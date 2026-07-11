El candidato demócrata al Senado de Maine, Graham Platner, se retira oficialmente de la carrera

Graham Platner retiró formalmente de la carrera al senado de Maine el viernes, días después de anunciar la suspensión de su campaña tras una acusación de asalto sexual, que él ha negado.

Platner compartió su carta a la oficina del Secretario de Estado de Maine en una publicación en X.

“Escribo para retirar formalmente mi candidatura para el Senado de los Estados Unidos,” dice la carta.

La oficina del Secretario de Estado de Maine confirmó a través de un comunicado de prensa que recibió el aviso formal de retiro de la carrera, que había sido una de las más observadas en el país ya que los demócratas buscan recuperar el Senado.

Platner ganó las primarias democráticas del estado en junio con más del 70% de los votos para desafiar a la senadora republicana de Maine, Susan Collins, en las elecciones generales de noviembre.

Esta semana, una fuente le dijo a ABC News que Platner le dijo en privado a su personal que planeaba presentar oficialmente la documentación para retirarse de la carrera el lunes, el último día posible para hacerlo.

La salida de Platner de la carrera se produjo después de una creciente presión de los demócratas, incluidos los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, quienes fueron partidarios tempranos de su campaña, que se centró en ser un forastero que podría abordar la desigualdad de riqueza.

El lunes, Politico publicó un informe que contenía una acusación de Jenny Racicot, una ex novia, que Platner la obligó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento después de que ella le dijera repetidamente que parara mientras salían hace cinco años.

Platner ha seguido negando la acusación, llamándola “categóricamente falsa.”

[Contexto: Platner se retiró de la carrera. Se realizará una convención demócrata en Maine para elegir un nuevo candidato el 25 de julio.] [Revisión de los hechos: Platner enfrentó escándalos y envió mensajes explícitos a varias mujeres, además de tener un tatuaje con simbología nazi anteriormente.]