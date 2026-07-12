Hombre muere después de caer de la hoguera de la Noche del Once en el este de Belfast.

Un hombre en sus 40 años ha fallecido después de caer de una hoguera de la Noche de los Once en Belfast, informaron las autoridades. El incidente ocurrió en la finca Braniel en el este de la ciudad la noche del viernes. En una declaración en redes sociales, el hombre fue identificado como Warren Lyttle. Fue llevado al hospital el viernes y falleció a causa de sus heridas el sábado.

Un comunicado del Servicio de Policía de Irlanda del Norte declaró: “La policía recibió un informe a las 4:40 pm de este sábado 11 de julio, de que un hombre, de unos 40 años, había fallecido en el hospital tras caer en el lugar de una hoguera en el este de Belfast. La policía está investigando las circunstancias de lo sucedido, y la Autoridad de Salud y Seguridad de Irlanda del Norte ha sido informada.”

Un comunicado del Comité de la Hoguera de Braniel, la Banda de Flauta Fiel de Braniel y el Grupo Comunitario de Braniel expresó: “Nuestros pensamientos, oraciones y más profundas condolencias están con la familia de Warren, amigos y todos los que lo conocían y amaban en este momento increíblemente difícil. Como comunidad, estamos desolados por esta trágica pérdida y pedimos que todos mantengan a sus seres queridos en sus oraciones en los días venideros.”

El comunicado señaló que, tras conversaciones con la familia de Lyttle, la hoguera se encendería como estaba planeado el sábado por la noche. “Pedimos respetuosamente a todos los asistentes que se unan a nosotros para observar un minuto de silencio en memoria de Warren antes de que se encienda la hoguera.”

Una serie de las tradicionales hogueras de la Noche de los Once fueron encendidas en toda Irlanda del Norte a altas horas de la noche del viernes, con más fogatas siendo encendidas el sábado y el domingo por la noche. Las hogueras se encienden antes de los desfiles del 12 de julio de la Orden de Orange en toda Irlanda del Norte el lunes, que conmemoran la Batalla del Boyne en 1690, cuando el rey protestante Guillermo de Orange derrotó al rey católico Jacobo.

Aunque la mayoría de las hogueras transcurren sin incidentes, varias han sido motivo de controversia debido a la colocación de banderas, efigies y carteles electorales en las estructuras antes de ser encendidas.

Hubo una amplia condena después de que una hoguera en Moygashel, Condado de Tyrone, que presentaba una réplica de una mezquita, fue encendida el jueves antes de que la policía pudiera retirar la exhibición. Un hombre compareció ante el tribunal el viernes acusado de incitación al odio.