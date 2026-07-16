EE. UU. intensifica los ataques contra Irán mientras Teherán contraataca a los estados del Golfo.

Estados Unidos ha intensificado sus ataques contra Irán, golpeando objetivos cerca de Teherán y atacando un barco que acusó de intentar romper su bloqueo, mientras que Irán retalió disparando misiles y drones contra aliados de Estados Unidos en la región.

Seis días consecutivos de ataques de ida y vuelta amenazan con arrastrar a la región de vuelta a una guerra total y generan serias dudas sobre un acuerdo provisional alcanzado el mes pasado destinado a lograr una paz permanente.

Los ataques han estado acompañados de una retórica en aumento de ambas partes, mientras que Estados Unidos ha impuesto su bloqueo naval e Irán afirmó haber cerrado el estrecho de Ormuz, que antes del conflicto manejaba aproximadamente una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo y gas.

Irán pidió a sus aliados en Yemen, los hutíes, que estuvieran preparados para cerrar la ruta petrolera a través del Mar Rojo si Estados Unidos atacaba la infraestructura energética iraní, según informó Reuters, una amenaza que, de llevarse a cabo, podría paralizar el mercado energético global.

El líder hutí, Abdul Malik al-Huti, también amenazó con que todo el petróleo saudita y otras instalaciones críticas podrían ser objetivo del grupo si Riad intervenía en Yemen. La amenaza llegó después de que Arabia Saudita atacara el aeropuerto de Sanaa, lo que provocó ataques de misiles de represalia por parte de los hutíes contra Arabia Saudita.

Estados Unidos lanzó su última ola de ataques contra Irán temprano el jueves, golpeando áreas alrededor de Teherán por primera vez en la actual ronda de enfrentamientos, así como otras provincias, informaron los medios estatales iraníes. Los medios iraníes informaron que misiles estadounidenses también golpearon lugares cerca de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, así como en la isla de Qeshm donde se almacenan drones y misiles, tarde en la tarde del jueves.

Estados Unidos también dijo que disparó contra un petrolero que se dirigía hacia la isla de Kharg, el mayor terminal de exportación de petróleo de Irán. El Comando Central de Estados Unidos dijo que se disparó un misil Hellfire al barco después de que “ignorara múltiples advertencias”.

Los ataques de Estados Unidos habían matado a más de 35 personas y herido a más de 300 en los últimos días, dijeron las autoridades iraníes.

Teherán acusó a Estados Unidos de llevar a cabo un “ataque bárbaro” después de que un hospital oncológico en el suroeste de Irán fue evacuado debido a los ataques cercanos.

“Este ataque bárbaro, que recuerda a las atrocidades de Israel contra las instalaciones sanitarias, causó un sufrimiento y ansiedad severos a los niños hospitalizados”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, agregando que “211 pacientes en tratamiento de quimioterapia” fueron evacuados.

Irán respondió el jueves con misiles y drones dirigidos a Bahréin, Jordania y Kuwait, que albergan bases estadounidenses. El primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, también dijo que hubo un ataque de drones durante la noche en la ciudad de Erbil en la región del Kurdistán iraquí. El ataque, que fue interceptado, sucedió mientras al-Zaidi se comprometía durante un viaje a Estados Unidos a desarmar a los grupos armados no estatales.

Las autoridades iraquíes también suspendieron brevemente la carga de petróleo crudo en todos sus terminales el jueves después de que un dron se estrellara contra un petrolero en Basora sin causar daño, según informó Reuters. La carga de petróleo crudo se reanudó más tarde en el día.

Irán advirtió que podría expandir sus ataques en la región en respuesta a comentarios de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de que podría atacar plantas eléctricas, puentes y una instalación nuclear.

“Todo la infraestructura en la región será aplastada bajo los golpes de acero de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán,” dijo el Coronel Ebrahim Zolfaghari, un portavoz militar iraní. “En ningún caso y de ninguna manera permitiremos que Estados Unidos, como un país extranjero y extra-regional, intervenga en el estrecho. Esta es la línea roja inviolable de Irán.”

Zolfaghari dijo que la única forma de reabrir el estrecho era que Estados Unidos siguiera el Memorando de Entendimiento de 14 puntos firmado el mes pasado, así como que cumpliera con las “regulaciones iraníes” para los buques en tránsito.

Gran parte de la lucha más reciente se ha centrado en el estrecho, mientras que Irán y Estados Unidos luchan por el futuro de la vía fluvial crítica.

El Memorando de Entendimiento firmado el mes pasado establecía que el estrecho debería permanecer abierto durante el período de 60 días del acuerdo provisional. Sin embargo, ambas partes interpretan de manera diferente el Memorando, presentando esquemas competitivos para que los buques naveguen por el estrecho.

Irán cerró prácticamente el estrecho después del inicio de la guerra, provocando que los precios globales de la energía e inflación se dispararan. Trump está ansioso por que se reabra el estrecho porque precios energéticos más altos podrían dañar a los candidatos republicanos en las elecciones intermedias de otoño.

Menos buques pasaron por el estrecho el miércoles después de que se restableció el bloqueo de Estados Unidos y la lucha continuó, según mostraron datos de envío. Nueve barcos, principalmente en la ruta proporcionada por Irán, no la de Estados Unidos, navegaron por el estrecho en comparación con los 13 del martes.

India, uno de los mayores contribuyentes de marineros a buques mercantes en todo el mundo, dijo a los armadores y empresas de contratación que no enviaran a marineros indios en buques que se dirigieran al estrecho.

“No debe haber despliegue de marineros indios en embarcaciones que realicen viajes que pasen por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso”, dijo la dirección general de administración marítima de India en un comunicado el miércoles.

El precio del petróleo ha aumentado a unos 85 dólares por barril, el precio más alto en un mes, pero aún por debajo del pico de 120 dólares durante la guerra. Los analistas dijeron que las interrupciones continuas en el envío en el estrecho podrían hacer que los precios del petróleo aumentaran aún más, llegando hasta 100 dólares por barril.

Estados Unidos ha amenazado con abrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos han dicho que tal operación requeriría miles de tropas terrestres.

Trump ha seguido insistiendo en que Irán estaba listo para hacer un acuerdo de paz, aunque funcionarios iraníes han dicho que no se someterán a la presión militar.

“Hacen lo que estamos haciendo, y quieren llegar a un acuerdo. Veremos si llegamos a un acuerdo con ellos, o simplemente acabamos con esto”, dijo Trump el miércoles durante un discurso en el colegio de guerra del ejército de Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump entraron en conflicto con las de funcionarios iraníes, con el principal negociador de Irán y presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, diciendo en un comunicado que “estamos en una guerra esencial y existencial con Estados Unidos.”

Ghalibaf dijo que el Memorando de Entendimiento “solo tiene significado cuando sus cláusulas son válidas y se están implementando”, agregando que Irán no se adheriría al acuerdo provisional si no estaba “obteniendo ningún beneficio.”

Los mediadores han intentado calmar las tensiones crecientes con poco éxito. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán dijo el jueves que el país estaba tratando de volver a sentar a Washington y Teherán en la mesa de negociaciones, pero que se volvía cada vez más difícil.

“Cuando las partes agotan la lógica de la escalada, la fórmula para la paz está ahí”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tahir Andrabi, en una conferencia de prensa.