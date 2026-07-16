IndyCar anuncia la hora de inicio del tan esperado Gran Premio Freedom 250 en las calles de Washington, DC

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La Serie NTT IndyCar se está preparando para salir a las calles de Washington, DC por primera vez el 23 de agosto, y ahora sabemos cuándo ondeará la bandera verde.

No hay absolutamente ninguna duda al respecto: el Gran Premio Freedom 250 de Washington, DC será un espectáculo completo a medida que los autos pasen por algunos de los monumentos más emblemáticos que nuestra nación tiene para ofrecer.

Como tal, está obteniendo el nivel de cobertura que merece.

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Las sesiones de práctica 1 y 2 se transmitirán el sábado 22 de agosto en FS1 y FS2, respectivamente. La clasificación se llevará a cabo esa noche de 5 a 6:30 p.m. ET en FS2.

Luego, el domingo por la mañana, los habituales de la cabina de transmisión de IndyCar (el comentarista vuelta a vuelta Will Buxton, junto con los ex conductores convertidos en locutores Townsend Bell y James Hinchcliffe) convocarán el calentamiento de 9 a 10 am ET en FS1.

Después de eso, la cobertura ampliada previa a la carrera comenzará en FOX a las 11:30 am ET, y la carrera comenzará poco después de la 1 pm ET.

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Además de la acción de IndyCar, la Carrera Internacional de Campeones, o IROC, regresará como serie de apoyo durante el fin de semana. Correrán el sábado, con los grandes de IndyCar Helio Castroneves, Dario Franchitti y Tony Kanaan participando junto a las leyendas de NASCAR Jeff Gordon, Kurt Busch, Bobby Labonte, Rusty Wallace y Bill Elliott usando los mismos Pontiac Firebirds que usó la serie IROC original de 1996 a 2006.

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Hay mucho entusiasmo en torno a esta incorporación única al calendario de IndyCar 2026, y esta semana el actual campeón de la serie Alex Palou, el campeón de Indy 500 Felix Rosenqvist y David Malukas del equipo Penske estuvieron en la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump y realizar algunas paradas en boxes.

IndyCar tiene otro gran fin de semana por delante, ya que la serie se dirige al Nashville Superspeedway para el Gran Premio Borchetta Bourbon Music City el domingo, que se transmitirá por FOX inmediatamente después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.