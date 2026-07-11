Megaprevia Argentina vs Suiza: predicciones, guía de forma, jugadores clave y más

Parecía que podría ser el final del camino de Lionel Messi en el Mundial en el minuto 78 del partido de octavos de final de Argentina contra Egipto.

En cambio, una notable remontada de dos goles en contra hizo que los campeones del mundo ganaran 3-2 y mantuvieran viva la defensa del título, dejando a Messi llorando a mares. Quizás no esperaban enfrentarse a Suiza en cuartos de final, un equipo que empató sin goles con Colombia antes de sorprenderlos en los penales.

Entonces, ¿quién creen nuestros escritores que saldrá victorioso en el partido número 100 del torneo de este verano? ¿Es sólo cuestión de tiempo antes de que veamos a Messi levantar el trofeo nuevamente en Nueva Jersey el 19 de julio, o podría un equipo suizo bien entrenado poner un freno al proceso?

¿Cuál es la información clave que necesito saber?

Clasificaciones mundiales: Argentina (ranking FIFA 2), Suiza (14)

Evento: Estadio Arrowhead, Kansas City, Misuri

Fecha: Sábado 11 de julio

Patada inicial: 6 p. m. PT / 8 p. m. CT (hora local) / 9 p. m. ET / 2 a. m. BST (domingo 12 de julio)

¿Cómo llegó Argentina a cuartos de final?

Gracias a Messi, principalmente. El técnico de 39 años marcó los primeros cinco goles de Argentina en el torneo en las victorias contra Argelia (3-0) y Austria (2-0). Marcaron dos veces sin él en su último partido del Grupo J contra Jordan, pero él salió del banquillo para anotar el gol final en la victoria por 3-1 que los clasificó primeros.

Su eliminatoria de dieciseisavos de final contra Cabo Verde quedará recordada como un clásico de todos los tiempos, perdiendo dos veces pero remontando para ganar 3-2 en la prórroga contra los debutantes en la Copa del Mundo, clasificados 63 puestos por debajo de ellos. Sufrieron un susto aún mayor en octavos de final contra Egipto, pero en 13 minutos de enérgico juego dieron la vuelta a la eliminatoria, ganando 3-2, con Messi logrando un gol y una asistencia.

¿Cómo llegó Suiza a cuartos de final?

El camino seguido por Suiza no ha sido tan llamativo, pero ha sido igualmente efectivo.

Comenzaron con un empate 1-1 con Qatar, y no lograron ganar a pesar de realizar 26 tiros. Los goles llegaron en sus dos últimos partidos del Grupo B, venciendo a Bosnia y Herzegovina por 4-1 y al coanfitrión Canadá por 2-1 para avanzar al primer puesto.

Siguió un empate rutinario de dieciseisavos de final contra Argelia, ganando 2-0 para preparar un partido de octavos de final contra Colombia, ganadora del Grupo K. No ocurrió nada memorable hasta la tanda de penaltis que se produjo tras el empate 0-0, en la que Suiza se impuso por 4-3, a pesar de que el defensa del Inter Manuel Akanji envió su disparo por encima del travesaño.

Cómo mirar en la televisión

Estados Unidos: Fox Sports (inglés), Telemundo / Peacock (español)

Canadá: TSN/RDS

México: Televisa Univisión/TV Azteca

Reino Unido: ITV1 / ITVX

¿Qué debemos esperar de Argentina?

Lágrimas. Los dos Lionel, Scaloni y Messi, siendo capaces de contener sus emociones y lucir tranquilos hasta el pitido final, para luego soltarlo todo. Argentina no lo hace de manera sencilla. Son lo opuesto a no tener emociones. Los juegos que parecen prosa insípida sobre el papel se convierten en obras de poesía épica.

