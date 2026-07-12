Bo Bichette resistió nuevamente y se pierde la derrota de los Mets de Nueva York por 4-0

NUEVA YORK — Bo Bichette fue excluido de la alineación por los Mets de Nueva York el sábado por segundo día consecutivo debido a dolor en las piernas y el tobillo derecho, y el jugador del cuadro podría no participar durante el receso del Juego de Estrellas.

“Es una cosa del día a día”, dijo el manager Andy Green antes de que los Mets perdieran por decisión de 4-0 ante los Medias Rojas de Boston. “Si se siente bien mañana lo sacaremos de nuevo. Si no, probablemente usaremos el receso del Juego de Estrellas para darle un reinicio completo”.

Green dijo que Bichette sintió dolor durante la serie del fin de semana pasado en Atlanta cuando acertó 8 de 18 pero también cometió faltas en sus piernas.

“En Atlanta, le quitó algunas pelotas de las piernas, las golpeó un poco, jugó mucho; el tipo es un guerrero”, dijo Green. “Las piernas están adoloridas en general, también tengo algo de dolor en el tobillo derecho, junto con eso”.

Bichette se fue de 3-0 en la victoria del jueves por 7-3 sobre los Reales de Kansas City y está bateando .320 con dos jonrones y 11 carreras impulsadas en sus últimos 25 juegos.

En general, Bichette batea .256 con 10 jonrones y 51 carreras impulsadas en su primera temporada con los Mets después de siete temporadas con los Azulejos. Comenzó esta temporada con 22-2 y bateó .219 durante los primeros dos meses.

Los Mets firmaron a Bichette con un contrato de tres años y 126 millones de dólares a mediados de enero para jugar en la tercera base y realizó la mayor parte de sus 44 aperturas como campocorto mientras Francisco Lindor se recuperaba de una distensión en la pantorrilla. Bichette puede optar por salirse del trato después de la primera o segunda temporada para convertirse en agente libre.

El jugador de cuadro Semien se acerca a su asignación a rehabilitación

Marcus Semien corrió un poco el sábado después de enfrentarse a Clay Holmes en la práctica de bateo en vivo el viernes y podría comenzar una tarea de rehabilitación tan pronto como el segunda base se recupere de una distensión en el flexor de la cadera izquierda.

La asignación de rehabilitación de Semien podría no ocurrir hasta el final de la próxima semana porque los equipos Triple-A y Doble-A de los Mets están fuera durante el receso del Juego de Estrellas.

“Obviamente, es un momento difícil con el receso del Juego de Estrellas”, dijo Green. “Sólo hay juegos en la FCL hasta el receso del Juego de Estrellas y he visto demasiados de esos juegos en los últimos años como para sentirme bien al poner a nuestros bateadores en la caja de bateo”.

Semien fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 25 de junio y se perdió 16 juegos. Adquirido de Texas por Brandon Nimmo en noviembre, Semien está bateando .214 con nueve jonrones y 29 carreras impulsadas en 80 juegos.br/]

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