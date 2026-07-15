Tuchel afirma sin arrepentimientos después de la derrota de la Copa del Mundo de Inglaterra contra Argentina: Tengo que tomar una decisión

Tuchel afirma sin arrepentimientos después de la derrota de la Copa del...

Thomas Tuchel ha defendido sus sustituciones y dijo que intentó ayudar a los jugadores de Inglaterra después de que los Tres Leones desaprovecharan una ventaja en la segunda mitad para perder 2-1 contra Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo en Atlanta.

Después del gol de Anthony Gordon a corta distancia en el minuto 55, las sustituciones de Tuchel aseguraron que los Tres Leones tenían seis defensores en el campo cuando Enzo Fernández anotó desde la distancia a cinco minutos del tiempo reglamentario y Lautaro Martínez marcó el gol ganador en el minuto 92.

“La responsabilidad recae en el entrenador”, dijo Tuchel a BBC Sport después de su primera derrota competitiva como seleccionador nacional.

“Si no va bien, es fácil decir que estuvo mal. Se pueden discutir eso con un millón de entrenadores. Debo tomar una decisión en el campo. Es así como analizo el partido y tomé la decisión.”

Lionel Messi preparó ambos goles mientras Argentina avanzaba a la final contra España en Nueva Jersey el domingo a las 20:00 BST.

“Estuvimos tan cerca pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar, concedimos muchas oportunidades y no pudimos revertir la posesión del balón”, se lamentó Tuchel.

“No pudimos mantener el nivel después de marcar. También hice cambios ofensivos en los partidos anteriores. Solo intentamos ayudar a los jugadores.”

“Decidimos ir con una defensa de cinco porque los espacios estaban demasiado abiertos. [Argentina] ganó todos los cabezazos; seguían cruzando y cruzando. No podíamos salir.”

“No pudimos ganar balones, no pudimos mantener el balón. No fue un problema estructural. No cambiamos nada después del gol, pero el partido cambió por completo.”

“Puedo entender que estas discusiones están ahí y, por supuesto, [hay] millones de entrenadores después del partido que saben más.”

Tuchel asumió el cargo a principios de 2025 con la ambición de ganar la Copa del Mundo. “En este momento, no hay arrepentimientos,” dijo el ganador de la Liga de Campeones 2020/21 como entrenador del Chelsea.

“El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Merecíamos estar arriba 1-0 [y] jugamos uno de nuestros mejores partidos – tal vez el mejor partido, dadas las circunstancias.”

“El partido fue difícil y no pudimos llevarlo hasta el final.”

El alemán dijo que “no tengo respuesta” cuando le preguntaron si los aficionados habían visto jugar a Inglaterra como él quería, agregando que “no sé realmente qué significa eso.”

“Vimos la mentalidad a lo largo del partido y del grupo,” sugirió, calificando a los oponentes de la fase de grupos Croacia, Ghana y Panamá como “fuertes.”

“Jugamos [mientras viajábamos] muchas millas. Jugamos en altitud, con 10 hombres [tanto contra México en los octavos de final], en el calor.”

“Superamos cada obstáculo. No es el momento ahora para analizar todo el torneo. Simplemente salimos porque perdimos un partido crucial.”

Inglaterra se enfrentará a Francia en el partido por el tercer lugar en Miami el sábado. Aquí está cuándo comienza el partido en diferentes territorios.

En el Reino Unido, la cobertura en vivo por TV está en BBC One. La transmisión en una amplia gama de dispositivos está disponible a través de la aplicación BBC iPlayer y el sitio web de BBC Sport.