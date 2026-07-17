¿Argentina podría enfrentar sanciones de la FIFA por el controvertido cartel de las Malvinas?

Línea superior El primer ministro británico, Keir Starmer, está pidiendo a la FIFA que investigue si el equipo de fútbol argentino violó las reglas de la agencia contra las manifestaciones políticas después de que sus jugadores desplegaran una pancarta controvertida que afirmaba que las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur, “son argentinas”. Los jugadores de Argentina sostienen la polémica pancarta de Malvinas después del partido de semifinal en el estadio de Atlanta. Imágenes falsas

Hechos clave

Starmer se hizo eco del llamado de otro político británico para investigar qué reglas se pudieron haber violado cuando los jugadores argentinos desplegaron la pancarta y, a través de un portavoz, reafirmó el compromiso del país con las Malvinas y dijo: “La política debe mantenerse fuera del fútbol”. Después de que Argentina ganara 2-1 a Inglaterra en las semifinales el miércoles, los jugadores del equipo celebraron en el campo y levantaron una pancarta que decía “Las Malvinas son Argentinas”, que se traduce como “Malvinas son argentinas”. Las Malvinas es el nombre español del archipiélago del Atlántico Sur conocido como Islas Malvinas, que es administrado por los británicos pero también reclamado por Argentina como parte de su territorio soberano. Varios jugadores argentinos, entre ellos Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, fueron vistos sosteniendo la pancarta antes de colocarla boca arriba en el campo del Atlanta Stadium. No está claro si los jugadores trajeron su propia pancarta hecha a mano al estadio o se la quitaron a sus seguidores entre la multitud. El jueves, el portavoz de Starmer dijo: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas definitivamente lo son”.

¿Por qué las Malvinas son una cuestión política para el Reino Unido y Argentina?

Si bien tienen muchos reclamantes sobre el archipiélago a lo largo de los últimos siglos, ha permanecido bajo control británico de facto desde 1883, excepto durante dos meses en 1982. Una fuerza militar enviada por el gobierno encabezado por la junta militar de Argentina tomó el control de las islas en abril de 1982. Los argentinos argumentaron que siempre han mantenido reclamos sobre las islas y que la acción militar fue simplemente una recuperación de su territorio soberano. La medida desencadenó una respuesta militar de Gran Bretaña, que condujo a la Guerra de las Malvinas. El conflicto terminó en junio con la rendición argentina y los británicos retomando el control de la isla. La guerra provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 soldados británicos y tres civiles que residían en las islas. A pesar de la derrota militar, Argentina continúa manteniendo sus reclamos sobre las islas, y en 1994, enmendó su constitución para reflejar esto. Los residentes de las islas han celebrado dos referendos sobre soberanía desde la guerra, uno en 1986 y otro en 2013. En 1986, el 96,45% de los votantes respaldó la soberanía británica y en 2013, el 99,8% votó a favor de mantenerla así.

¿Qué reglas de la FIFA pudo haber violado el estandarte de Malvinas?

La pancarta argentina puede entrar en conflicto con la FIFA Código de conducta de los estadios para el Mundial 2026 que establece “cualquier material, incluidos, entre otros, pancartas, banderas, volantes, prendas de vestir y otra parafernalia, que sean de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria, que contengan palabras, símbolos o cualquier otro atributo destinado a la discriminación de cualquier tipo contra un país, persona privada o grupo por motivos de raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, identidad y expresión de género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra opinión, nacimiento, riqueza o cualquier otro estatus, orientación sexual o cualquier otra otros motivos”. El máximo organismo legislativo del fútbol, la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB), también tiene reglas claras. prohibir mensajes políticos en el campo. La norma establece que el equipamiento de los jugadores “no debe tener ningún eslogan, declaración o imagen política, religiosa o personal… Por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la asociación nacional de fútbol o la FIFA”.

¿La FIFA ha castigado antes pancartas similares?

En 2014, la Asociación de Fútbol Argentino recibió una multa de £20,000 ($27,000) por parte de la FIFA después de que sus jugadores posaran frente a una pancarta con el mismo texto, “Las Malvinas son Argentinas”. En ese momento, la FIFA dijo que la multa fue el resultado de que Argentina violó sus reglas sobre “acción política” y mala conducta del equipo.

Qué tener en cuenta

La FIFA aún no se ha pronunciado sobre si planea tomar alguna medida contra la selección argentina y no está claro si la Asociación Inglesa de Fútbol presentará alguna queja al respecto. Es probable que cualquier decisión de la FIFA genere un escrutinio significativo en medio de burbujas. teorias de conspiracion que el organismo rector está mostrando favoritismo hacia Argentina y su superestrella talismán, Lionel Messi.

cita crucial

En una publicación en X, la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, compartió un viejo clip de lo que les pareció a los soldados de su país desembarcando en las islas en 1982 y escribió: “no fue un partido más”. En un tweet separado, agregó: “¡Las Malvinas son argentinas! Nos prohibieron llevarlos al estadio, pero se olvidaron de que los llevamos en la sangre y en el corazón”.

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