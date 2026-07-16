Gobernador de Maine urge al Congreso a reformar o abolir ICE después de tiroteo fatal

Como emergió un nuevo video que captura disparos y gritos en un tiroteo fatal en Maine que involucra a agentes federales de inmigración, la gobernadora del estado pidió al Congreso que reforme de inmediato y restrinja a ICE “antes de que más familias sean privadas de un ser querido”.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, habló en una carta el miércoles, el mismo día en que el presidente Donald Trump revocó una pausa temporal en las paradas de tráfico realizadas por agentes de la Oficina de Aduanas e Inmigración.

Una investigación sobre el tiroteo del lunes en Biddeford, Maine, que dejó muerto a un migrante colombiano durante una parada de tráfico, continuó el miércoles después de que el senador de Maine, Angus King, dijera que el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el hombre asesinado no era el objetivo de la operación de ICE.

Mills agregó: “ICE debe ser reformado fundamentalmente, y si no, entonces es hora de abolirlo”.

El tiroteo de Johan Sebastián Guerrero, un padre casado de un niño de 3 años, fue uno de los tres incidentes en ocho días en los que migrantes fueron asesinados durante paradas de tráfico por agentes federales de inmigración. Las muertes ocurrieron después de que los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good fueran asesinados en incidentes separados con agentes federales de inmigración en enero en Minneapolis.

Anteriormente en el mes, otro nacional mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, fue fatalmente disparado por un oficial de ICE durante una parada de tráfico en Houston. Líderes locales electos dijeron que Salgado no era el objetivo de la operación de ICE.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en un comunicado el miércoles: “Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato de un colombiano, un latinoamericano, a manos del gobierno de EE. UU.”

La embajada de Colombia en Washington, D.C., dijo que está brindando asistencia consular a la familia de Guerrero y ha solicitado “información y aclaración” sobre el tiroteo al DHS.

(Fact Check: El contenido de este artículo proviene de un material publicado en ABC News)