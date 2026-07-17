Se reportan explosiones en Irán mientras Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán por sexta noche consecutiva, dijo su ejército, mientras las dos partes luchaban por el control del Estrecho de Ormuz.

El Comando Central estadounidense (Centcom) afirmó que los ataques tenían como objetivo “degradar aún más las capacidades militares iraníes”, antes de afirmar que había abordado un barco en el marco de su bloqueo del estrecho.

Los medios estatales iraníes informaron que misiles estadounidenses impactaron cerca de la isla de Qeshm, cerca del estrecho, así como en Bandar Abbas y Bushehr, donde se encuentra una planta de energía nuclear.

En una aparente escalada, también dijo que dos puentes en la provincia de Hormozgan habían sido alcanzados. La BBC ha verificado un ataque a un puente al oeste de Bandar Abbas en la provincia de Hormozgan.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar los puentes y las centrales eléctricas de Irán si el país no regresaba a las conversaciones.

Después de que Trump dijera en abril que Estados Unidos bombardearía la infraestructura civil en Irán, incluidos puentes y plantas de energía, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, dijo que “atacar deliberadamente a civiles y a la infraestructura civil es un crimen de guerra”.

Los Convenios de Ginebra de 1949 sobre conducta humanitaria en la guerra prohíben los ataques a lugares considerados esenciales para la población civil.

Centcom también dijo que los marines habían abordado un petrolero en el Golfo de Omán como parte del renovado bloqueo estadounidense de los puertos de Irán que comenzó el martes por la noche.

Añadió que había “desviado tres buques comerciales que intentaban superar el bloqueo”.

Según Centcom, las fuerzas estadounidenses inutilizaron nueve barcos y desviaron más de 140 bajo su bloqueo anterior de puertos iraníes entre el 13 de abril y el 18 de junio.

Mientras las renovadas hostilidades tensaban aún más el acuerdo preliminar para poner fin a la guerra, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves que Trump seguía abierto a conversaciones con Irán.

“El presidente los hará responsables cuando den la espalda a las palabras que han dicho a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo siempre está abierto a la diplomacia”, dijo a los periodistas.

Dijo que Irán ha expresado que todavía quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos y agregó: “Estamos hablando con ellos, pero nuevamente, el presidente no les permitirá disparar contra barcos en el estrecho sin pagar una consecuencia por ello”.

A medida que aumentan los ataques, el Estrecho de Ormuz -una vía fluvial crítica frente a la costa de Irán que Teherán bloqueó efectivamente en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel- ha permanecido cerrado.

Más temprano el jueves, Teherán dijo que había atacado bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin, mientras que Estados Unidos dijo que había infligido una ola de ataques de seis horas en múltiples lugares del estrecho.

Esos intercambios se produjeron después de que Trump advirtiera a Irán que “sería mejor que se comportara” o enfrentaría nuevas acciones militares si Irán no regresaba a las negociaciones.

El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo a los medios estatales que Teherán “no tenía motivos” para acatar cualquier acuerdo que no beneficiara al país.

Añadió que la seguridad nacional de Irán dependía del mantenimiento de lo que describió como “acuerdos iraníes” en el Estrecho de Ormuz.