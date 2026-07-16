El conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensifica y se expande por la región, aumentando el número de víctimas civiles y los temores de una guerra más amplia.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensifica y se expande...

La expansión de la campaña militar de Estados Unidos contra Irán ha aumentado significativamente, lanzando nuevos ataques aéreos contra objetivos militares en todo el país, incluidas áreas cercanas a Teherán por primera vez. Los últimos ataques han profundizado los temores de un conflicto regional más amplio a medida que aumentan las víctimas civiles, la infraestructura crítica sufre ataques y los intercambios militares se extienden por todo el Golfo.

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las últimas operaciones apuntaron a centros de mando iraníes, sistemas de defensa aérea, capacidades de misiles y drones, y instalaciones de vigilancia costera. Estados Unidos dijo que los ataques tenían como objetivo degradar aún más las capacidades militares de Irán y prevenir amenazas a la navegación en el Estrecho de Hormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicamente importantes del mundo.

Entre los lugares supuestamente atacados se encontraban Bandar Abbas, la Isla de Greater Tunb, la Isla de Qeshm, Sirik, Chabahar, Konarak, Rask, Khondab, Khorramabad y Semnan. También se activaron sistemas de defensa aérea en Teherán y en las cercanas Pakdasht y Parchin, mientras se reportaban explosiones alrededor de la capital. Las autoridades iraníes dijeron haber derribado un dron MQ-9 sobre la ciudad de Andimeshk.

Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió en Ahvaz, donde los ataques supuestamente golpearon cerca de un hospital, obligando a la evacuación de emergencia de 211 pacientes, incluidos pacientes con cáncer en tratamiento. Los funcionarios iraníes condenaron el ataque como “bárbaro”, argumentando que las operaciones militares cerca de instalaciones médicas violan los principios humanitarios internacionales diseñados para proteger a civiles e infraestructura de atención médica durante conflictos armados.

Las consecuencias humanitarias del conflicto en expansión siguen empeorando. Desde que comenzaron los últimos ataques la semana pasada, se ha informado de al menos 35 muertos y más de 300 heridos. El creciente número de víctimas civiles ha intensificado las preocupaciones sobre el impacto del conflicto en la población común que ya vive bajo severas presiones económicas y políticas.

Estados Unidos sostiene que sus operaciones militares son una respuesta a los ataques iraníes a tres buques comerciales en el Estrecho de Hormuz. CENTCOM también anunció que había desactivado un petrolero “no conforme” que intentaba acercarse a la Isla Kharg de Irán como parte de un bloqueo naval reimplementado a principios de esta semana, utilizando misiles Hellfire para detener el barco.

Mientras tanto, Irán ha respondido ampliando las operaciones militares de represalia contra activos de Estados Unidos en la región. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) dijo que había atacado instalaciones militares estadounidenses en países vecinos del Golfo.

Declaraciones militares iraníes afirmaron ataques contra la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, apuntando a sistemas de radar, baterías de misiles Patriot y instalaciones de almacenamiento de combustible utilizadas por las fuerzas estadounidenses. Se informaron ataques adicionales contra sistemas de comunicación y facilidades logísticas estadounidenses en la base aérea al-Azraq de Jordania.

En Bahréin, se informó que drones iraníes habían atacado instalaciones de radar de Estados Unidos y sistemas de defensa Patriot en la Base Aérea de Sheikh Isa. Las autoridades jordanas dijeron haber interceptado ocho misiles iraníes durante el último intercambio de fuego.

El conflicto también se ha extendido a Iraq, donde las autoridades informaron que cinco drones atacaron la ciudad de Erbil. Dos supuestamente se estrellaron cerca de una base militar estadounidense, mientras que otro fue interceptado cerca del consulado estadounidense. Las autoridades iraníes no han reclamado la responsabilidad de esos ataques.

La creciente confrontación militar ha aumentado las preocupaciones de que el conflicto pueda involucrar a más países directamente en hostilidades y desestabilizar aún más una región ya volátil. Los ataques continuos a instalaciones militares, rutas de navegación y áreas cercanas a la infraestructura civil aumentan los riesgos de sufrimiento humanitario, disruptores económicos y una guerra regional más amplia.

A medida que se intensifica el ciclo de represalias, la necesidad urgente de diplomacia, de-escalada y cumplimiento del derecho humanitario internacional se ha vuelto más apremiante que nunca. Proteger vidas civiles y evitar una mayor desestabilización regional deben seguir siendo centrales en cualquier respuesta internacional.