¿Por qué algunos protectores solares arden?

No todo acto de bondad queda impune, como dicen. Por ejemplo, cuando aplicas responsablemente protector solar a tu piel expuesta, a veces escuece. “Las quejas por ardor al aplicar protector solar no son infrecuentes”, dice la Dra. Aditi Senthilnathan, dermatóloga certificada por la Junta en la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. “También escuchamos sobre el protector solar causando ardor o picazón alrededor de los ojos después de sudar”.

Podrías preguntarte si vale la pena ser tan inteligente al sol. Pero expertos advierten que este no es motivo para renunciar al SPF. Aquí tienes lo que necesitas saber sobre por qué el protector solar puede causar malestar.

¿Por qué el protector solar escuece a veces?

“Mientras la mayoría de las personas toleran bien una variedad de fórmulas, algunas experimentan ardor o picazón con ciertos productos”, dijo la Dra. Sungat Grewal, dermatóloga de doble certificación y co-directora del Centro de Cosmética Láser de Dermatología de UCSF. “No todos los protectores solares están formulados de la misma manera”, dijo Grewal. “Dos productos con el mismo FPS pueden sentirse muy diferentes en la piel”.

A veces, el escozor está relacionado con el protector solar en sí mismo. Las fórmulas a base de alcohol, o que incluyen ciertos filtros UV y/o conservantes, pueden irritar a algunas personas, especialmente si tienen piel sensible, dijo la Dra. Elizabeth Bahar Houshmand, dermatóloga de doble certificación y fundadora de Houshmand Dermatology & Wellness en Dallas, Texas. Algunos fabricantes añaden ingredientes no activos para crear una cierta consistencia o aroma, dijo la Dra. Joyce Teng, profesora de dermatología en la Universidad de Stanford. “Esas cosas pueden potencialmente provocar irritación en la piel”, dijo.

Algunos grupos son más propensos a ser sensibles a las formulaciones de protector solar, dijo Houshmand, incluidos aquellos con piel con rosácea o propensa a la dermatitis, aquellos que están bajo tratamientos para el acné, o aquellos que usan ingredientes activos para el cuidado de la piel como retinoides, ácidos exfoliantes o peróxido de benzoilo. Limpiar en exceso o usar demasiados ingredientes activos puede alterar la barrera cutánea, lo que a su vez hace que la piel sea más sensible y menos capaz de tolerar ciertos productos.

¿Qué debes hacer si tu protector solar escuece?

Existen dos tipos de protectores solares: químicos y físicos (o minerales). Los protectores solares químicos están hechos con, bueno, productos químicos, como el oxibenzona y el avobenzona. Protegen la piel absorbiendo los rayos del sol y evitando que lleguen a la piel. Los protectores solares físicos, por otro lado, están hechos con minerales como el óxido de zinc y el óxido de titanio, y protegen la piel reflejando la luz ultravioleta del sol y alejándola de la piel.

Quienes experimentan quemaduras o picazón por el protector solar pueden beneficiarse al cambiar de un protector solar químico a un protector solar físico sin fragancia y libre de alcohol, dijo Senthilnathan. “El óxido de zinc y/o el óxido de titanio son menos propensos a causar escozor e irritación”, dijo. También recomienda usar un protector solar resistente al agua para evitar que el producto gotee en los ojos y escueza al sudar. Si el protector solar gotea en tus ojos, enjuágalos con agua.

Aplicar una crema hidratante suave en tu piel antes puede ayudar a servir como barrera cutánea y mejorar la comodidad, dijo Grewal.

Pero si tu piel tiene una reacción extrema, es hora de llamar a los profesionales. “Si el protector solar causa sarpullido, hinchazón, picazón o ardor persistente, eso puede sugerir irritación o dermatitis de contacto, y el paciente debe consultar a un dermatólogo certificado”, dijo Houshmand.

¿Cómo te aseguras de que el protector solar realmente funcione?

Ya sea químico o físico, los expertos coinciden en que el mejor protector solar es aquel que usarás todos los días, idealmente, varias veces al día. Debe cumplir con ciertos requisitos. Los expertos recomiendan encontrar un protector solar de amplio espectro, es decir, que proteja tanto de los rayos UVA como de los UVB, y tenga un FPS de al menos 30, que bloquee aproximadamente el 97% de los rayos UV.

En cuanto a la aplicación, Houshmand dijo que para la cara y el cuello, “la mayoría de los adultos necesitan dos longitudes de dedo de protector solar”. Para el cuerpo, apunta a una cantidad equivalente a un vaso de chupito. El protector solar debe aplicarse 15 minutos antes de la exposición al sol, dijo Houshmand, y reaplicarse cada dos horas, o antes si nadas, sudas o te secas con una toalla.

“El protector solar es solo una parte de la protección solar”, agrega. “También recomiendo buscar sombra, y usar un sombrero de ala ancha, gafas de sol y ropa con protección UPF”.