Argentina enfrenta disciplina de la FIFA luego de que jugadores exhibieran pancarta de las Islas Malvinas

El partido de semifinales del Mundial entre Argentina e Inglaterra tuvo tramas extendiéndose más allá de Atlantahasta las Islas Malvinas.

Sí, los dos países todavía tienen problemas por una guerra que comenzó hace 44 años, especialmente porque la propiedad de las islas sigue en disputa.

Después de que Argentina hizo otra remontada tardía para asegurarse un lugar en el juego de campeonato, los jugadores sacaron una pancarta que decía: “Las Malvinas Son Argentinas”, que significa “Las Malvinas son argentinas”.

A través de la BBC, la selección argentina enfrenta posible acción disciplinaria para la pantalla. Lo que provocó un incidente internacional que reemplazó al alboroto de las tarjetas rojas de Flo Balogun.

“Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas definitivamente lo son”, dijo la oficina del primer ministro del Reino Unido. “Nuestro compromiso con las Malvinas nunca flaqueará”.

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, también participó. “Las Malvinas son argentinas”, dijo. â€œProhibieron traerlos al estadio y se olvidaron de eso. los llevamos en nuestra sangre y en nuestro corazón.”

Los británicos piden una investigación sobre la pancarta.

El secretario de Estado de Negocios y Comercio, Peter Kyle, dijo que la pancarta de Argentina era “completamente inapropiada”.

“Creo que [an investigation] “Es seguro que sucederá porque fue una violación tan atroz de las reglas de no tener actividad política como parte del fútbol”, dijo Kyle. desayuno bbc.

Y dado que el alboroto de Balogun me hizo mucho más consciente del Código Disciplinario de la FIFA de lo que jamás pensé que sería, el Artículo 17, Sección 2(e) establece que “el uso de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir un mensaje que no sea apropiado para un evento deportivo, particularmente mensajes que sean de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”.

Entonces, sí, parece que Argentina podría estar recibiendo una carta muy redactada, junto con tal vez el requisito de hacer una contribución a algo como el Fondo del Premio de la Paz de la FIFA.