Eric Stonestreet dice que Taylor Swift y Travis Kelce crearon la normalidad que merecen en la boda

Eric Stonestreet elogió a Taylor Swift y Travis Kelce por crear un sentido de “normalidad” en su boda a pesar de su gran escala. En una nueva entrevista con People, el actor de Modern Family discutió sobre ser invitado a las recientes nupcias de la famosa pareja en el Madison Square Garden en Nueva York.

“Fue increíble”, dijo Stonestreet. “Quiero decir, creo que han leído todo lo que se ha dicho al respecto”.

El actor asistió con su esposa, Lindsay Schweitzer, y señaló: “Fuimos muy conscientes de ser respetuosos con la pareja. No quería mirar antes. No quería mirar después. Y una vez que la gente comenzó a publicar cosas, por supuesto que estábamos orgullosos de ser invitados”.

Stonestreet explicó que fue invitado porque conoce “un poco” a Swift y le presentó el premio a la Artista Femenina de Country Favorita en los American Music Awards en 2012. “Hemos visto a Travis desde que fue reclutado y lo hemos visto en diferentes etapas de su vida”, dijo. “Así que cuando empezaron a salir, estábamos tan contentos por él. Pero también estábamos felices por Taylor porque sabemos qué tipo de ser humano es Travis. Así que estábamos emocionados de celebrar su amor con ellos y algunas otras personas en la ciudad de Nueva York, y fue un placer estar allí”.

Agregó que quedó impresionado por lo normal que se sintió la boda. “Creo que mi momento favorito fue simplemente que crearon un lugar donde pudieron tener la normalidad que se merecen”, recordó. “Y resultó ser en el Madison Square Garden, con seguridad asegurándose de que todos estuvieran seguros y bien, y que pudieran tener una noche para ellos mismos”.

Stonestreet añadió, “Realmente pensé en eso como un regalo que nos dieron también. Es algo de lo que nadie está hablando, es qué gesto fue para esas personas a las que invitaron y para recibirnos y brindar una noche tan increíble y luego hacer donaciones tan generosas a organizaciones benéficas en Nueva York, Kansas City y en todas partes”.

Swift y Kelce se casaron en el Madison Square Garden el 3 de julio frente a aproximadamente 1,000 invitados. No hubo grandes fiestas de bodas, con el hermano de Swift, Austin, actuando como su “hombre de honor”, mientras que el hermano de Kelce, Jason, fue su padrino. Adam Sandler ofició la ceremonia, ofreciéndoles un consejo sencillo: “Bésense cada vez que tengan la oportunidad, todos los días”.