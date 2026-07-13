Cómo los científicos indios están trazando el mapa de la última frontera del cerebro

Anchor intenta cerrar esa brecha.

Los usuarios pueden ampliar desde todo el tronco encefálico visto en la resonancia magnética hasta neuronas individuales mientras mantienen sus relaciones espaciales precisas. Los investigadores han puesto el atlas a disposición gratuita en línea.externoesperando que se convierta en una herramienta de referencia para neurocientíficos, neurólogos y neurocirujanos de todo el mundo.

Sus aplicaciones también podrían extenderse mucho más allá de la anatomía.

Al comparar mapas sanos del tronco encefálico con tejido enfermo, los científicos pueden comprender mejor los trastornos que van desde la enfermedad de Parkinson y los accidentes cerebrovasculares hasta la enfermedad de Alzheimer y el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). Mapas más precisos también podrían ayudar a los neurocirujanos a navegar con mayor confianza por una de las regiones más delicadas del cerebro.

Anchor no es una herramienta de diagnóstico. Más bien, su mayor valor radica en las preguntas que podría ayudar a responder.

Partha Mitra, científica del cerebro en el prestigioso Laboratorio Cold Spring Harbor, con sede en Nueva York, que ha trabajado con SGBC, dice que atlas cerebrales detallados como este podrían tener un “impacto transformador” en el estudio de las enfermedades neurológicas al revelar, célula por célula, cómo los cerebros afectados por afecciones como el Alzheimer o el autismo se diferencian de los sanos.

También podrían ayudar a explicar cómo las infecciones, incluida la Covid-19, desencadenan daños neurológicos a largo plazo, dijo Mitra a la BBC.

Utilizando el accidente cerebrovascular como ejemplo, Folkerth dice que el atlas ha descubierto nuevas características que podrían ayudar a los médicos a preservar el tejido cerebral lesionado pero que aún no es irreparable, lo que podría mejorar los resultados de los pacientes. Otros científicos dicen que el atlas también podría ayudar a los neurocirujanos a navegar por el tronco del encéfalo de forma más segura.

Parte del atractivo de este atlas reside en su simplicidad. Construido a partir de imágenes de alta resolución de finas rebanadas de tejido cerebral post mortem, el enfoque hace que el mapeo detallado a nivel celular sea asequible.

Esto, dice Mitra, ha hecho posible trazar el tronco del encéfalo humano a una escala sin precedentes.

El logro refleja una transformación más amplia en la neurociencia, donde el progreso depende cada vez más tanto de la ingeniería y la computación como de la biología.

Alrededor de 20 científicos pasaron 18 meses en el SGBC analizando manualmente más de 200 secciones del cerebro, combinando resonancias magnéticas, anatomía microscópica y reconstrucción 3D en un único atlas digital. El centro reúne ahora a más de 200 investigadores, ingenieros y técnicos que trabajan con colaboradores de todo el mundo.

El resultado ayuda a abordar una brecha sorprendente en la neurociencia.