En Miami, Argentina se mantuvo en ventaja contra Cabo Verde, pero sólo hundió a los recién llegados con un gol en propia puerta en la prórroga. En Atlanta, el marcador volvió a ser 3-2, sólo que con más dramatismo. Esta vez, Argentina siguió por detrás. Estaban perdiendo 2-0 contra Egipto cuando faltaban unos 10 minutos para el final del tiempo reglamentario. Se requirió un histórico reensamblado. Cuando Enzo Fernández completó posiblemente la remontada más famosa en la historia de la Copa del Mundo, Scaloni y Messi rompieron a llorar.

Por un lado, actuaciones como ésta no inspiran confianza. No debería ser tan difícil.

Hace cuatro años, Scaloni logró introducir frescura desde el banquillo y cambiar radicalmente la suerte de Argentina. Jugadores como Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez pasaron de jugar en los márgenes a asumir un papel protagónico en el primer triunfo de Argentina en la Copa del Mundo desde 1986. Esta vez, Scaloni no ha podido transformar al equipo a mitad del torneo. Como consecuencia, Argentina ha parecido obsoleta y vulgar.

Todo esto, sin embargo, no tiene en cuenta los intangibles que siguen haciendo que Argentina sea formidable. Dejando de lado la genialidad de Messi, este grupo de jugadores lleva años juntos. En su mayoría han ganado juntos. Retuvieron la Copa América en 2024. Eso significa que Argentina nunca se da cuenta de que está derrotada. La fe es inquebrantable, incluso en la adversidad. Si en algún momento los suizos creen que tienen a Argentina donde quieren, es cuando deben ser más cautelosos.

Veamos qué hace Scaloni con el equipo de Kansas City. La asistencia de Lautaro Martínez en el gol de la victoria de Fernández contra Egipto quizás lo ponga en la pelea por ser titular dado lo decepcionante que ha sido Álvarez. Sería una reversión de lo ocurrido en Qatar en 2022.

James Horncastle

¿Qué debemos esperar de Suiza?

La carrera de Suiza hasta los cuartos de final no se ha basado en estilo ni garbo. Tienen toques de ambos en su equipo, especialmente del delantero Johan Manzambi, pero su estilo de juego se basa en una estructura defensiva rígida en la que se toman pocos riesgos y la disciplina posicional es esencial. Lo único que no se consigue contra Suiza son grandes espacios con los que trabajar.

Contra Colombia en octavos de final, concedieron muy pocas oportunidades y el equipo de Murat Yakin estuvo impresionante a la hora de luchar para cubrir y apuntalar el marcador en las ocasiones en las que Colombia parecía haber dividido a los suizos. Pero Colombia se mostró reacia a empujar a sus laterales hacia adelante. Sintieron claramente una amenaza de Suiza, a pesar de que Manzambi no estaba en condiciones de jugar.

Manzambi ahora ha sido descartado para este partido contra Argentina, pero, en muchos sentidos, el jugador clave de toda la máquina es el capitán, Granit Xhaka. El hombre del Sunderland se sienta en el centro del mediocampo, moviendo los hilos con sus pases de corta distancia y, lo que es más importante, organizando la estructura a su alrededor. Es un conversador, un líder natural y, con Xhaka en posición, el resto de los jugadores parecen saber exactamente dónde deben estar.

Yakin lleva cinco años en este equipo. Hay un gran nivel de entendimiento entre el entrenador y el equipo, y saben absolutamente el tipo de equipo que se supone que deben ser. Encabezaron su grupo, han encajado tres goles en todo el torneo, por lo que sería completamente erróneo decir que han llegado a cuartos de final por suerte o por casualidad.

Simplemente son el equipo ofensivo menos peligroso que queda en el torneo, por lo que, para sorprender a Argentina, probablemente necesitarán repetir la historia contra Colombia: sólidos durante los 90 minutos, sólidos durante la prórroga y luego certeros en la tanda de penales. Es una gran pregunta, pero no está fuera de discusión.

Phil Hay

¿Quién es el jugador estrella de cada equipo?

