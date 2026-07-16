Temores por las especies nativas de Nueva Zelanda a medida que surge el primer caso de gripe aviar.

El mortal virus de la gripe aviar H5N1 ha sido confirmado por primera vez en Nueva Zelanda, provocando alarma de que algunas de las aves nativas más queridas y vulnerables del país podrían ser exterminadas si se propaga. Una única ave marina de largo recorrido, un pájaro estornino pardo, arrojó un resultado positivo confirmado el miércoles, después de ser encontrada en la playa de Petone en Wellington el 10 de julio, dijo Andrew Hoggard, el ministro de bioseguridad.

En Nueva Zelanda, donde las aves ocupan un lugar significativo en la cultura y el ecosistema, el virus tiene el potencial de ser catastrófico. Sin embargo, Nueva Zelanda se ha estado preparando para la posible llegada de la gripe aviar durante años y un programa de vacunación está en marcha para cinco especies de aves en programas de cría en cautiverio en peligro de extinción, incluyendo los carismáticos kākāpō y takahē. El Ministerio de Industrias Primarias dijo que cuenta con un programa de vigilancia bien establecido que abarca santuarios de vida silvestre, zoológicos, la industria avícola, veterinarios y el público.

“La gripe aviar es una amenaza no deseada para nuestras especies de aves, que ya están bajo más presión extrema y múltiple que nunca”, dijo James Russell, profesor de biología de la conservación en la Universidad de Auckland.

“Al final, habrá poco que podamos hacer para evitar que este virus impacte en nuestras poblaciones de aves silvestres, pero a través de tomar acciones significativas que reduzcan otras presiones, podemos preparar nuestras poblaciones de aves lo más sólidamente posible para recuperarse después de que el virus haya pasado”.

Hoggard dijo: “No hay evidencia de mortalidad masiva en la fauna silvestre ni de transmisión entre aves silvestres en Nueva Zelanda”. Sin embargo, instó al público a estar vigilante.

“Continuamos actuando temprano y preparándonos cuidadosamente, al mismo tiempo que pedimos a la comunidad que permanezca atenta y reporte tres o más aves enfermas o muertas en grupo a la línea directa de plagas y enfermedades”.

La cepa mortal de la gripe aviar comenzó en Asia y se ha estado propagando por Europa y América desde 2021, llegando a la Antártida durante el verano de 2023-24. Australia registró sus primeros casos confirmados en el continente a principios de julio.

El virus ha matado a millones de aves en todo el mundo y en algunas áreas ha reducido las poblaciones de aves en un 75%. Los signos de la enfermedad incluyen debilidad y convulsiones, torceduras de cabeza y dificultad para respirar.

Las únicas especies endémicas de mamíferos de Nueva Zelanda son los murciélagos y los mamíferos marinos. En consecuencia, sus aves evolucionaron de manera inusual e idiosincrásica. El país alberga más especies de aves no voladoras, tanto vivas como extintas, que cualquier otro lugar en el mundo y tiene la población de aves marinas más diversa a nivel global.

Aproximadamente el 80% de las aves nativas ya se consideran en peligro de extinción, con más de una docena al borde de la extinción.

Jemma Geoghegan, viróloga de la Universidad de Otago, dijo que Nueva Zelanda tenía una ventaja porque no estaba “enfrentando esto a ciegas”.

“Podemos basarnos en varios años de experiencia internacional, incluida la reciente respuesta australiana, para guiar la vigilancia, el monitoreo de la vida silvestre y la gestión de brotes”.

Sin embargo, el virus presenta un “gran desconocido” porque no todas las especies son igualmente susceptibles, dijo Nigel French, distinguido profesor de epidemiología de enfermedades infecciosas y salud pública en la Universidad Massey.

Las especies que tienden a congregarse en grandes colonias, particularmente aves playeras y otras especies carroñeras, son las más susceptibles, dijo French. Muchas de estas son tipos de aves que ya están en peligro de extinción, incluyendo el charrán del océano ―población 50.

Los mamíferos marinos, como los leones marinos en peligro de extinción de Nueva Zelanda, también corren el riesgo de contraer el virus.

“Podría ser realmente devastador para algunas de nuestras especies de aves y algunas de las especies nativas más raras y queridas.”

Debido a que las poblaciones de aves de Nueva Zelanda tienen una gran importancia cultural y son particularmente vulnerables, es importante que el país se esfuerce al máximo con la vacunación y el control, dijo French.

“Es una profunda preocupación cultural para toda Nueva Zelanda”.