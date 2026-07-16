Incendios forestales provocan estado de emergencia, alerta de calidad del aire en Minnesota

Un condado del norte de Minnesota declaró un estado de emergencia y se emitió una alerta de calidad del aire el martes debido a los incendios forestales que azotan el norte de Minnesota y Canadá. El condado de St. Louis en el noreste de Minnesota emitió un Estado de Emergencia Local y un Estado de Desastre Local debido a los daños causados por los incendios forestales y la utilización de los recursos públicos necesarios. El Servicio Forestal de los Estados Unidos reportó al menos 17 incendios forestales ardiendo en el Bosque Nacional Superior, incluidos tres en el Área de Canotaje de los Boundary Waters, el martes. “En mis 25 años en este bosque, he visto muchos incendios”, dijo Nick Petrack, oficial de incendios de los Bosques Nacionales Superior y Chippewa, en una conferencia de prensa el miércoles. “Probablemente es el mayor número de incendios que he visto en julio”. La Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota emitió una alerta de calidad del aire en gran parte del estado debido al humo de incendios forestales desde las 9 a.m. del martes hasta las 11 a.m. del viernes. La calidad del aire alcanzó la categoría de peligroso en partes del estado el miércoles por la tarde. La agencia aconsejó a cualquier persona en la región peligrosa que evite toda actividad al aire libre y permanezca en el interior. Los bomberos y los socorristas siguen evacuando a visitantes y residentes cercanos mientras los incendios continúan ardiendo en la región. Petrack dijo que “no es tarea fácil” evacuar a los visitantes de la región, ya que los socorristas acceden a partes de las aguas fronterizas en canoa. Phil Manuel, meteorólogo de incidentes en el Servicio Meteorológico Nacional, dijo en la conferencia de prensa que las condiciones calurosas, secas y ventosas, junto con un alto número de rayos, han permitido la propagación del fuego. “Aquí las temperaturas normales altas están en los 70 grados,” dijo Manuel. “¿Dónde hemos estado los últimos tres días? Más de 100 grados en algunos casos. Vi algunas temperaturas de 104”. Aunque se pronostica lluvia en los próximos días, Manuel dijo que la magnitud de los incendios y la baja probabilidad de que la lluvia detenga completamente los incendios. “Lo más probable es que estos incendios estén aquí hasta que nieve,” dijo Manuel. Aunque los incendios son naturales en estos bosques, ya que son ecosistemas dependientes del fuego, los incendios de esta escala no son normales, dijeron las autoridades. Hasta el martes por la tarde, los incendios habían quemado al menos 33,000 acres, según el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Las autoridades dijeron que están esperando la llegada de socorristas federales que planean ayudar en los esfuerzos de extinción de incendios. En una publicación en redes sociales el miércoles, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que dos grupos de campistas de la YMCA atrapados por los incendios cerca de la frontera entre Minnesota y Canadá fueron rescatados. El humo también se ha extendido a Michigan. El Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan emitió una alerta de calidad del aire para el miércoles y jueves en todo el estado. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, instó a los michigandos a limitar el tiempo que pasan al aire libre, especialmente a las personas mayores, los niños y cualquier persona con afecciones respiratorias. Tom Hall, administrador de la agencia del Bosque Nacional Superior, dijo en la conferencia de prensa que los socorristas realizaron 17 rescates aéreos el lunes y no se han realizado desde entonces. El condado de St. Louis dijo que estableció puntos de evacuación temporales en un centro municipal para atender a las personas de los condados de St. Louis y Lake afectadas por los incendios. Indicó que el personal de salud pública está en los puntos de evacuación para conectar a las personas con los recursos necesarios.