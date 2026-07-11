Luke Kornet de los Spurs hace una presentación a LeBron

Luke Kornet’s pitch para unirse a los San Antonio Spurs con LeBron James podría ser la cosa más divertida que un jugador haya hecho en un minuto.

El viernes, el centro de los Spurs publicó una entrada en su blog de Medium titulada “FILTRADO: Nota de Voz de los Spurs Enviada a LeBron James.” La entrada contenía un enlace a un video satírico en el que Kornet pretende haber dejado un mensaje para James reclutándolo para unirse a los Spurs, probablemente una referencia a los equipos de la NBA enviando notas de voz a la superestrella a través de su agente, Rich Paul.

“Hey LeBron. ¿Sr. James? ¿LeBron? LeBron,” dijo Kornet en el video. “Soy Luke Kornet, No. 7 de los San Antonio Spurs. Me gritaste un poco la semana pasada, o el año pasado.”

Luego, Kornet procedió a enumerar razones para que James se una a los Spurs:

– “Sabes que puedes jugar junto a un jugador generacional … ¡y [Victor Wembanyama] también!” – Sea World (lo describió como “bussin’ bussin'”) – Una habitación de invitados si James necesita tiempo para “resolver las cosas” – San Antonio es un gran lugar para niños – “Estás buscando el No. 5, nosotros tenemos cinco. … Estamos más o menos en la misma línea.”

Desde que anunció que se va de los Los Angeles Lakers, James ha sido vinculado a los Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Miami Heat y Minnesota Timberwolves. Todavía no se ha dicho si la propuesta de Kornet ha añadido a los Spurs a esa lista.