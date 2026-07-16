El auge de la IA acaba de encontrar dos nuevos ganadores: Goldman Sachs y JPMorgan Chase

Los megabancos estadounidenses dieron pruebas el martes de que el auge global de la inteligencia artificial no solo beneficia a gigantes tecnológicos y fabricantes de chips.

Goldman Sachs y JPMorgan Chase cada uno publicó récords de ingresos trimestrales, impulsados por enormes ganancias en el comercio de acciones y la banca de inversión.

Detrás del aumento de actividad, donde los ingresos de Goldman aumentaron un 39% a $20.3 mil millones y JPMorgan los vio subir un 27% a $58 mil millones, está el hecho de que la inteligencia artificial está “en todas partes en los mercados financieros”, dijo el director financiero de JPMorgan, Jeremy Barnum, a los periodistas.

“Estos son entornos prósperos con mucha actividad, grandes IPO, grandes reequilibrios de índices, mucha actividad en Asia,” dijo Barnum el martes. “Gran parte de ello es derivado del tema de la IA, a gran escala a nivel global. Es simplemente un entorno muy, muy, muy activo.”

El trimestre mostró que el auge de la IA está creando ganadores mucho más allá de Silicon Valley. Mientras que Nvidia y empresas de hipercálculo incluyendo Alphabet han acaparado muchos titulares, Goldman, JPMorgan y otros bancos se están beneficiando de los flujos masivos de capital hacia la IA.

Están asesorando en acuerdos relacionados con la IA, financiando centros de datos e infraestructura de energía, suscribiendo ofertas de deuda y acciones, y facilitando el aumento de operaciones que ha acompañado la carrera global para implementar la tecnología.

Esto está creando un “efecto cascada” en la economía estadounidense y brindando a los bancos una avalancha de nuevas oportunidades para proporcionar financiamiento y soluciones comerciales en mercados públicos y privados, dijo el CEO de Goldman, David Solomon, a los analistas el martes.

“Estamos en medio de un súper ciclo de inversiones en IA donde hay demandas de financiamiento en cada instrumento financiero, en cada región del mundo y en todas las industrias,” dijo el CFO de Goldman, Denis Coleman. Capex es una abreviatura de gastos de capital, o inversiones realizadas por una empresa en activos físicos como fábricas.

Goldman está preparando un ciclo de inversión de tres a cinco años que aún está en sus primeras etapas, dijo Solomon a los analistas.

Las acciones de Goldman subieron un 8% en las operaciones de la tarde, mientras que JPMorgan subió un 2%.

[Contexto: Los bancos Goldman Sachs y JPMorgan Chase registraron ingresos récord trimestrales impulsados por el auge de la inteligencia artificial en los mercados financieros.] [Fact Check: No se proporciona información adicional o explicaciones en este artículo.]