-min tuvo problemas para impactar los juegos y fue eliminado de la alineación titular en el juego final.

Son Heung-min de Corea del Sur reacciona durante el partido del Grupo A contra Sudáfrica (Wu Wei/Xinhua vía Getty Images)

39. Escocia

Clasificación FIFA: 42

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La eliminación de Escocia finalmente fue confirmada por los resultados en otros lugares, lo que llevó al entrenador Steve Clarke a dimitir después de siete años en el cargo.

Sus tres puntos, conseguidos contra Haití, no fueron suficientes para clasificarse como uno de los mejores terceros clasificados, debido a su diferencia de goles de menos tres tras una amplia derrota por 3-0 ante Brasil en su último partido.

Después de una espera de 28 años para participar en la Copa Mundial, se sentirán profundamente decepcionados al caer en el primer obstáculo.

40. Curazao

Clasificación FIFA: 82

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La nación más pequeña en competir en un Mundial se llevó un punto, conseguido contra Ecuador gracias a la heroicidad del portero Eloy Room, y su primer gol en el torneo anotado por Livano Comenencia, pero quedó eliminada tras la derrota ante Costa de Marfil.

Después de perder 7-1 ante Alemania en su primer partido, se recuperaron para dar una buena impresión en general.

41. República Checa

Clasificación FIFA: 48

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La República Checa regresa a casa decepcionada, ya que necesitaba una victoria contra México en su último partido del grupo, pero perdió 3-0.

Teniendo en cuenta la lucha que mostraron para vencer a la República de Irlanda y Dinamarca en los play-offs de clasificación europea para llegar hasta aquí, no decepcionaron en esta Copa del Mundo, ganando sólo un punto contra Sudáfrica y terminando últimos en el Grupo A.

42. Uzbekistán

Clasificación FIFA: 60

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Uzbekistán salió airoso de su debut en el Mundial, pero mostró cierta lucha contra Colombia y tomó la delantera contra la República Democrática del Congo.

Se enfrentaron a Cristiano Ronaldo en la que seguramente será su última Copa del Mundo, pero estaban en el lado equivocado de la historia, ya que anotó en su sexta edición en la victoria de Portugal por 5-0.

A pesar de tener al legendario central Fabio Cannavaro en el banquillo, concedieron 11 goles en tres partidos, no lo suficientemente buenos como para frustrar a los equipos o obtener resultados.

43. Panamá

Clasificación FIFA: 44

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Panamá ya estaba eliminado antes de enfrentarse a Inglaterra, y una derrota por 2-0 significa que regresa a casa siendo el único equipo en la Copa Mundial de este año que no anotó.

Hay cosas positivas, ya que fueron difíciles de vencer, perdiendo por sólo un gol de margen contra Ghana y Croacia. Esto mejora su debut en el Mundial de 2018, cuando concedieron 11 goles. Si pueden agregar un poco más de amenaza ofensiva (y lo demostraron, especialmente contra Inglaterra), hay algunas bases sólidas sobre las cuales construir.

44. Jordania

Clasificación FIFA: 73

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Jordania se retiró en su torneo debut con un partido de sobra después de las derrotas ante Austria y Argelia.

Marcaron en los tres partidos, incluido el último contra Argentina, pero no hicieron lo suficiente para sofocar a sus oponentes como lo hicieron algunas de las otras naciones debutantes, principalmente gracias a algunas actuaciones destacadas de los porteros.

45. Haití

Clasificación FIFA: 88

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Jugaron con libertad contra Marruecos, sabiendo que ya estaban eliminados, y aunque cayeron derrotados por 4-2, Wilson Isidor del Sunderland marcó un gol memorable.

Después de aparecer en su primera Copa del Mundo desde 1974, esperan tener más suerte en el sorteo la próxima vez y evitar dos naciones entre los 10 primeros, como lo tuvieron aquí con Marruecos y Brasil.

46. ​​Catar

Clasificación FIFA: 59

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Qatar quedó eliminado tras perder 3-1 ante Bosnia y Herzegovina. Después de ganar un punto contra Suiza en su primer partido, el técnico Julen Lopetegui no pudo evitar una de las peores actuaciones de la fase de grupos con una derrota por 6-0 y dos tarjetas rojas contra Canadá en su segundo partido. No lograron aprovechar ese punto inicial.

47. Irak

Clasificación FIFA: 63

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Irak no se acercó a sus oponentes del grupo, quienes, para ser justos, contaban con dos de los mejores delanteros del mundo: Haaland y Mbappé.

Su punto culminante fue el gol del capitán Aymen Hussein contra Noruega, después de que Hussein fuera retenido durante varias horas para ser interrogado por funcionarios de inmigración estadounidenses al ingresar al país.

Si hubieran vencido a Senegal, todavía habrían tenido posibilidades de clasificarse, pero concedieron el gol a los cuatro minutos y poco después se quedaron con 10 jugadores. Terminaron su primera campaña en la Copa del Mundo desde 1986 con una derrota por 5-0.

48. Túnez

Clasificación FIFA: 57

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Fue un torneo miserable para Túnez. Después de una derrota inicial por 5-1 ante Suecia, despidieron a Sabri Lamouchi, pero su sustituto, Herve Renard, no pudo evitar nuevas derrotas duras ante Japón y Holanda.

Terminaron con una diferencia de goles de -10; sólo Irak tuvo un margen de derrota peor.