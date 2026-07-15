La corriente principal de la extrema derecha europea

Un sondeo de la extrema derecha en Europa ofrece una imagen mixta. En abril de 2026, un terremoto electoral en Hungría obligó a Viktor Orbán, figura principal de la ‘internacional iliberal’, a renunciar como primer ministro después de años de obstaculizar a la UE. Poco después, el gobierno proeuropeo del primer ministro rumano Ilie Bolojan fue derrocado tras una moción de censura iniciada por el Partido Socialdemócrata (PSD) con el apoyo de la ultra Unión Rumana (AUR). En Bulgaria, los votantes eligieron la alianza pro-UE de Rumen Radev, mientras que en los Países Bajos, el Partido de la Libertad de Geert Wilders no pudo formar un gobierno de coalición. En Finlandia, el Partido Finlandés es miembro de la coalición gobernante y en Suecia, la administración liderada por conservadores es apoyada por los Demócratas de Suecia.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni del post-fascista Hermanos de Italia (FdI) coopera con la UE en política exterior, mientras que en Polonia, el primer ministro Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo, es impedido de hacer lo mismo por el presidente del país y los jueces alineados con PiS. El Partido Popular Danés ya no forma parte de la coalición gobernante de Dinamarca, pero el gobierno de centro-izquierda del país ha adoptado su postura antiinmigración. Marine Le Pen del Agrupamiento Nacional (RN) está al borde del poder en Francia, mientras que Alternativa para Alemania (AfD) lidera las encuestas de opinión en Alemania, al igual que el Partido de la Libertad Austríaco (FPÖ) en Austria y el Partido Popular Suizo (SVP) en Suiza.

A pesar del desarrollo desigual, la dirección es clara. Las elecciones europeas de 2024 marcaron un fuerte giro hacia la derecha, con alrededor de un cuarto de los escaños siendo ocupados por la extrema derecha. Desde julio de 2026, los eurodiputados de extrema derecha superan en número a los de la centro-derecha del Partido Popular Europeo (PPE) por 12 escaños y a los del centro-izquierda Socialistas y Demócratas (S&D) por 61 escaños. La anterior dominancia del PPE y el S&D ha sido quebrada.

El poder del bloque de extrema derecha se ve limitado por el hecho de que está dividido en tres grupos: Patriotas por Europa (PfE), que incluye a 85 eurodiputados de Fidesz de Viktor Orbán, el FPÖ austríaco y el RN francés; Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por Hermanos de Italia (Italia) y PiS (Polonia), con 84 escaños; y Europa de Naciones Soberanas (ESN), formado por partidos de ocho países y liderado por AfD (Alemania), que tiene los 27 escaños restantes. Esta división en tres y las incompatibilidades que la provocaron, destacan las diferencias estratégicas entre los partidos de derecha en Europa, tanto dentro como fuera del Parlamento.

Sin embargo, en conjunto, la extrema derecha ha aumentado significativamente su influencia en los órganos de decisión de las instituciones de la UE. Los tres grupos han incrementado su presencia en comités que abordan políticas sobre cambio climático y migración, y están dispuestos a apoyar al PPE cuando no se pueden lograr mayorías de otra manera. Esto ya ha sucedido con propuestas legislativas como la Ley de la Cadena de Suministro, y también se ha discutido en grupos de chat en relación con políticas de migración y otras áreas de la “guerra cultural”. Los gobiernos nacionales liderados o apoyados por partidos de extrema derecha tienen ahora más influencia en el Parlamento Europeo, y el Colegio de Comisarios de la UE ahora incluye a Raffaele Fitto (Hermanos de Italia, ECR) como Vicepresidente de Cohesión y Reformas, así como a Olivér Várhelyi (respaldado por Orbán y el PPE en 2024) para Salud y Bienestar Animal.

Diferencias de políticas Las tres corrientes de extrema derecha difieren en su (a) postura fundamental hacia la Unión Europea, (b) su relación con los conservadores, y (c) sus agendas de política exterior en el contexto de las actuales convulsiones geopolíticas.