Es complicado aquí, pero para Argentina probablemente me decante por el ocho veces ganador del Balón de Oro, máximo goleador de esta Copa del Mundo y máximo goleador de la historia de la competición. Cualquier respuesta que no sea Messi es simplemente inválida.

Para Suiza, puede que no sea candidato al título de mejor jugador de la historia del fútbol, ​​pero Xhaka es la presencia segura en el corazón del mediocampo que les hace funcionar. Según datos de la FIFA, el jugador de 33 años ha recorrido la sexta distancia más larga en esta Copa del Mundo y todavía posee el físico, la inteligencia de juego y la habilidad técnica para dictar su ritmo.

Conor O’Neill

¿Hay alguna historia en este enfrentamiento?

El último encuentro entre estos equipos fue una victoria de Argentina por 1-0 en octavos de final en el Mundial de 2014, un partido en el que participaron los dos capitanes actuales: Messi y Xhaka. Y, a pesar del resultado de aquel entonces, no se sorprenda si los suizos adoptan un plan de juego similar esta vez.

Frente a una Argentina superior, se propusieron frustrar y casi lo lograron. Se mantuvieron firmes hasta la prórroga, sólo para conceder un gol desgarrador de Ángel Di María en el minuto 118. “Sufrimos y sufrimos todos”, dijo Messi después del tiempo completo.

Suiza tuvo las oportunidades más claras, incluido un manso disparo de Xhaka desde dentro del área, y casi empató a la muerte cuando Blerim Dzemaili golpeó el poste.

Siniestramente, el partido aún se resolvió con un momento de magia de Messi. Recogió el balón en el medio campo, saltó los desafíos en una carrera zigzagueante antes de deslizar un pase perfectamente ponderado a Di María, quien guió al gol del ganador.

Suiza estará desesperada por no ver que la historia se repita el sábado, pero como demostró su encuentro de 2014, incluso los planes mejor trazados no pueden hacer mucho cuando Messi está de humor.

Conor O’Neill

¿Dónde se ganará y perderá el juego?

Les ha servido bien, a veces hasta la piel de los dientes, pero la dependencia de Argentina de Messi hace que su enfoque táctico sea predecible. El equipo de Scaloni canaliza la posesión por el medio el 34 por ciento del tiempo, una proporción más alta que cualquier otro equipo en el torneo, con gran parte de su juego de ataque orientado a encontrar a Messi entre líneas.

Hasta esos impresionantes últimos 15 minutos, Egipto anuló en gran medida esta estrategia llenando el centro y asfixiando esos espacios centrales. Suiza es un equipo defensivo más fuerte que Egipto, concediendo sólo tres tiros a puerta en 120 minutos contra Colombia, un partido que demostró su capacidad para hacer las cosas compactas, congestionadas y difíciles sin posesión. Argentina necesitará variar sus patrones de ataque y contar con el apoyo del elenco de Messi para poder disfrutar de un viaje más tranquilo aquí.

El equipo de Scaloni también pareció vulnerable en el contraataque, con Egipto atravesándolos para lograr su polémico gol anulado y su segundo legítimo. Suiza tiene corredores rápidos y directos como Dan Ndoye, Breel Embolo y Rubén Vargas, todos capaces de lastimar a Argentina si vuelven a ser tan lentos como lo fueron en Atlanta.

A Suiza le vendría bien perfeccionar sus rutinas de jugadas a balón parado. Son los únicos cuartofinalistas que aún no han marcado por esa vía, y en un partido en el que es probable que pasen largos períodos en la defensiva, una bola muerta bien trabajada puede ser su mejor camino para marcar un gol.

Predicciones del personal

Conor O’Neill: Argentina 1-0 Suiza. Espero que Suiza adopte un enfoque similar en su partido contra Colombia: mantenerse en buena forma, evitar comprometerse demasiado y buscar anotar en el contraataque. Contra una Argentina de aspecto inestable, bien podría funcionar, pero con la estrella revelación y máximo goleador Manzambi aún lesionado, no los veo con suficiente fuerza de ataque.

