¿Por qué Argentina lleva brazaletes negros? Recordando a Antonio Rattín

Argentina lucirá brazaletes negros en su partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra Suiza en señal de duelo por la muerte de Antonio Rattin, una figura influyente en el deporte del fútbol.

La Asociación de Fútbol Argentino solicitó a la FIFA permiso para usar los brazaletes como gesto de duelo por la pérdida de Rattin, quien falleció a los 89 años tras un presunto derrame cerebral, según su familia.

Esa petición fue concedida, permitiendo a los jugadores colocar la banda negra alrededor de las mangas blancas de su camiseta principal en el enfrentamiento de este sábado.

El legado más grande de Rattin es un símbolo visual del deporte del fútbol mucho más presente que un brazalete.

Como leyenda de Boca Juniors, Rattin representó solo al club de Buenos Aires durante una carrera profesional de 14 años, pero su mayor impacto fue en un partido de la Copa del Mundo de 1966.

El equipo argentino sintió que el arbitraje del torneo, realizado en suelo inglés, había favorecido al equipo local. Antes de un partido de cuartos de final contra Inglaterra, Rattin y el manager Juan Carlos Lorenzo elaboraron un plan en caso de que el árbitro Rudolf Kreitlein pareciera favorecer a sus colegas europeos.

“Mi entrenador me había dicho que si el árbitro estaba pitando mal, pediría un intérprete porque era el capitán y las reglas me respaldaban”, dijo Rattin en una entrevista de 2013. “Pedí uno porque el hijo de una (expletivo) árbitro estaba pitando todo a favor de ellos, ¡y el tipo me expulsó!”.

Rattin luego protagonizó algo así como un berrinche, negándose a abandonar el campo debido a lo que afirmaba era una incapacidad para entender al árbitro alemán, quien había expulsado a Rattín por algo dicho verbalmente a pesar de no hablar español.

Después de finalmente salir del campo, el jugador se sentó en una alfombra roja reservada para la reina y luego arrugó una bandera mientras abandonaba el campo, con Rattín afirmando que los hinchas ingleses le lanzaron chocolates y luego latas de cerveza en uno de los primeros puntos álgidos en la ahora larga rivalidad deportiva entre Inglaterra y Argentina.

Tras ese partido, el entrenador de Inglaterra, Alf Ramsey, calificó de manera infame al equipo argentino como “animales” entre otros insultos en un juego que Inglaterra ganó 1-0 camino a su única victoria en un torneo de la Copa del Mundo.

Este episodio llevó a la FIFA a idear el procedimiento de tarjetas amarillas y rojas, un sistema universal que no podía ser malinterpretado, con la tarjeta amarilla sirviendo como advertencia y la roja significando una expulsión inmediata.

El sistema se implementó en la Copa del Mundo de 1970 en México y sigue vigente hasta el día de hoy, junto con la adición de Árbitros Asistentes de Video y otros avances tecnológicos.

Después de su carrera como jugador, Rattin incursionó en la política y fue miembro de la Cámara de Diputados Nacional de 2001 a 2005, convirtiéndose en el primer exfutbolista profesional en pertenecer al cuerpo legislativo.