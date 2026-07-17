El niño interior de México

Niños como portadores de una ‘pregunta de esperanza’ aparecen en numerosas obras de la literatura contemporánea mexicana. Incluyen a los niños perdidos de Valeria Luiselli, en forma de las víctimas olvidadas de la historia colonial de las exterminaciones masivas de los diversos pueblos indígenas de México, así como a los niños refugiados que, hoy en día, arriesgan sus vidas cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Incluyen a los niños de Guadalupe Nettel, quienes nunca nacieron como resultado de la falta de maternidad elegida de las mujeres, lo que desde cierta perspectiva puede parecer la única alternativa razonable en una sociedad sin futuro; o que nacieron a pesar de todo y deben ser amados en toda su vulnerabilidad, a pesar de las perspectivas inciertas. E incluyen a las chicas de la estrella en ascenso de la escena literaria mexicana, Dahlia de la Cerda, quienes se encuentran en una lucha constante por sobrevivir en entornos profundamente patriarcales como hijas de jefes de cárteles, madres adolescentes pobres, víctimas de abuso o asesinas sin otra opción que tomar el camino de la violencia.

Estas obras se basan en una tradición literaria más larga en México, donde los niños parecen surgir de las mismas cenizas. Ejemplos incluyen los cuentos de Elena Garros o Amparo Dávila, donde la infancia se retrata como un paraíso ilusorio en un mundo alienante y violento. O Sergio Pitol, cuyas historias a menudo están pobladas por niños dañados, a menudo huérfanos (como su autor). Y sin mencionar los inolvidables personajes infantiles de Juan Rulfo, quienes, arrojados al desierto de la existencia, parecen dar testimonio de una sociedad que colapsa lentamente.

[Contexto: El artículo explora la representación de la infancia en la literatura contemporánea mexicana a través de las obras de varios autores destacados.]

[Hecho: El autor entrevista a Fernanda Melchor, Luis Jorge Boone y Emiliano Monge en México en 2024, cerca de las elecciones presidenciales y discute el papel de la infancia y la esperanza en un entorno político de corrupción y falta de cambio.]

[Contexto: El artículo destaca las obras y enfoques de Fernanda Melchor, Luis Jorge Boone y Emiliano Monge en relación con la infancia y la exploración de la sociedad mexicana desde distintas perspectivas literarias.]

[Hecho: El artículo aborda temas sensibles como la violencia, la trata de personas y el abuso infantil en la literatura y la sociedad mexicanas.]