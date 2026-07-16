Todd Blanche dice que “no hay investigaciones cerradas” en el caso Epstein y promete que el Departamento de Justicia perseguirá a nuevos sospechosos

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El fiscal general interino Todd Blanche rechazó el miércoles las afirmaciones de que el Departamento de Justicia ha cerrado el libro sobre los crímenes de Jeffrey Epstein, insistiendo en que los fiscales siguen preparados para perseguir a cualquiera que pueda estar vinculado penalmente con la operación de tráfico sexual del difunto financista si surgen nuevas pruebas.

“No hay investigaciones cerradas”, afirmó. “Si nos enteramos hoy, si nos enteramos la semana que viene, si nos enteramos el mes que viene de que hay un individuo que podemos investigar, acusar y procesar a partir de los archivos de Epstein, será mejor que lo crea, lo haremos”.

Los comentarios de Blanche se produjeron durante su audiencia de confirmación en el Senado en medio de un escrutinio continuo del manejo de los archivos de Epstein por parte de la administración Trump.

El Departamento de Justicia, entonces dirigido por la fiscal general Pam Bondi, y el FBI concluyeron una revisión en julio de 2025 que no encontró evidencia de una llamada “lista de clientes” perteneciente a Epstein ni base para futuras revelaciones públicas. Los hallazgos provocaron nuevos llamados, incluidos algunos de los partidarios del presidente Donald Trump, para la divulgación completa de los archivos restantes de Epstein, un proceso que Blanche supervisó y defendió más tarde en medio de crecientes críticas.

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Blanche hizo una distinción entre la revisión completa por parte del departamento de los archivos existentes de Epstein y su autoridad para iniciar nuevos casos penales. Si bien los procesamientos de Epstein, quien murió bajo custodia federal en 2019, y su asociada de toda la vida, Ghislaine Maxwell, han concluido, Blanche dijo que el Departamento de Justicia sigue dispuesto a investigar y procesar a cualquier persona adicional si hay pruebas creíbles que lo justifiquen.

También rechazó las sugerencias de que el departamento haya descuidado a las víctimas de Epstein, diciendo que los funcionarios del Departamento de Justicia se han reunido con representantes de más de 30 víctimas desde que comenzó la revisión y continuarían hablando con cualquiera que se presente.

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“Nunca dejaremos de hablar con las víctimas”, dijo Blanche. “Nunca dejaremos de hacer todo lo posible para procesar a cualquiera que haya cometido algún delito contra cualquiera de estas mujeres”.

Alentó a cualquier víctima o sus abogados que tuvieran información adicional a comunicarse con el FBI, reiterando que el departamento investigaría “al 100%” cualquier nueva evidencia que pudiera respaldar cargos criminales.

Más adelante en la audiencia, el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, presionó a Blanche para que se disculpara directamente con las víctimas de Epstein por la forma en que el Departamento de Justicia manejó la divulgación del archivo después de que aproximadamente el 1% de los documentos publicados requerían redacciones corregidas.

“Cualquier error que hayamos cometido no debería haberse cometido”, dijo Blanche. “Sí, lamento que en aproximadamente el 1% de los documentos se cometieran errores”.

Añadió que el Departamento de Justicia retiró inmediatamente los documentos afectados, corrigió los errores y dedicó abogados las 24 horas del día para redactar los documentos.

Blumenthal también instó a Blanche a reunirse personalmente con los sobrevivientes de Epstein. Blanche respondió que “nunca había dicho que no podía reunirme con ellos”, y agregó que si las víctimas están representadas por un abogado, las reuniones se coordinarían a través de sus abogados.

“Por supuesto que puedo reunirme con ellos”, dijo Blanche. “Soy el fiscal general interino de los Estados Unidos”.

El manejo de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia también fue una prioridad para los senadores republicanos, ya que el senador John Kennedy, republicano por Luisiana, preguntó a Blanche si otras personas identificadas en los archivos de Epstein podrían enfrentar cargos.

Blanche dijo que los fiscales que revisaron las pruebas no habían identificado pruebas de que otros hombres participaran en la operación de tráfico de Epstein, aunque enfatizó que “eso no significa que no haya sucedido”.

“Si hay alguien por ahí, víctima o no, que tenga información, le ruego que se presente”, dijo Blanche.

El senador Cory Booker, DN.J., también cuestionó a Blanche sobre su entrevista con Ghislaine Maxwell en julio de 2025, preguntándole si había dado lugar a cargos penales adicionales. Blanche respondió que no.

Blanche se negó a decir si la entrevista condujo a nuevas investigaciones, diciendo que el Departamento de Justicia no comenta sobre la existencia de investigaciones.

Booker presionó aún más a Blanche sobre su entrevista con Maxwell, preguntándole si él o alguien más en el Departamento de Justicia había discutido la posibilidad de un indulto presidencial, un indulto o el posterior traslado de Maxwell a un campo de prisioneros de mínima seguridad. Blanche negó que alguno de esos temas haya sido discutido con Maxwell o sus abogados.