La industria discográfica propone agregar etiquetas a la música generada por IA

Más de 35 años después de la introducción de la etiqueta de Advertencia Parental, la industria discográfica está considerando si colocar etiquetas en la música que utiliza inteligencia artificial.

En un anuncio conjunto de la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA), los Grammy, SAG-AFTRA y otras organizaciones de la comunidad musical, los grupos declararon “un enfoque unificado para la etiquetado voluntario de pistas para brindar a los fanáticos información más clara sobre el uso de inteligencia artificial generativa (GenAI) en grabaciones de sonido”.

Su propuesta es agregar marcadores digitales, como los que denotan letras explícitas en los servicios de streaming, a canciones creadas enteramente o asistidas por tecnología AI. Un bloque negro con la palabra “AI” grande significaría pistas “Generadas por AI”, mientras que un bloque blanco con un “ai” más pequeño se usaría para canciones “Asistidas por AI”.

“Los fanáticos quieren saber si y cómo se ha utilizado la inteligencia artificial generativa en la música que escuchan”, dijo la CEO de la IFPI, Vikki Oakley, y el presidente y CEO de la RIAA, Mitch Glazier, en un comunicado conjunto. “Dado lo importante que es la creatividad humana y la autenticidad para los amantes de la música en todo el mundo, estas etiquetas proporcionarán un enfoque inmediatamente comprensible y fácilmente escalable para la transparencia. Reconocemos las muchas formas en que se está utilizando AI de manera creativa, por lo que esperamos ofrecer a los fanáticos información adicional a medida que crezca la adopción del etiquetado de AI generativo y evolucione la tecnología”.

El llamado a la “transparencia” sigue a informes que detallan la gran cantidad de música AI que se está subiendo a los servicios de streaming; Deezer informó que las canciones generadas por AI representan el 44 por ciento de todas las nuevas cargas, mientras que Apple Music indicó que un tercio de la nueva música cargada en el servicio es “100% AI”.

“Estas nuevas etiquetas ayudarán a los oyentes a distinguir entre grabaciones totalmente AI y aquellas en las que el AI fue utilizado por artistas humanos de formas limitadas”, añadió el comunicado de prensa de las compañías.

El CEO de los Grammy, Harvey Mason Jr., quien ya agregó pautas de AI a ese espectáculo de premios, dijo en un comunicado: “A medida que la inteligencia artificial continúa integrándose en el proceso creativo, artistas y fanáticos merecen una forma clara de comunicar cómo y cuándo se está utilizando. Esta iniciativa garantiza que la creatividad, la autoría y la intención artística sigan siendo el centro de cada canción. Dar a los artistas la capacidad de contar esa historia refuerza la confianza y apoya un futuro más sostenible para la música.”

No está claro cuándo ni si los servicios de streaming comenzarán a implementar las etiquetas de AI en las canciones.