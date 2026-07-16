Desfile aéreo de los Blue Angels: Ningún reprendimiento. Ningun despido. Ningún problema, dice secretario interino de la Marina.

No se reprenderá ni se castigará a nadie del destacado escuadrón de demostración de vuelo Blue Angels de la Armada de los Estados Unidos después de un sobrevuelo a baja altitud en Pensacola Beach el miércoles por la mañana, dijo el secretario interino de la Armada, Hung Cao.

“Debriefing del vuelo completo. Sin reprimendas. Sin despidos. Sin problemas. ¡Ese es el sonido de la libertad! ¡Semper fi y Hooyah!” Cao dijo en una publicación en redes sociales que incluía un breve video del jet volando sobre la playa.

El miércoles, funcionarios de los Blue Angels dijeron que estaban llevando a cabo una revisión después de que imágenes en las redes sociales mostraran al avión volando bajo sobre una multitud de bañistas.

“Durante una maniobra de llegada, una aeronave voló más bajo de lo habitual, causando una perturbación en la playa que afectó a sillas y sombrillas civiles,” decía el comunicado, calificándolo como un “sobrevuelo a baja altitud.”

En el comunicado, los Blue Angels dijeron que el liderazgo del equipo estaba revisando “las circunstancias que rodearon la maniobra y llevando a cabo una revisión de seguridad exhaustiva para garantizar que todas las operaciones cumplan con los estrictos estándares de seguridad de la Armada y la FAA.”

El afiliado de ABC en el norte de Florida informó que el sobrevuelo ocurrió durante un evento “Desayuno con los Blues.”

“Vengo desde hace 10 años y nunca había visto un sobrevuelo como ese en mi vida,” dijo Ashley Korn a WEAR. “Literalmente pensé que los Blue Angels nos iban a llevar, ¡pero fue increíble!”