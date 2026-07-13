Los próximos pasos de Carolina del Sur después de la muerte del senador

CHARLESTON, S.C. – La muerte del senador Lindsey Graham, quien estaba postulándose para un quinto mandato cuando falleció durante el fin de semana, inició un nuevo capítulo tumultuoso en la política de Carolina del Sur en un año que ya ha estado lleno de convulsiones.

Como el senador más antiguo del conservador estado y un aliado influyente del presidente Donald Trump, se suponía que Graham estaba en camino hacia la reelección.

Ahora, el gobernador Henry McMaster debe elegir un reemplazo temporal que pueda servir hasta enero mientras el estado también se prepara para una primaria especial para que los votantes elijan un nuevo candidato republicano para las elecciones generales.

El raro escaño abierto en el Senado ha provocado una carrera entre los conservadores más ambiciosos de Carolina del Sur, quienes han estado ansiosos por escalar la escalera política.

Los republicanos acaban de terminar una amplia y agotadora contienda para elegir a su candidato para suceder a McMaster, quien está terminando su segundo mandato. El fiscal general del estado, Alan Wilson, ganó la nominación, superando a un grupo que incluía a la vicegobernadora Pamela Evette, la representante Nancy Mace y Ralph Norman, todos los cuales ahora tienen la mira puesta en el escaño de Graham.

Según la ley de Carolina del Sur, un período de inscripción de una semana para una elección primaria especial comienza el segundo martes después de la muerte del candidato, o el 21 de julio.

La elección primaria especial se llevaría a cabo el segundo martes después de que se cierre ese período de inscripción, o el 11 de agosto. Cualquier segunda vuelta necesaria seguiría dos semanas después, o el 25 de agosto.

A partir de ese momento, el nuevo candidato tendría un poco más de dos meses para hacer campaña para las elecciones generales el 3 de noviembre.

Todo esto plantea problemas según la ley federal, que requiere que las boletas militares y de ultramar se envíen 45 días antes de cualquier elección federal. Para la elección primaria general, eso habría sido el 27 de junio. Los funcionarios de la Comisión Electoral Federal no respondieron inmediatamente a un mensaje en busca de claridad sobre el proceso.

Graham murió el sábado por la noche, y un informe preliminar del examinador médico dijo que sufrió un desgarro en su aorta, conocido como disección aórtica.

En las horas posteriores al anuncio de la muerte de Graham, los círculos republicanos de Carolina del Sur ya estaban llenos de rumores sobre posibles reemplazos. Dada la proximidad de las elecciones de noviembre, es probable que quienquiera que McMaster designe pueda ser un competidor destacado en la primaria especial, aunque es posible que la elección de McMaster solo actúe como un cuidador temporal.

Evette, quien ha servido casi ocho años junto a McMaster y recibió su respaldo en la carrera por la gobernación, es una posibilidad. Ella perdió la segunda vuelta del 23 de junio contra Wilson.

Una persona con conocimiento del pensamiento de Evette pero no autorizada para discutirlo públicamente dijo que estaba recibiendo apoyo de todo el estado y siente que tendría buenas posibilidades en la primaria especial.

Es poco probable que cualquier miembro de la Cámara sea designado para terminar el mandato actual de Graham, ya que los republicanos tienen una mayoría tan estrecha en la cámara.

El representante Joe Wilson, un reemplazo rumoreado, dijo que le aseguró a Trump el domingo que “mi objetivo es quedarme en la Cámara para mantener su mayoría de dos votos para el pueblo estadounidense!!!”

Sin embargo, eso no significa que los miembros de la Cámara no se postularán para el siguiente mandato completo. Una persona con conocimiento del pensamiento de Mace pero no autorizada para hablar públicamente al respecto dijo que estaba considerando la carrera. Mace no se postula para la reelección a la Cámara.

Pero otro republicano del estado, el representante Russell Fry, podría ser una posibilidad. El legislador de dos términos representa el área en crecimiento alrededor de Myrtle Beach, y ha sido un importante aliado de Trump.

Un portavoz del empresario Mark Lynch, a quien Graham derrotó en las primarias, no respondió a un mensaje el domingo.

El secretario del Tesoro Scott Bessent, quien vivió en Carolina del Sur antes de unirse a la administración Trump, ha recibido llamadas sobre la posibilidad de reemplazar a Graham pero no tiene interés en el cargo y disfruta trabajando para el presidente, según una persona que solicitó el anonimato para describir conversaciones privadas.

Ningún demócrata ha ganado un escaño en el Senado de Carolina del Sur en décadas, y los republicanos en la historia reciente suelen obtener escaños en todo el estado por una diferencia de dos dígitos. Cuando se postuló por última vez en 2020, Graham derrotó a su oponente demócrata, Jaime Harrison, por un margen del 10 por ciento.

Por lo tanto, aunque la historia sugiere que Graham estaba en camino hacia un quinto mandato, los republicanos están evaluando cuidadosamente el panorama.

La pediatra de Charleston Annie Andrews ganó la nominación demócrata el mes pasado y ha recaudado más de $8 millones en la carrera, y tenía poco menos de $3 millones en efectivo al final de mayo, según las presentaciones federales. Graham había recaudado $6 millones, con poco más de $4 millones en efectivo.

En un comunicado el domingo, Andrews llamó a los habitantes de Carolina del Sur a unirse a ella “para dejar de lado el partidismo y ofrecer gratitud” a Graham por su servicio.

Haciendo referencia a que él y Graham “tuvieron nuestra parte de desacuerdos políticos”, Harrison escribió en las redes sociales que “siempre aprecié que incluso en nuestras batallas políticas más feroces, todavía podíamos tener una conversación, una risa y un respeto mutuo por Carolina del Sur y las instituciones a las que ambos tuvimos el privilegio de servir.”

Graham deja un gran vacío en el Senado, donde la antigüedad puede determinar la influencia. Sirvió más de dos décadas en el Senado, posicionándose para liderar comités y marcar la agenda.

El senador Tim Scott, el senador junior de Carolina del Sur, solo ha estado en el cargo desde 2012, corto según los estándares del estado. Fritz Hollings sirvió durante 38 años y Strom Thurmond estuvo allí durante 47.

Scott, quien copresidió la campaña de reelección de Graham, describió a su ex colega como “irremplazable”.

“Estados Unidos perdió a un estadista, pero yo perdí a un amigo”, dijo a ABC’s “This Week”.

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La escritora de Associated Press Fatima Hussein en Washington contribuyó a este informe.

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