EE. UU. impone un arancel del 25% a la mayoría de los productos brasileños por prácticas comerciales desleales

EE. UU. impone un arancel del 25% a la mayoría de los...

Río de Janeiro, Brasil, con el Pan de Azúcar y la playa de Botafogo al fondo.

Estados Unidos ha impuesto aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones de Brasil que entrarán en vigencia la próxima semana, concluyendo una investigación de un año sobre lo que Washington llama prácticas comerciales injustas, y reavivando las tensiones con la nación latinoamericana después de que las negociaciones fracasaran.

La acción, tomada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, apunta a prácticas brasileñas, como órdenes que dirigen a empresas tecnológicas estadounidenses, incluyendo X, Meta y Google, a eliminar cierto contenido político y suspender cuentas pertenecientes a residentes estadounidenses, aranceles preferenciales para México e India, débil aplicación de la propiedad intelectual y barreras en el mercado del etanol.

El arancel del 25%, programado para entrar en vigencia el 22 de julio, se aplicará a la mayoría de las importaciones de Brasil, con excepciones para ciertos productos como la carne de res, jugo de naranja, aeronaves y sus partes, y productos energéticos.

El Ministerio de Comercio de Brasil no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.

Los nuevos aranceles llegan después de que en febrero la Corte Suprema anulara los anteriores aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump a los bienes brasileños, manteniendo solo un arancel global del 10%. Trump ha buscado reinstaurar su poder arancelario lanzando investigaciones de la Sección 301, que le permite imponer gravámenes a países que se encuentran culpables de prácticas comerciales injustas, sin necesidad de autorización adicional del Congreso.

Los aranceles adicionales son necesarios para nivelar el campo de juego para los trabajadores y empresas estadounidenses, dijo la oficina del Representante de Comercio de EE. UU. en un comunicado.

En una publicación en X poco después del anuncio oficial, el Secretario de Estado Marco Rubio dijo que el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva “no había negociado de buena fe” y que los aranceles eran el precio de que Lula “pusiera su propio ego por encima de hacer un acuerdo”.

La medida siguió a meses de compromiso, incluyendo varias reuniones de alto nivel entre funcionarios brasileños y representantes de la USTR en las últimas semanas.

Reportadamente, Lula dijo el mes pasado que Brasil no aceptaría el trato que su país había recibido, refiriéndose a la propuesta de Trump de imponer aranceles adicionales del 25% en ese momento.

Una investigación separada de EE. UU. sobre la aplicación del trabajo forzoso podría ver un deber adicional del 12.5% sobre productos brasileños además del 25%, con una decisión que se espera la próxima semana.

La disputa también se ha derramado en las próximas elecciones presidenciales de Brasil en octubre. Lula acusó al Senador Flavio Bolsonaro de ayudar a desencadenar los aranceles después de su visita a Washington, aunque el senador lo negó y dijo que planeaba persuadir a la administración Trump para retrasar la imposición de aranceles hasta después de las elecciones.