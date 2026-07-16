VER EN DIRECTO: Trump alardea de inversiones en tecnología de campo de batalla en el War College del Ejército en Pennsylvania

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CARLISLE, Pa. (AP) – El presidente Donald Trump dirigió una cumbre de defensa en el U.S. Army War College el miércoles, pero dedicó poco tiempo a hablar sobre temas en el campo de batalla, incluso cuando la guerra en Irán ha reducido el suministro de sistemas críticos de misiles e interceptores de EE. UU.

Sentado en una mesa redonda con el Secretario de Defensa Pete Hegseth y el Senador Republicano de Pensilvania David McCormick, Trump dijo que la reunión generaría alrededor de $10 mil millones en inversiones prometidas de empresas nacionales de defensa y tecnología, sin proporcionar detalles.

“El talento y la innovación en esta sala mantendrán a Estados Unidos seguro durante muchos años”, dijo Trump.

Habló poco después de que el ejército de EE. UU. lanzara otro ataque de misiles que Trump había prometido previamente contra Irán, mientras un alto al fuego para poner fin a esa guerra sigue hecho añicos. Trump hizo breves referencias a la guerra y a una operación militar en enero para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, diciendo: “Estamos haciendo muy bien con Irán.”

Pero su largo discurso se centró más en temas que Trump repite durante sus mítines políticos, jactándose de los logros de su administración, a veces exagerando. Trump también se desvió para criticar el uso de molinos de viento en Gran Bretaña, cuestionar el uso de catapultas de vapor en barcos de EE. UU. y la Batalla de Gettysburg.

“Mira qué guerra fue esa, cuando lees sobre ella”, dijo el presidente sobre la Guerra Civil.

Trump sugirió que el petróleo de Venezuela eventualmente pagaría lo que EE. UU. gastó derrocando a Maduro unas 50 veces, aunque también dijo que las compañías petroleras privadas obtendrían más ganancias que el país. Después de un largo aparte sobre el uso de imanes para mejorar las catapultas en los barcos, Trump finalmente ofreció: “Espero no aburrir a nadie”.

“Estoy sacando todo ahora”, añadió. “Toda la ira que tengo cuando escucho acerca de catapultas eléctricas que no funcionan”.

Más tarde, Trump aconsejó: “Te diré cómo ganar dinero: usa imanes”. En otro momento, Trump declaró: “Veo más tractores que cualquier otro ser humano en la Tierra.”

La reunión en Carlisle, Pensilvania, fue organizada por McCormick y también contó con la presencia del Gral. Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto; el Secretario del Ejército Dan Driscoll; el Director de la CIA John Ratcliffe; y Mike Waltz, embajador de EE. UU. en las Naciones Unidas.

Los asistentes a la cumbre incluyeron al CEO de JPMorgan Jamie Dimon, al Presidente de Blackstone Jon Gray, al CEO de Lockheed Martin Jim Taiclet, a la CEO de General Dynamics Phebe Novakovic, al CEO de Boeing Kelly Ortberg, al director de SpaceX Antonio Gracias y al director de tecnología de análisis de inteligencia artificial de Palantir Shyam Sankar.

“Estoy en un mundo donde estrecho la mano de celebridades empresariales, en su mayoría”, dijo Trump.

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