La policía espera que las nuevas fotos refresquen la memoria en la investigación del asesinato del mochilero británico Peter Falconio.

La policía del Territorio del Norte ha vuelto a abrir cajas de evidencia para revelar varias fotografías no vistas anteriormente de la investigación sobre el asesinato del mochilero británico Peter Falconio y el intento de secuestro de su novia, Joanne Lees. Hoy se cumple el 25 aniversario de la desaparición en el outback, que aún resuena como uno de los crímenes más horrendos y culturalmente definitorios de Australia. Bradley John Murdoch fue condenado por el asesinato del joven de 28 años, pero murió el 15 de julio de 2025 sin admitir lo que había hecho ni revelar la ubicación de los restos de Falconio. En un esfuerzo por reactivar el caso, la policía del Territorio del Norte ha publicado imágenes, incluida una que muestra a Lees con una expresión impactada en las horas posteriores a su encuentro con Murdoch en una parte remota de la autopista Stuart la fatídica noche del 14 de julio de 2001. Por poco logró escapar de él y, al hacerlo, probablemente salvó su propia vida. Otra muestra a Murdoch fotografiado por la policía, mirando fijamente a la cámara. Anteriormente se publicó metraje de los últimos esfuerzos de los agentes para convencer a Murdoch de revelar el paradero del cuerpo de Falconio. El asesino encarcelado negó tener algún conocimiento o información sobre la muerte. Otras imágenes publicadas por la policía incluyen la combi naranja en la que viajaba la joven pareja y cortes y raspaduras sufridos por Lees durante su calvario. En otra fotografía, marcadores de evidencia en el costado de una autopista desértica parecen delinear una mancha rojo oscuro en el áspero asfalto. A pesar de que Murdoch fue condenado y sentenciado a cadena perpetua, la investigación sobre el asesinato de Falconio permanecería abierta hasta que se encontraran sus restos, dijo el comisionado de policía del Territorio del Norte, Martin Dole. “Este fue un evento traumático y horrible para la señorita Lees y para la familia de Peter, que ahora lleva tanto tiempo sin las respuestas que merecen”, dijo. “Es profundamente lamentable que Murdoch muriera sin, hasta donde sabemos, revelar la ubicación de los restos de Peter.” “Su cobarde silencio ha negado a la familia, amigos y seres queridos de Peter el cierre que merecen.” “Veinticinco años son un hito significativo, y la Fuerza Policial del Territorio del Norte sigue comprometida con llevar esta investigación a su conclusión más plena y seguirá persiguiendo todas las vías disponibles.” Se mantiene una recompensa de $500,000 por información que conduzca directamente al descubrimiento de los restos de Falconio. La policía cree que Murdoch puede haberle confesado en algún momento sus acciones a alguien como un familiar o amigo, a pesar de sus negativas públicas de participación. “Todavía puede haber alguien que sepa algo, ya sea información que nunca antes hayan compartido con la policía o algo que Murdoch les dijo”, dijo Dole. “Ninguna pieza de información es demasiado pequeña; lo que parezca insignificante podría resultar crucial para ayudar a los investigadores a resolver finalmente este caso”.