EE.UU. lanza ataques aéreos contra Irán después de que Teherán ataca un barco portacontenedores en el Hormuz, dice el Pentágono

El presidente Donald Trump ordenó nuevos ataques aéreos contra Irán el sábado después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacara un barco comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz, según informó el ejército estadounidense en un comunicado.

El M/V GFS Galaxy, un buque portacontenedores que navegaba bajo la bandera de Chipre, no puede continuar su viaje después de que el ataque iraní provocara un incendio a bordo y daños significativos en la sala de máquinas del buque, dijo el Comando Central de EE. UU. Centcom informó que un miembro civil de la tripulación está desaparecido.

“En respuesta, Estados Unidos está imponiendo un alto costo al continuar degradando la capacidad de Irán para atacar a los marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente el estrecho”, dijo Centcom en una publicación en redes sociales.

“Irán tomó una mala decisión. Ahora pagan”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una publicación en X.

La Guardia Revolucionaria dijo que ha cerrado Hormuz a todo el tráfico de barcos “hasta nuevo aviso”, según informó el medio estatal iraní PressTV.

“Ningún buque tendrá permitido transitar el estrecho”, dijo la Guardia en un comunicado publicado por PressTV.

Los ataques aéreos del sábado son la tercera vez que Estados Unidos bombardea a Irán esta semana en represalia por ataques a los buques comerciales que transitaban por Hormuz.

Irán ha atacado a los barcos que utilizan una ruta del sur a lo largo de la costa de Omán protegida por el ejército estadounidense. Teherán exige que los buques utilicen una ruta del norte a través de sus aguas territoriales.

Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento el 17 de junio para reabrir el estrecho. Pero Washington y Teherán ahora están disputando los términos bajo los cuales se suponía que se reabriría Hormuz.

Según el acuerdo, Irán se comprometió a “hacer arreglos haciendo todo lo posible” para garantizar el paso seguro de los buques que transitan por Hormuz y acordó no cobrar peaje durante 60 días. Pero el acuerdo no precisó las rutas de tránsito.

“El problema subyacente aquí es que el memorando de entendimiento no llegó a un entendimiento con respecto a la gestión del tráfico de buques a través del estrecho”, dijo David Goldwyn, quien se desempeñó como enviado especial del Departamento de Estado de EE. UU. para asuntos energéticos internacionales bajo el ex presidente Barack Obama.

“Básicamente evadió ese problema”, dijo Goldwyn.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo el mes pasado que el ejército estadounidense “aseguraría el flujo de energía fuera del Golfo con o sin un acuerdo con Irán”.

“Irán no tendrá la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz en el futuro”, dijo Wright en una conferencia en la ciudad de Nueva York el 24 de junio. “Esa es su principal ventaja y les estamos quitando esa ventaja”.

Antes del sábado, la Agencia de Noticias Tasnim de Irán informó que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Omán para conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi. Omán ha sido uno de los principales mediadores en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Un funcionario estadounidense le dijo a MS Now que su equipo de negociaciones técnicas no participó en las discusiones en Omán.

Un diplomático senior de Oriente Medio con conocimiento directo de las conversaciones dijo a MS Now que Francia y el Reino Unido están estudiando propuestas redactadas por Omán que podrían permitir el cobro de tarifas de navegación en el estrecho, siempre y cuando los peajes no sean obligatorios y cuenten con el respaldo de la Organización Marítima Internacional de la ONU, que regula el transporte marítimo.