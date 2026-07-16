Imported Article – 2026-07-16 07:14:02

Durante la década de 2020, la lista Billboard Hot 100 ha visto ocasionalmente éxitos catalogados regresar al chart como resultado de ganancias estacionales relacionadas con las celebraciones del 4 de julio. En 2023, “Party in the U.S.A.” de Miley Cyrus regresó en el puesto 50 en la lista del 15 de julio, mientras que el año pasado “Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)” de Toby Keith volvió al puesto 31. Pero la Hot 100 nunca había visto antes una ola de regresos impulsados por el Día de la Independencia como la que se ve esta semana.

En la última lista Hot 100, fechada el 18 de julio, nueve éxitos catalogados hacen un retorno al chart. “Courtesy” de Keith lidera en el puesto 11, y “Party” de Cyrus también vuelve a aparecer, esta vez en el puesto 25. Se unen al top 50 siete éxitos estadounidenses anteriores a la década de 2020 que hacen su primera aparición en la Hot 100 esta década: “Sweet Home Alabama” de Lynyrd Skynyrd, “Chicken Fried” de Zac Brown Band, “Don’t Stop Believin'” de Journey, “Born in the U.S.A.” de Bruce Springsteen, “Take Me Home, Country Roads” de John Denver, “Fortunate Son” de Creedence Clearwater Revival y “American Kids” de Kenny Chesney. (Las canciones más antiguas son elegibles para figurar en el Hot 100 si están en el top 50 y con una razón significativa para sus ganancias).

¿Por qué tantas canciones impulsadas por el 4 de julio están invadiendo la Hot 100 esta semana, después de tan pocas en años recientes? Aquí hay cinco factores que probablemente contribuyeron a la avalancha del 4 de julio en el chart este año.

250 aniversario

La celebración del 4 de julio obviamente se intensificó un poco más este año, gracias a que el 2026 marca el 250º cumpleaños de nuestra nación. Las celebraciones en todo el país tuvieron un significado adicional debido al redondo número, y quizás pusieron a la gente en un estado de ánimo aún más patriótico con las listas de reproducción que musicalizaron sus barbacoas y exhibiciones de fuegos artificiales.

Un sábado 4 de julio

El año pasado, el 4 de julio cayó en viernes, lo que significa que algunas personas aún podían estar trabajando, y que cualquier escucha previa al 4 de julio habría contado para la semana anterior, ya que la semana de seguimiento de Billboard siempre se extiende de viernes a jueves. Pero este año, al caer el feriado en un sábado, los oyentes disfrutaron de un fin de semana completo de 4 de julio adecuado, y tuvieron sus días de escucha en ambos lados del 4 de julio contando hacia la misma semana.

Mayores impulsores de vacaciones y catálogo en general

Hemos visto que las ganancias relacionadas con las vacaciones se convierten en un factor en todo el calendario en el Hot 100 en la era del streaming, especialmente durante la temporada navideña, cuando los títulos de vacaciones ahora representan anualmente más de 40 de los 50 mejores títulos durante el apogeo de las compras. Pero Halloween también se ha vuelto impactante en el Hot 100, resultando rutinariamente en varios títulos que regresan a la lista a principios de noviembre, incluyendo una reaparición en el top 10 para “Thriller” de Michael Jackson en 2025, la primera visita de la canción a la región en más de 40 años.

Dado todo esto, no sorprende que el Día de la Independencia, otra festividad ampliamente celebrada con una banda sonora perenne establecida, también llegue a influir en las listas de mediados de julio del Hot 100.

Menos competencia en el Hot 100

Desde el último 4 de julio, Billboard cambió sus reglas recurrentes del Hot 100 para fomentar un mayor movimiento en la lista, reduciendo los umbrales para que los éxitos contemporáneos a largo plazo sean considerados recurrentes y ya no elegibles para la lista. Eso significa que hay menos éxitos actuales duraderos con los que estas canciones impulsadas por el 4 de julio ahora compiten, especialmente en comparación con el año pasado, cuando la lista post-4 de julio, fechada el 15 de julio, contaba con siete éxitos en el top 20 que ya habían estado en la lista por más de un año. (No hay tales éxitos en la lista de esta semana).

La Copa del Mundo

El torneo global ciertamente ayudó a las fortunas de más de una canción específica que regresa al Hot 100 de esta semana. La canción de Denver, “Country Roads”, vio ganancias a principios de este verano asociadas con su adopción como una canción de tema no oficial para el equipo de EE. UU. Con EE. UU. como uno de los países anfitriones de todo el torneo y con el equipo de EE. UU. comenzando excelente en el torneo en general, cuyo impulso los llevó a través del fin de semana del 4 de julio, ¿quién puede decir cuánto más la Copa del Mundo tuvo al país sintiéndose patriótico con su escucha de música? (Al menos hasta que la carrera del equipo se interrumpió abruptamente el 6 de julio con la derrota 4-1 ante Bélgica).

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