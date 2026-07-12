Coventry continúa preparativos de la Premier League con transferencia de £20m de Tchaouna

Coventry City ha hecho de Loum Tchaouna su segundo fichaje antes de regresar a la Premier League, luego de acordar un trato de £ 20 millones para traerlo desde Burnley. Tchaouna disputó 32 partidos y marcó tres goles en todas las competiciones para los Clarets la temporada pasada, pero no pudo evitar su descenso en su única temporada en Turf Moor. El joven de 22 años anteriormente representó a Salernitana y Lazio en la Serie A, después de haberse abierto camino en su Francia natal tras su paso por el sistema juvenil del Rennes. Sigue a Frank Onyeka, quien estuvo cedido en Coventry la temporada pasada y hizo permanente su estancia en junio, a través de la puerta del Coventry Building Society Arena. Tras firmar un contrato por cinco años con los Sky Blues, el internacional sub-21 de Francia le dijo a su sitio web: “Estuve en Burnley la temporada pasada en la Premier League, lo cual fue increíble. “Voy a aportar mi energía, determinación y liderazgo al equipo. He jugado en la Ligue 1, Serie A y ahora estoy jugando en la Premier League, la mejor liga del mundo, por lo que tengo mucha experiencia para mi corta edad. “Estoy muy emocionado de jugar en el Coventry Building Society Arena y no puedo esperar para la nueva temporada.” El equipo de Frank Lampard abrirá su campaña, la primera del club en la máxima categoría desde 2000-01, visitando al actual campeón Arsenal el 21 de agosto.