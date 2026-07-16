EE. UU. amplía los ataques en el norte de Irán y desactiva un barco que intenta romper el bloqueo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) – Estados Unidos intensificó sus ataques contra Irán a primera hora del jueves, alcanzando objetivos más al norte mientras las fuerzas estadounidenses también dispararon contra un barco al que acusaron de intentar romper su bloqueo naval a la República Islámica. Irán respondió con ataques de misiles y drones dirigidos a aliados de Estados Unidos en la región antes del amanecer y advirtió que sus ataques podrían intensificarse.

Días de ataques de ida y vuelta entre Estados Unidos e Irán en el Medio Oriente, y las amenazas renovadas al Estrecho de Ormuz, han puesto en jaque el acuerdo interino para poner fin a la guerra con Irán y podrían llevar a la región de vuelta a una guerra total. Funcionarios iraníes afirman que los ataques estadounidenses ya han matado a más de 35 personas y herido a más de 300.

Los ataques también han alcanzado áreas alrededor de la capital de Irán, Teherán, por primera vez en esta última ola de violencia, mostrando una ampliación de los objetivos para los estadounidenses.

Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró efectivamente el estrecho al tráfico marítimo, una medida que hizo que el precio del petróleo, fertilizantes y muchos otros productos se disparara mucho más allá de la región y dio a Irán un gran poder de negociación.

El Coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Centro de Mando Central Khatam al-Anbiya del ejército iraní, amenazó con que Irán podría lanzar ataques generalizados contra la infraestructura regional si Estados Unidos actúa sobre las repetidas advertencias del presidente Donald Trump de que América podría golpear puentes y plantas de energía iraníes.

“Toda la infraestructura de la región será aplastada bajo los golpes de acero de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán si se lleva a cabo la amenaza de Trump”, dijo Zolfaghari.

“Bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera permitiremos a Estados Unidos, como país extranjero y extrarregional, interferir en el Estrecho de Ormuz”, agregó. “Esta es la línea roja invencible de Irán.”

Ambos Estados Unidos e Irán lanzan ataques mientras se vuelve a imponer el bloqueo

Los ataques estadounidenses del jueves temprano alcanzaron alrededor de Teherán, según informaron los medios estatales. También se informó que los ataques estadounidenses apuntaron a la provincia de Semnan, hogar de la producción de misiles balísticos y el programa espacial de Irán.

Los medios iraníes también informaron de ataques el jueves por la mañana en las provincias de Hamedan, Hormozgán, Khuzestan, Lorestan, Markazi, y Sistán y Baluchistán.

El miércoles, Estados Unidos reanudó los ataques contra Irán durante el día, mostrando aún más el ritmo creciente de los ataques. Un ataque en la Isla Greater Tunb, un punto estratégico en el Estrecho de Ormuz, apuntó a defensas iraníes y sitios de misiles, según el Comando Central.

Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos dijo que abrió fuego contra el petrolero de bandera de Curazao Belma navegando hacia la Isla Kharg, el principal terminal de exportación de petróleo de Irán en el Golfo Pérsico. Después de que el barco “ignorara múltiples advertencias”, una aeronave de Estados Unidos deshabilitó el barco mercante disparando un misil al respiradero de humo del barco.

Otro ataque estadounidense el miércoles apuntó a un cuartel de la 388ª Brigada de Infantería Mecanizada de Irán, que opera tanques y vehículos blindados, en la provincia de Sistán y Baluchistán, informó la televisión estatal iraní. El informe dijo que los estadounidenses dispararon al menos 13 misiles en el ataque y que los siete muertos incluían reclutas y soldados de carrera. Varios soldados resultaron heridos.

Irán respondió el jueves por la mañana con ataques de misiles y drones contra Bahréin, Jordania y Kuwait, según informaron las autoridades de esos países, hogar de fuerzas estadounidenses. No hubo un reconocimiento inmediato de daños o víctimas por los ataques. Kuwait reportó un nuevo ataque de fuego entrante el jueves por la tarde.

Mientras tanto, el Primer Ministro de Irak, Ali al-Zaidi, condenó un ataque con dron durante la noche en la ciudad de Irbil en la región kurda semiautónoma del norte de Irak. El dron, que según las autoridades fue interceptado, ocurrió durante su viaje a Estados Unidos, en el que dijo que Irak trabajaría para desarmar a grupos armados no estatales, incluidos aquellos respaldados por Irán.

Un dron atacó por separado un petrolero en el Golfo Pérsico frente a la costa de Basora, en el sur de Irak, el jueves por la tarde, informó la agencia de noticias estatal INA. Un empleado portuario que presenció el ataque dijo que parecía haber solo daños menores en el petrolero. No se reportaron víctimas.

Trump dice que todavía es posible un acuerdo de paz

La última ronda de combates se centra en el Estrecho de Ormuz, mientras Irán ataca a buques que utilizan una ruta controlada por Estados Unidos a través de la vía fluvial vital.

Estados Unidos ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos dicen que eso requeriría una armada mucho más grande, si no decenas de miles de tropas terrestres.

El precio del petróleo Brent, el estándar internacional, cotizó por encima de los $85 el barril el jueves, más de un 15% más alto que el precio antes de la guerra, pero aún muy por debajo de los casi $120 alcanzados en el punto álgido del conflicto.

Los precios en alza representan un desafío particular para Trump y su Partido Republicano, que espera retener el control del Congreso en las elecciones de noviembre. Pero Washington ha tenido dificultades para reabrir con éxito la vía fluvial, lo que llevó a Trump a reimponer el bloqueo naval el miércoles.

Trump insistió nuevamente en que Irán estaba listo para llegar a un acuerdo de paz, pero no dio más detalles.

“No les gusta lo que estamos haciendo, y quieren llegar a un acuerdo. Veremos si llegamos a un acuerdo con ellos, o simplemente lo finalizamos”, dijo el miércoles en el U.S. Army War College en Pensilvania.

Los mediadores han intentado calmar las tensiones, pero hasta ahora han sido infructuosos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán dijo el jueves que todavía estaba tratando de sentar a la mesa a Estados Unidos y Teherán, aunque reconoció que la mediación se estaba volviendo cada vez más difícil.

“Cuando las partes agoten la lógica de la escalada, la fórmula para la paz estará allí”, dijo el portavoz del ministerio, Tahir Andrabi, en una conferencia de prensa.

Por separado, Trump dijo en las redes sociales que Teherán hizo un gesto de buena voluntad al liberar a un ciudadano estadounidense detenido erróneamente en Irán desde 2024. No dio más detalles. El abogado de derechos humanos Jared Genser emitió un comunicado identificando al detenido como su cliente Dena Karari, una ciudadana estadounidense-iraní que dirige una organización sin fines de lucro y fue acusada de espionaje.

Irán no reconoció de inmediato la liberación y su caso no era conocido públicamente, como a veces sucede con las detenciones en la República Islámica.

___ La escritora de Associated Press, Abby Sewell, en Beirut, contribuyó a este informe.

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