Phil Hay: Argentina 2-0 Suiza. Este será probablemente otro partido exigente para Argentina, y una de las razones por las que ya no espero que retengan la Copa del Mundo es porque, para usar el lenguaje del boxeo, están teniendo demasiadas peleas duras en estas finales. Pero mi expectativa es que marquen primero contra Suiza, los suizos se verán obligados a perseguir el juego y alguien como Messi los eliminará por segunda vez. No veo venir un shock.

James Horncastle: Argentina 2-2 Suiza (victoria Argentina en penales). Soy de la opinión de que Suiza es discretamente buena. Son mejores que los otros equipos que Argentina ha luchado por eliminar. El equipo lleva mucho tiempo unido. Xhaka y Remo Freuler son un mediocampo tigreso. Sospecho que esto irá a los penales y Argentina necesitará que Emiliano Martínez repita sus actos heroicos de hace cuatro años en Qatar.

Anantajith Raghuraman: Argentina 2-1 Suiza (tras la prórroga). Argentina ha estado inestable en las rondas eliminatorias, mientras que Suiza se ha mostrado sólida defensivamente. Este será un partido reñido, pero Messi podría marcar la diferencia nuevamente para ayudar a Argentina a pasar. Pero no antes de que los suizos, incluso sin Manzambi, los arrastren a 30 minutos extra como lo hicieron en los octavos de final de 2014.

Max Mathews: Suiza 3-2 Argentina (tras la prórroga). Apostar contra Messi podría parecer una locura dada su forma de otro mundo en este Mundial. Pero Argentina no es campeona de 2022. Son defensivamente vulnerables, dependen de un jugador de 39 años y han superado a los más débiles gracias a grandes rachas de suerte y decisiones arbitrales cuestionables en partidos sucesivos.

Alineaciones previstas

Cuéntame algo sobre Argentina que me hará parecer inteligente ante mis amigos.

Ningún equipo ha marcado más goles con la zurda en este Mundial que Argentina, con nueve, mientras que ningún cuartofinalista ha marcado menos goles con la derecha que sus dos. Ah, por cierto, ¿sabías que Messi es zurdo?

Cuéntame algo sobre Suiza que me haga parecer inteligente ante mis amigos.

Suiza se enfrenta al único equipo que queda con más experiencia internacional que ellos, con los 1.251 partidos internacionales combinados de Argentina justo por delante de los 1.132. Ambos equipos también tienen 17 de sus 26 jugadores de la Copa del Mundo 2022, la proporción más alta en el torneo.

¿Quién es el árbitro?

El árbitro portugués João Pinheiro arbitrará su tercer partido en la Copa Mundial de este verano cuando Argentina y Suiza se enfrenten en Kansas City. Es su segunda cita en un partido en el que participa Suiza.

Pinheiro, que dirigió su primera Copa del Mundo, mostró una tarjeta roja directa al defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic en su derrota por 4-1 en la fase de grupos ante Suiza, luego de derribar a Embolo al negar una clara oportunidad de gol.

Pinheiro estuvo en el centro de grandes protestas del equipo de Canadá durante su victoria en dieciseisavos de final contra Sudáfrica después de que rechazó los gritos de penalti tras un desafío a Richie Laryea poco antes del descanso. El VAR confirmó su decisión de no penalizar.

El jugador de 38 años también arbitró la final de la Supercopa de la UEFA entre Tottenham y Paris Saint-Germain el año pasado.

¿Contra quién jugarán los ganadores a continuación?

Los ganadores avanzarán a las semifinales, enfrentándose a Noruega o Inglaterra en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia, el 15 de julio, a las 12 p.m. PT / 3 p.m. ET (hora local)/8 p.m. BST. El partido entre Noruega e Inglaterra se lleva a cabo cuatro horas antes de este partido en el Hard Rock Stadium de Miami.

Lectura imprescindible antes del partido.