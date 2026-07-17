BTS invita a los fans a mirar más allá del foco en el video Normal

El tema aparece en el exitoso álbum de la banda, Arirang.

BTS presentó el video musical de “Normal”, la novena pista de su exitoso álbum, Arirang.

El video actualmente solo se puede ver en Spotify en mercados selectos de Beta, donde estará disponible para ver durante 48 horas antes de ser lanzado en otras plataformas de transmisión. El video muestra a cada miembro en el resplandor de una celebración, siguiéndolos desde escenas capturadas durante las festividades de la noche anterior hasta los momentos tranquilos de la mañana siguiente. El video también recrea la foto promocional viral de los siete miembros de pie frente a una fila de baños con la espalda a la cámara, cerrando el círculo de la campaña de estilo tabloide de la canción.

A principios de esta semana, aparecieron anuncios de página completa en periódicos impresos como New York Post y San Francisco Chronicle, que presentaban la imagen temática de urinarios de las superestrellas del K-pop debajo del titular falso, “Miembros de BTS Vistos en el Baño en medio de una Reunión Misteriosa”.

El texto pequeño en el anuncio decía: “Se han planteado preguntas después de una foto nocturna que parece mostrar a los siete miembros de BTS juntos en lo que parece ser un entorno inesperado. Mientras que la reunión en sí misma sigue sin confirmarse, algunos han cuestionado si la situación era completamente normal. La imagen rápidamente ha despertado curiosidad y especulación”. Los fanáticos en línea se apresuraron a señalar que el texto en negrita hacía referencia a la pista Arirang.

BTS está actualmente en su gira mundial Arirang y está programado para encabezar el primer show de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Shakira, Madonna y Justin Bieber.